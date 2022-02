Firmy apelują o rezygnację z Polskiego Ładu

- Przedsiębiorcy stanęli przed wyzwaniem niemożliwym, wprowadzenia w życie ustawy, która nowelizowana jest na bieżąco i wciąż łatane są w niej kolejne luki. To jest zadanie karkołomne, które sprawia, że pierwszy miesiąc nowego roku zamiast myśleć o rozwoju, ekspansji, radzeniu sobie z bieżącymi problemami wynikającymi z pandemii COVID-19, musieli wdrażać rewolucje podatkową i rozliczeniową, której i tak nie wdrożyli, bo jest tak felerna, że sami ustawodawcy to przyznają - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. I dodaje, że z rozwiązań Polskiego Ładu należy wycofać się jak najszybciej.

Północna Izba Gospodarcza apeluje o wycofanie się z rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład (fot. Jacek Dyląg/Unsplash)

Północna Izba Gospodarcza po miesiącu od wejścia w życie zmian apeluje: należy zawiesić Polski Ład, bo przedsiębiorcy nadal nie są w stanie bez komplikacji wdrożyć go w życie.

- Do 20 lutego należy zdecydować, czy będziemy rozliczali się według ryczałtu czy skali podatkowej. Na tej podstawie naliczane będą już bieżące wynagrodzenia i zobowiązania, w tym wysokość składki zdrowotnej. Tak naprawdę przedsiębiorcom zostało kilka dni na podjęcie decyzji o tym, jak mają kształtować przyszłość swojej firmy - mówi Hanna Mojsiuk.

- Problem jest taki, że skala zmian, szczególnie tych dotyczących sektora MŚP, że cały Polski Ład powinien być zawieszony na rok i dopracowany. System jest skomplikowany, jedna zmiana powoduje efekt domina na innych polach - dodaje Michał Wojtas.

Zmian i komplikacji z nich wynikających, jakie z początkiem stycznia wprowadził liczący blisko 700 stron Polski Ład jest wiele. Przedsiębiorcy wyliczają: reforma podatkowa zmieniająca kilkadziesiąt innych ustaw i aktów prawnych. rewolucja kadrowa, księgowa, podatkowa, finansowa.

Jak dodaje, wprowadzanie tak dużych zmian podatkowych, w obecnej sytuacji (epidemicznej i ekonomicznej) nie jest dobrym pomysłem. - Przedsiębiorcy walczą z inflacją, podwyżkami cen mediów, układaniem harmonogramów pracy pod kwarantanny i wciąż rosnące zagrożenie pandemiczne. Żyjemy w czasach, gdzie zmiany muszą być albo dobrze przygotowane albo należy je przenieść w czasie - dodaje. - Nie stać nas na rewolucje z kartonu. Rachunek za nieudolnie napisane ustawy wystawiony jest przedsiębiorcom. Jak podkreślają eksperci, należy docenić webinary i szkolenia organizowane m.in. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Izbę Skarbową. To jednak wciąż za mało, by można było mówić o powodzeniu projektu. - Problem jest taki, że skala zmian, szczególnie tych dotyczących sektora MŚP, że cały Polski Ład powinien być zawieszony na rok i dopracowany. System jest skomplikowano, jedna zmiana powoduje efekt domina na innych polach. Firmy analizują czy mają zmienić formę prawną i podejmują decyzje na obowiązujących przepisach, a nie na planowanych zmianach. Plany nie są prawem, a często przedsiębiorcy muszą opierać bieżącą działalność na przewidywaniu co jeszcze się może w Polskim Ładzie wydarzyć – mówi ekspert podatkowy Michał Wojtas.

