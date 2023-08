Firmy budowlane mówią otwarcie, jakie będzie dla nich główne wyzwanie

Braki kadrowe stanowią wyzwanie dla 24 proc. firm budowlanych (fot. C Dustin/Unsplash)

Przedsiębiorcy z sektora budowlanego, pytani o główne wyzwania w przyszłości, wskazują przede wszystkim na potrzebę pozyskania nowych klientów (42 proc.). Badania przeprowadzone przez Siemens Financial Services w Polsce pokazują też, że wyzwaniem będzie zarządzanie kosztami.

Z badania "Inwestycje w branży budowlanej" zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce wynika, że głównym wyzwaniem dla większości przedsiębiorców z sektora budowlanego w nadchodzących miesiącach jest pozyskanie nowych klientów – 42 proc. respondentów. Podobny odsetek (41 proc.) koncentruje się na kontrolowaniu obecnych kosztów, a 33 proc. firm z tej branży stawia na wywiązanie się z bieżących zleceń. Co czwarty badany zwraca uwagę na problem braków kadrowych.

- Dla firm zatrudniających powyżej 250 osób największym wyzwaniem będzie wywiązanie się z aktualnych zleceń (60 proc. wskazań w tej grupie). Natomiast dla ankietowanych, których zespół liczy między 50 a 250 pracowników, będzie to znalezienie nowych klientów (54,3 proc.). Jeszcze inny element wymienili przedsiębiorcy zatrudniający między 10 a 50 osób – dla nich największym wyzwaniem będzie obsługa aktualnych kosztów firmy – mówi head of industry sales w Siemens Financial Services w Polsce Łukasz Puławski.

Warto podkreślić, że mimo takiego zróżnicowania wymienione wyżej wyzwania, z jakimi branża budowlana będzie się mierzyć w nadchodzących 12 miesiącach, są związane z obecną sytuacją – m.in. mniejszą liczbą kontraktów oraz utrzymaniem bieżących, szczególnie po ostatnich perturbacjach kosztowych na rynku

17 procent osób uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Siemens Financial Services w Polsce stanowi grupę, dla której kluczowym wyzwaniem jest generowanie marży, czyli osiąganie satysfakcjonujących zysków ze sprzedaży swoich usług. Wśród średnich przedsiębiorstw taki cel wskazało 28,6 procent, natomiast w przypadku dużych firm było to 20 procent, a jedynie 10 procent mniejszych firm.

Wszystko idzie do góry. To skłania firmy z branży budowlanej do refleksji

Jak dodaje Łukasz Puławski, wzrost kosztów pracy oraz cen materiałów spowodowany wysoką inflacją to tylko jeden z czynników, które sprawiły, że wiele firm z branży budowlanej weryfikuje swoje założenia biznesowe.

- Wygenerowanie marży może być największym wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność opierają na kontraktach zdobytych w drodze przetargu. Takie projekty, zwykle długoterminowe, dają wykonawcom ograniczone możliwości renegocjacji warunków umowy w razie nieprzewidzianych okoliczności rezydualną – mówi Łukasz Puławski.

Jak mówi, inwestycje w maszyny i urządzenia mogą wesprzeć przedsiębiorców w wygenerowaniu marży, ponieważ nowoczesne sprzęty pozwalają na optymalizację wykonywanych prac i wpływają tym samym na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

