Finlandia: Czterodniowy tydzień pracy z poparciem premier

- Myślę, że ludzie zasługuj na więcej czasu z rodziną, z ukochanymi. Mogą go poświęcić na hobby i inne aspekty życia - mówiła w niecały miesiąc po zaprzysiężeniu Sanna Marin. Cytował ją m.in. brytyjski The Guardian. Jak oceniła premier Finlandii, taka decyzja wiele da i może być "kolejnym krokiem" w organizacji życia zawodowego.

Jak zaznaczają media zagraniczne, nie jest jednak celem finlandzkiego rządu, by ograniczyć w tym kraju tydzień pracy do czterech dni. Sanna Marin nie wyklucza bowiem, że w jej kraju ograniczone będzie dzień pracy z 8 do 6 godzin.

Cały XX w. w Europie to progresywne skracanie czasu pracy. Standardem jest obecnie 5 dni pracujących i 2 wolne od pracy, gdzie doba pracująca trwa 8 godzin. Jednak ostatnie dekady nie zmieniły wiele w tym temacie.

Próbę zmiany godzin czasu pracy podjęto na początku XXI w. we Francji. Ówczesny premier tego kraju Lionel Jospin wydał prawo pozwalające pracować 35 godzin tygodniowo. Jednak, w ocenie wielu był to umiarkowany sukces. Obarczono go wieloma wyjątkami prawnymi, które i tak pozwalały pracodawcom zatrudniać pracowników zgodnie z normą 8-godzinną.

W Wielkiej Brytanii przed grudniowymi wyborami do pomysłu czterodniowego dnia pracy odwołała się Partia Pracy, która jednak przegrała wybory do Izby Gmin.

Firmami, które w minionych latach podjęły próby zmniejszenia liczby dni pracujących były m.in. Microsoft i Amazon. Pierwsza testowała taki tydzień w japońskim oddziale. Co ważne przełożył się on na zwiększenie przychodu na pracownika o 40 proc. względem analogicznego okresu w poprzednim roku, kiedy pracowano pięć dni w tygodniu.

Amazon kilka lat temu prowadził badania efektywności pracowników obłożonych pracą tylko przez 30 godzin tygodniowo. Okazało się wtedy, że praca od poniedziałku do czwartku od godziny 10 rano do 14 a pozostałe 14 godzin w zależności od potrzeb i obłożenia, nie jest dla niej optymalnym rozwiązaniem dla tej amerykańskiej firmy.

W oficjalnym komunikacie Amazona na portalu Eventbrite stwierdzono jednak, że model 40-godzinnego tygodnia pracy nie jest formułą sprawdzającą się w każdym modelu biznesowym.

Cztery dni pracy wprowadziła u siebie także finansowo-nieruchomościowa, nowozelandzka firma Perpetual Guardian. W jej przypadku w 2018 r. zmiana wyszła na dobre, ale była tylko testem i trwała dwa miesiące.

