Firmowe szczepienia na COVID-19 dla wszystkich bez względu na branżę i narodowość

Na początku maja rusza pilotażowy program szczepień w firmach. Weźmie w nim udział 8 firm (4 spółki państwowe, 4 prywatne). Jak zapowiedziano podczas konferencji prasowej, nie będzie priorytetyzacji branż, a szczepieni będą wszyscy pracownicy bez względu na narodowość.

km

km • 21 kwi 2021 14:42





Na początku maja rusza pilotażowy program szczepień w firmach (fot. Pixabay)

REKLAMA

Program szczepień w firmach jest częścią Narodowego Programu Szczepień.

Na początku maja ruszy pilotażowy program szczepień, który obejmie 8 firm - 4 spółki skarbu państwa i 4 firmy prywatne. Po zakończeniu pilotażu (około 10 maja) programem zostaną objęte pozostałe firmy.

Wzory dokumentów, jakie pracodawca powinien podpisać z pracownikiem przed szczepieniem, będą dostępne w przyszłym tygodniu.

- Weszliśmy w kluczową fazę walki z pandemią. Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, by szczepić mógł się każdy, kto wyraża taką wolę. To wielkie wyzwanie logistyczne. Dlatego rząd zaprosił do współpracy najpierw samorządy, teraz zwracamy się z apelem o współpracę do środowiska przedsiębiorców - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

💬 Przeprowadziłem już konsultacje z czołowymi organizacjami biznesowymi w Polsce🇵🇱. Razem z przedsiębiorcami zamierzamy zorganizować wielką akcję szczepień w zakładach pracy - zapowiedział premier @Jaroslaw_Gowin. pic.twitter.com/4kB3nI98st — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) April 21, 2021

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rząd przy współpracy z przedsiębiorcami chce stworzyć system szczepień pracowników. O szczegółach poinformowano podczas środowej (21 kwietnia) konferencji prasowej.

- Podchodzimy do tej inicjatywy poważnie i z przesłaniem, że oczywiście życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze: tak pracowników jak i pracodawców. Ale zdrowie gospodarki jest równie ważne. Chcemy szczepienia przyśpieszyć - wyjaśniał Marek Goliszewski, prezes BCC. Podkreślił, że przedsiębiorcy deklarują pełne wsparcie.

Zobacz: Szczepienia w firmach... poza firmami. Minister o programie szczepień w zakładach pracy Czas wesprzeć gospodarkę Podczas konferencji wicepremier Gowin podkreślał, że płynące z gospodarki dane powinny nastrajać optymistycznie. Stąd teraz czas na działania wspierające. - Produkcja przemysłowa wzrosła zdecydowanie wyżej niż najbardziej optymistyczne prognozy. Te dane nie powinny nas uspokajać: ze względów zdrowotnych i gospodarczych kluczowe jest, żeby akcja szczepień przebiegła jak najszybciej - ocenił wicepremier. Tym bardziej, że przyspieszenie Narodowego Programu Szczepień, którego elementem mają być szczepienia w zakładach pracy, pomóc może branżom które wyjątkowo odczuwają skutki wprowadzanych obostrzeń (branże hotelarska, eventowa, turystyczne, fitness). - Jest to istotny element przyspieszający program szczepień, ważny dla powrotu wielu branż do możliwości prowadzenia biznesu - dlatego ten program ma szczególne znaczenie. Po stronie pracodawców jest duża odpowiedzialność, to odpowiedzialność w zakresie popularyzacji tej akcji. Na pewno będzie część pracodawców i pracowników, którzy z dozą ostrożności będą do tego podchodzili. Jesteśmy zdeterminowani, aby ten program wdrożyć. Będzie wiele kwestii do rozstrzygnięcia, ale mam nadzieję, że ten program, który wspólnie wdrożymy, pokaże w jasny sposób jak te szczepienia mają być przeprowadzone - mówił Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Szczepienia w dużych firmach, koszty współdzielone Na początku maja ruszy pilotażowy program szczepień, który obejmie 8 firm - 4 spółki skarbu państwa i 4 firmy prywatne. Po zakończeniu pilotażu (około 10 maja) programem zostaną objęte pozostałe firmy. Które? Niezmieniona została wielkość firmy - 500 pracowników. Jarosław Gowin podkreślił, że chodzi przede wszystkim o usprawnienie procesów logistycznych. - Limit 500 osób być może ulegnie pewnej modyfikacji, ale ta akcja będzie zorganizowana tak, by mniejsze firmy mogły łączyć wysiłki i szczepić pracowników z danego miasta, regionu czy grupy kapitałowej - wyjaśnił Gowin. Wyjaśniono także kwestię finansowania programu. - Doszliśmy do porozumienia. Szczepienia będą finansowane na identycznych zasadach jak szczepienia powszechne. Firmy będą musiały wziąć na siebie koszty organizacyjne, zakup szczepionki będzie finansowany ze środków publicznych - wyjaśniał Jarosław Gowin. Szczepieniami objęci zostaną wszyscy pracownicy bez względu na formę zatrudnienia czy narodowość. Nie przewiduje się dnia wolnego od pracy w dniu szczepienia. - Nie ma takiej przesłanki wynikającej z przepisów. Mamy jednak świadomość, że po stronie pracodawcy leży obowiązek zachęcenia swoich pracowników do programu. Będziemy stosować różnego rodzaju zachęty. Jeden dzień pracy w kontekście ryzyka zachorowania pracownika jest kosztem, który może zostać przez firmy poniesiony. Jeśli będzie taka możliwość, będziemy do takiej zachęty przekonywać - wyjaśniał Rafał Baniak, wiceprezydent Pracodawców RP. Jak wyjaśniali obecni podczas konferencji przedstawiciele pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców, rozmowy dotyczące zasad funkcjonowania programu przebiegały sprawnie. - Podczas konsultacji społecznych, które objęły wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego, w ogromnej mierze uwagi i postulaty przedsiębiorców pokrywały się z uwagami i postulatami związkowców. Uwzględniliśmy niemal wszystkie postulaty strony społecznej. Jedynym postulatem, którego nie możemy uwzględnić, jest możliwość wyboru szczepionki - mówił Gowin. Jak wyjaśnił, możliwość wyboru szczepionki doprowadziłaby do spowolnienia procesu szczepień. Wzory dokumentów, jakie pracodawca powinien podpisać z pracownikiem przed szczepieniem, będą dostępne w przyszłym tygodniu. - Ostateczne szczegóły są w tej chwili dopinane. Sądzę, że najdalej na początku przyszłego tygodnia pracodawcy, a także pracownicy będą te szczegóły znali - powiedział wicepremier.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.