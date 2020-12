Farmaceuci: mamy wreszcie ustawę o swoim zawodzie, ten dzień przejdzie do historii

Po 30 latach zabiegów, debat, dyskusji, przekonywania, a wreszcie merytorycznej pracy nad dokumentem, farmaceuci mają wreszcie swoją ustawę. Czwartkowe (10 grudnia) głosowanie w Sejmie zakończyło jej procedowanie. Dokument trafi do podpisu prezydenta. Posłowie odrzucili 7 z 14 poprawek Senatu, w tym dopuszczającą możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów.





RynekZdrowia/Raf

RynekZdrowia/Raf • 12 gru 2020 19:10





Farmaceuci 30 lat czekali na ustawę o swoim zawodzie. (Fot. PTWP)

REKLAMA

Ustawa określa m.in. zasady wykonywania zawodu farmaceuty, uzyskiwania prawa do jego wykonywania, kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego. - To bardzo ważny moment, bo farmaceuci jako jedyna grupa zawodowa zaufania publicznego czekała ponad 30 lat na ustawę o własnym zawodzie - powiedział poseł sprawozdawca, farmaceuta Paweł Rychlik.

Przypomnijmy, że projekt ustawy wpłynął do Sejmu na początku lutego 2020 roku. Został skierowany do pierwszego czytania, ale jego procedowanie zostało przerwane z powodu sytuacji pandemicznej. W maju powrócono do prac nad dokumentem. Przez kolejne miesiące toczyły się zacięte dyskusje m.in. podczas wielogodzinnych obrad sejmowej komisji zdrowia.

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.