Firmom oferującym pracę zdalną łatwiej rekrutować pracowników

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, zaznacza, że praca zdalna zyskała na popularności w czasie pandemii, a teraz zaczyna się kształtować w różnych formach, zarówno formalnych, jak i praktycznych. Firmy wprowadzają własne modele pracy zdalnej lub hybrydowej, określając ramy dla pracowników. Raport The Flex Index wykazuje, że im bardziej elastyczne środowisko pracy, tym więcej korzyści. To zjawisko jest widoczne bez względu na branżę lub rozmiar firmy. Inglot podkreśla, że elastyczna praca zdalna czy hybrydowa może przewyższyć tradycyjne rozwiązania.

Według raportu The Flex Index firmy oferujące opcję pracy zdalnej i hybrydowej rekrutują pracowników dwukrotnie szybciej niż te, które wymagają biurowego bycia przez cały czas. Praca zdalna i hybrydowa, mimo że obecnie opcjonalne, w przyszłości mogą stać się koniecznością – sugerują eksperci z Personnel Service.

Raport The Flex Index, wydany w lipcu 2023 r., pokazuje, że firmy oferujące pracę zdalną lub hybrydową zatrudniają pracowników dwa razy szybciej niż te, które wymagają obecności w biurze. Przez ostatnie 12 miesięcy firmy w pełni elastyczne zwiększyły zatrudnienie o 5,6 proc., firmy hybrydowe o 4,1 proc., a te z wymogiem biurowego bycia tylko o 2,6 proc.

Warto zauważyć, że mniejsza liczba dni pracy zdalnej proponowanych przez pracodawców prowadzi do większych trudności w rekrutacji. Firmy wymagające obecności w biurze jednego dnia w tygodniu zwiększyły zatrudnienie o 4,8 proc., przy dwóch dniach było to 4,7 proc., a przy trzech dniach spadło do 4,4 proc. Firmy, które oferują tylko jeden dzień pracy zdalnej, zwiększyły zatrudnienie o 3,8 proc.

Mniejsze koszty prowadzenia firmy i zrównoważony rozwój

Nawet firmy, które dają pracownikom pewną elastyczność, na przykład pracę zdalną dwóch lub trzech dni w tygodniu, rozwijają się szybciej niż te, które wymagają pełnego etatu w biurze. Przykładem jest firma Atlassian. Od wprowadzenia hybrydowego modelu Team Anywhere w sierpniu 2020 r. zatrudnienie wzrosło o ponad sto procent - z 4 907 do 11 067 osób. To pozwoliło firmie pozyskać pracowników z odległych lokalizacji, gdzie wcześniej nie miała biur. Przedsiębiorstwo utrzymuje różnorodność, zatrudniając pracowników z mniejszych miast.

Krzysztof Inglot z Personnel Service podsumowuje, że praca zdalna ma wiele zalet, likwidując ograniczenia geograficzne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Przyczynia się do zmniejszenia kosztów biurowych i poprawy zrównoważonego rozwoju. Może być też kluczowym kryterium wyboru miejsca pracy, zwłaszcza dla młodszych pokoleń.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl