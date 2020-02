Firma w Dublinie zamyka biura w strachu przed koronawirusem

Jak informuje Irish Independent, po wizycie poddanego kwarantannie pracownika w australijskim i irlandzkim biurze, firma uznała za zasadne wdrożenie środków ostrożności. Polecenie zdalnej pracy dla zatrudnionych w Sydney, Dublinie i Singapurze, gdzie zatrudniony był pracownik, obowiązuje do 17 lutego.

Objęty kwarantanną pracownik Indeed czuje się dobrze. Sprawdzenie, czy jest nosicielem niebezpiecznego wirusa potrwa do 48 godzin. Jeśli okaże się, że nie wykryto koronawirusa w jego organizmie, jest wysoce prawdopodobne, że pracownicy Indeed wrócą do pracy w biurach firmy.

Irlandzkie Ministerstwo Zdrowia przypominało, że nie stwierdzono w Irlandii jeszcze przypadku koronawirusa.

Indeed to amerykańska firma rekrutacyjna, działająca na międzynarodowych rynkach.

