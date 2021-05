Finlandia, Luksemburg i Irlandia. Tutaj najwięcej osób pracowało zdalnie

W 2020 r. 12,3 proc. pracowników w wieku 15-64 lat w UE zwykle pracowało zdalnie - wynika z danych Eurostatu.

Autor:jk

• 18 maj 2021 15:14





Na szczycie listy państw członkowskich UE, w których pojawił się model pracy zdalnej, znalazła się Finlandia (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak informuje Eurostat, w poprzednich latach odsetek samozatrudnionych, którzy deklarowali, że zwykle pracują w domu, był wyższy niż odsetek pracowników na home office. Różnica ta zmniejszyła się jednak w 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa. Odsetek pracowników wykonujących zwykle pracę zdalną wzrósł z 3,2 proc. w 2019 r. do 10,8 proc. w 2020 r. W przypadku samozatrudnionych liczba osób na home office zwiększyła się z 19,4 proc. w 2019 r. do 22 proc. w 2020 roku.

Eurostat podaje, że kobiety częściej (13,2 proc.) deklarowały, iż zwykle pracują w domu niż mężczyźni (11,5 proc.). Jeśli weźmiemy pod uwagę wiek, to młodsze osoby rzadziej pracowały z domu w 2020 r. niż starsi koledzy. Tylko 6,3 proc. osób w wieku 15-24 lat przyznało, że zwykle pracują w trybie home office. W wieku 25-49 liczba ta wzrasta i wynosi 13 proc. Z kolei w wieku 50-64 lata zdalnie zwykle pracowało 12,4 proc. osób.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na szczycie listy państw członkowskich UE, w których pojawił się model pracy zdalnej, znalazła się Finlandia. W tym kraju 25,1 proc. pracowników zwykle działało w trybie home office w 2020 r. Na drugim miejscu uplasował się Luksemburg (23,1 proc.) oraz Irlandia (21,5 proc.).

Jeśli chodzi o Polskę, to odsetek osób pracujących zdalnie wyniósł 8,9 proc. Natomiast najniższy odsetek osób pracujących w domu odnotowano w Bułgarii (1,2 proc.), Rumunii (2,5 proc.), Chorwacji (3,1 proc.) i na Węgrzech (3,6 proc.).

Źródło: Eurostat

Jak szczegółowo wygląda sytuacja w Polsce? Z danych GUS wynika, że w IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 mln 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób. W tej grupie 1 mln 38 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1 mln 9 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.