Fachowcy o pracę się nie martwią. Zapłacisz więcej, przyjdą do ciebie

Blisko 4 na 10 pracowników fizycznych szuka nowego pracodawcy, choć połowa pracuje dla obecnego ponad 3 lata - takie wnioski płyną z badania „Fachowcy o lepszej pracy”. Przyczyn zmian pracy jest wiele. Ta najpopularniejsza to wynagrodzenie.

Jak pokazuje raport opracowany przez Pracuj.pl, fachowcy na polskim rynku pracy poszukiwani są jak nigdy wcześniej. Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2021 roku skierowano do nich ponad 84 000 ofert pracy, to 12 proc. wszystkich ogłoszeń opublikowanych na portalu. Pod względem liczby ofert wśród wszystkich 30 specjalizacji klasyfikowanych przez Pracuj.pl, zajęli oni czwarte miejsce.

Fakt rosnącej liczby ofert dla pracowników fizycznych ma mocny wpływ na ich postawy zawodowe i pewność swojej sytuacji na rynku. Z badania wynika, że ponad połowa z nich (55 proc.) uważa, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę, gdyby jej szukali – niepewność w tym zakresie wyrażało tylko 15 proc. badanych.

Wyniki badań potwierdzają fakt, że pandemia koronawirusa stosunkowo łagodnie wpłynęła na sytuację zawodową pracowników fizycznych. 73 proc. uczestniczących w badaniu deklaruje bycie w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej co przed COVID-19.

- Na postawy kandydatów-fachowców wpływają obecnie dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony ich mobilność zawodową napędza rosnąca liczba ofert pracy fizycznej i coraz głośniejsza dyskusja o rywalizacji pracodawców o kandydatów, szczególnie wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Z drugiej strony jednak część firm stara się utrzymać pracowników, oferując obecnej kadrze lepsze warunki czy podwyższając pensje. W praktyce więc rekrutacyjne postawy fachowców zależą od przemyślanych działań pracodawcy. Nawet ci kandydaci, którzy wcześniej nie rozważali zmiany pracy, są skłonni zmienić zdanie, jeśli natrafią na odpowiednio atrakcyjną ofertę – komentuje Konstancja Zyzik, menedżer ds. pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w Grupie Pracuj.

Blisko 4 na 10 badanych fachowców (38 proc.) deklaruje, że aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. 85 proc. z nich deklaruje, że są otwarci na przyjęcie nowej oferty, jeśli pojawiłaby się w najbliższym czasie.

Przyczyna zmian: zarobki, rozwój i docenianie

Nie jest zaskoczeniem, że najczęstszą przyczyną poszukiwania nowej pracy są zarobki. Deklaruje tak 72 proc. pracowników fizycznych. Jeszcze kilka miesięcy temu (badania Pracuj.pl opublikowane w maju 2021 r.) na ten czynnik wskazywało 49 proc.

Zdecydowanie mniejszy wpływ na poszukiwanie nowej pracy mają brak możliwości rozwoju czy awansu (27 proc.), poczucie bycia niedocenionym (25 proc.) czy ciężkość pracy pod kątem fizycznym (21 proc.).

- Zarówno za odejściem, jak i utrzymaniem pracownika fizycznego najczęściej stoi wynagrodzenie. To główny motor podejmowania decyzji o zmianie pracy. Z badań wśród tej grupy pracowników wiemy też, że czynnik finansowy jest częścią czegoś, co wewnętrznie nazywamy „sumą korzyści”. Zaliczają się do niej np. wygodna lokalizacja, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonym – wyjaśnia Małgorzata Skonieczna z Pracuj.pl

Wszystkie elementy tworzące „sumę korzyści” wpływają na pozytywne doświadczenia pracownika i przekładają się na chęć pozostania u dotychczasowego pracodawcy.

- Przy wystąpieniu tych elementów skłonność pracownika do pozostania w dotychczasowym miejscu pracy jest większa. Pracodawcy poszukujący pracowników fizycznych, by zainteresować ich swoją ofertą, powinni eksponować informacje o oferowanym wynagrodzeniu, trybie pracy, np. zmianowym, czy elastycznym podejściu do tworzenia grafiku – dodaje Skonieczna.

Potwierdzają to badania. Ponad 6 na 10 fachowców nie poszukuje jednak aktywnie pracy. Co jest dla nich główną motywacją do pozostania u obecnego pracodawcy? Również i w tym wypadku najczęściej wskazywaną przyczyną są wynagrodzenia – blisko połowa tej grupy respondentów uważa, że osiąga wystarczające zarobki. W innych aspektach dostrzec można jednak wyraźne różnice między osobami zdecydowanymi na zmianę pracy i tymi, które tego nie planują. W utrzymaniu pracownika w firmie pomaga bowiem na przykład odpowiednia lokalizacja obecnego miejsca pracy (30 proc. wskazań) czy dobra atmosfera (29 proc.), a także dobre relacje z szefem (22 proc.).

Ekspresowa rekrutacja

Pracę w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił co piąty badany, a w ciągu ostatnich dwóch lat – co trzeci. To, na co zwracają uwagę autorzy badania, to niechęć pracowników fizycznych do długich procesów rekrutacyjnych.

Niecała 1/3 z respondentów dopuszcza udział w procesie rekrutacyjnym trwającym dłużej niż dwa tygodnie. Ponad 1/3 kandydatów byłaby zniechęcona rekrutacją, której czas przekracza 7 dni.

7 na 10 pracowników fizycznych podkreśla, że szybka rekrutacja to dla nich duży atut pracodawcy. Jednocześnie tempo rekrutacji to niejedyny aspekt, na jaki zwracają uwagę. Istotne jest dla nich też, by poszukiwanie pracy wymagało jak najmniejszej ilości formalności.

Blisko połowa fachowców badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że nie lubią tworzenia CV, a 44 proc. wolałoby się skontaktować z pracodawcą przez telefon zamiast wysyłać mu życiorys. Jednym z powodów wymienianym przez część z nich jest trudność wpisania wykonywanej przez nich pracy czy zdobytych praktycznych doświadczeń w sztywne ramy CV.