Filip Chajzer zatrudnił się jako kelner

Restauracja Polana Smaków Andrzeja Polana bardzo ciężko przeszła przez lockdown. Znani przyjaciele postanowili pomóc, wcielając się w kelnerów.







horecatrends.pl/Raf

horecatrends.pl/Raf • 19 cze 2021 17:46





Filip Hajzer w Polanie Smaków (Fot. facebook.com/ChajzerFilip)

JEST AKCJA, ale od początku. Na zdjęciu obok mnie - Andrzej Polan. Wyśmienity kucharz, restaurator, a prywatnie piękny człowiek. Wystarczą dwie minuty rozmowy, żeby to wiedzieć. Pandemia zrujnowała mu biznes. Mimo wszystko płacił załodze i nie zwalniał. Kelnerzy zwolnili się sami, teraz kiedy musi odrabiać straty. Ten weekend to dla Polana Smaków być albo nie być. To post o sile przyjaźni. Bo to właśnie przyjaciele Andrzeja wymyślili akcje ratunkową. Od piątku do niedzieli zostaniemy kelnerami. Podzieliliśmy się na dyżury. Mój przypada w piątek i sobotę wieczorem. Zapraszamy - Emilii Plater 14 Warszawa, samo centrum. Nie obiecuję, że będzie turbo szybko i sprawnie. Kelner ze mnie pewnie jak z 🐐🍑 🎺. Ale za to będzie pysznie i takiej atmosfery nie będzie nigdzie ❤️ 😊 obiecuję zatem, że będziecie tam wracać bo Andrzej jest wirtuozem sztuki kulinarnej. Musi tylko znowu skompletować załogę. A jak nie to zostaniemy tam na dłużej 😊🤘😎 wpadajcie, czekamy - napisał Filip Chajzer.

