Firmy boją się lockdownu. Pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę z administracją

Branże szczególnie dotknięte skutkami pandemii uważają, że szybka pomoc państwa była i jest niezbędna. Zwracają jednak uwagę, że w walce ze skutkami COVID-19 brakuje przejrzystej strategii, poprzedzonej szerokimi konsultacjami z biznesem i ekspertami - komentuje wyniki badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Z badania przeprowadzonego na przełomie października i listopada na ogólnopolskiej próbie 230 firm, reprezentujących kluczowe branże wynika, że przedsiębiorstwa doceniają pomoc państwa w czasie pandemii. Mimo że najważniejsze znaczenie w walce z kryzysem miały radykalne oszczędności i uruchamianie dodatkowego kapitału (ponad 50 proc.), to 73,9 proc. firm skorzystało ze wsparcia. Najważniejszymi jego formami było zawieszenie składek ZUS (tak twierdzi 33 proc. firm) i ochrona miejsc pracy (31,3 proc.). Ważną rolę odegrało również podtrzymywanie płynności firm (15,7 proc.). Zdecydowana większość korzystających z pomocy państwa pozytywnie ocenia współpracę z administracją. Tylko niespełna 8 proc. otrzymała odmowę pomocy.

- Branże szczególnie dotknięte skutkami pandemii uważają, że szybka pomoc państwa była i jest niezbędna. Zwracają jednak uwagę, że w walce ze skutkami COVID-19 brakuje przejrzystej strategii, poprzedzonej szerokimi konsultacjami z biznesem i ekspertami. Firmy w kontekście kolejnego uderzenia pandemii i ograniczeń, które utrzymywać się mogą nie tylko w perspektywie końcówki 2020 roku, ale i początku 2021 roku najbardziej obawiają się wysokich kosztów pracy w warunkach ograniczania działalności, co będzie powodować problemy z płynnością i zagrożenia dla utrzymania zatrudnienia. Tylko strategia bezpiecznego utrzymywania działalności gospodarczej, a w warunkach ograniczeń zachowania pomocy dla przedsiębiorców w szczególności w zakresie ponoszenia kosztów pracy może skutecznie chronić firmy i zatrudnienie - podkreśla prof. Jacek Męcina.

Badanie wykazało, że aż dwie trzecie firm wykorzystało ożywienie w gospodarce pomiędzy czerwcem a październikiem 2020 i zwiększyło obroty oraz poprawiło wyniki finansowe. W przypadku kolejnych ponad 11 proc. sytuacja do października 2020, pogorszyła się radykalnie, a obroty nie osiągnęły nawet połowy wartości z 2019 r. Dla jednej czwartej badanych sytuacja jest bardzo trudna. 81 proc. firm obawia się, że dalsze ograniczanie działalności gospodarczej może zagrozić ich funkcjonowaniu.

Obostrzenia wprowadzone przez rząd w listopadzie mają potrwać dla części branż niemal do końca grudnia. Do 27 grudnia normalnie funkcjonować nie mogą m.in. branża gastronomiczna (tylko na wynos i na dowóz), siłownie i kluby fitness czy organizatorzy eventów (tylko online). Do pracy w najbliższą sobotę (28 listopada) wrócą z kolei pracownicy galerii handlowych. W ścisłym reżimie sanitarnym będzie obowiązywał limit osób - maksymalnie 1 osoba na 15 m2.

- Należy pamiętać, że w perspektywie roku 2021 wzrosną koszty pracy, choćby związane z podniesieniem płacy minimalnej do 2800 zł. Dla wielu firm dotkniętych ograniczeniem działalności oznacza to, zwłaszcza I kwartale 2021 roku, poważne wyzwanie z utrzymaniem zatrudnienia i wymaga w takich branżach jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka, czy branża eventowa systemowego wsparcia - przekonuje prof. Jacek Męcina.

Z kolei w czwartek (26 listopada) premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Tarczy Finansowej 2.0, która skierowana jest do najbardziej potrzebujących branż. To: turystyka, kultura, rozrywka, gastronomia.

Jest tych branż, opierając się o PKD, około 40 - powiedział premier. Zaznaczył, że Tarcza Finansowa to będą takie rozwiązania jak dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, postojowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze składek na ZUS.

- Tarcza Finansowa 2.0 to co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla dużych firm. Ratujemy miejsca pracy. Całe branże mogłyby być zmiecione, gdyby nie te rozwiązania w ramach Tarczy 2.0 - wyjaśnił.

Czytaj także: Tarcza finansowa 2.0. Oto szczegóły