Fałszywi kontrolerzy w firmach podszywają się pod Urząd Ochrony Danych Osobowych

Jak stwierdza prezes UODO, podszywanie się pod kontrolerów Urzędu jest nie tylko naganne, ale w niektórych przypadkach nosiło znamiona przestępstwa. Oszuści wykorzystują bowiem RODO, aby wyłudzić pieniądze. Dlatego Urząd radzi, by przedsiębiorca w sytuacji, gdy ma wątpliwości co do wiarygodności osoby, która przedstawia się jako pracownik UODO mający przeprowadzić kontrolę, bądź ma wątpliwości do co otrzymanej korespondencji, powiadomił o sprawie policję.

Prezes UODO przypomina, że zanim pojawi się pracownik UODO upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd zawiadomi o niej pisemnie i telefonicznie. Przypomina ponadto, że upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które ma okazać pracownik Urzędu, musi zawierać podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej), określenie przedmiotu i zakresu kontroli, oznaczenie kontrolowanego, termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli, podpis Prezesa UODO, a także pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

W przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego zweryfikowania, czy rzeczywiście jest tą, za którą się podaje i jest upoważniona przez Prezesa UODO do przeprowadzenia kontroli. W tym celu można się kontaktować pod numerem 22 531 04 44.

Prezes UODO apeluje, aby przedsiębiorcy zachowywali wyjątkową ostrożność i dokładnie analizowali zarówno korespondencję przychodzącą, jak i upoważnienie osób do przeprowadzanych kontroli, pod kątem zawartych w tej dokumentacji informacji, np. właściwej nazwy urzędu, poprawnych adresów, autentyczności podpisów, czy oryginalności pieczęci urzędowej.

