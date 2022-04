Exodus pracowników z Rosji. Nie chcą żyć i pracować w reżimie Putina

Do 22 marca 2022 roku z Rosji wyjechało 50 tys. do 70 tys. pracowników branży technologicznej. Wkrótce może być ich więcej, nawet 100 tys. - wynika z szacunków rosyjskiej grupy handlowej przemysłu technologicznego.

jk

• 14 kwi 2022 13:42





Specjaliści IT, którzy opuścili kraj, sprzeciwili się rosyjskiej inwazji na Ukrainę (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Specjaliści IT, którzy opuścili kraj, sprzeciwili się rosyjskiej inwazji na Ukrainę - nie chcieli żyć pod reżimem Putina.

Praca w branży IT i niemałe zarobki umożliwiły im ucieczkę z kraju - mogą świadczyć pracę z dowolnego miejsca - wystarczy im laptop i połączenie internetowego.

Utrata wielu młodych, wykształconych, patrzących w przyszłość ludzi może mieć konsekwencje gospodarcze w nadchodzących latach w Rosji.

Jak informuje "New York Times", rosyjska grupa handlowa przemysłu technologicznego oszacowała, że od 24 lutego do 22 marca od 50 tys. do 70 tys. pracowników branży technologicznej opuściło Rosję. Wkrótce może być ich więcej - nawet 100 tys.

Czytaj też: Zlecenia z Ukrainy trafiają do Polski

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Większość rosyjskich pracowników IT jest częścią globalnego rynku. Albo pracują dla globalnych firm, albo są przedsiębiorcami technologicznymi, próbującymi budować nowe firmy na globalnym rynku – mówi w rozmowie z "New York Times" Konstantin Siniuszin, inwestor venture capital w Rydze na Łotwie. - Więc wyjeżdżają z kraju - dodaje.

Uciekają przed reżimem Putina

Specjaliści IT, którzy opuścili kraj, sprzeciwili się rosyjskiej inwazji na Ukrainę - nie chcieli żyć i pracować pod reżimem Putina i obawiali się, że nie będą mogli o tym mówić, jeśli pozostaną. Z kolei praca w branży IT i niemałe zarobki umożliwiły im ucieczkę z kraju - mogą świadczyć pracę z dowolnego miejsca - wystarczy im laptop i połączenie internetowe.

Inni specjaliści wyjechali z Rosji, ponieważ ich firmy wycofały się, a nałożone na kraj sankcje uniemożliwiły im pracę. Przykładem jest StudyFree, start-up z San Francisco, który pomaga studentom w znalezieniu stypendiów uniwersyteckich i grantów. Zatrudniał on około 30 pracowników w Rosji, których zdecydował się przenieść.

Czytaj też: Velux likwiduje działalność w Rosji i na Białorusi. Zadba o pracowników na Ukrainie

Rosja może mieć problem

Ekonomiści podkreślają, że w porównaniu z przemysłem energetycznym i metalowym, sektor technologiczny to niewielka część rosyjskiej gospodarki, ale szybko się rozwija. Utrata wielu młodych, wykształconych, patrzących w przyszłość ludzi może mieć konsekwencje gospodarcze w nadchodzących latach. - Wpływ długookresowy może być bardziej znaczący niż wpływ krótkookresowy – komentuje dla "New York Times" Barry Ickes, kierownik wydziału ekonomii na Pennsylvania State University. - W końcu Rosja musi zdywersyfikować swoją gospodarkę z dala od ropy i gazu oraz przyspieszyć wzrost wydajności. Technologia była na to naturalnym sposobem - dodaje. Czytaj też: Masowe bezrobocie w Rosji. Pracę może stracić 9 mln osób Rosyjski rząd chce zatrzymać pracowników technologicznych w kraju, oferując niższe stawki podatkowe, preferencyjne kredyty hipoteczne, a nawet obietnicę, że nie zostaną wcieleni do wojska. Czy jednak się uda? Stepan Pachikov, uważany za jednego z pierwszych rosyjskich przedsiębiorców technologicznych, który odniósł sukces po tym, jak założył firmę Paragraf International, produkującą oprogramowanie do pisania odręcznego dla maszyn Apple, powiedział, że najmądrzejsi pracownicy techniczni wyjeżdżali z kraju od lat, a tempo narastało. Jak twierdzi, Rosja izoluje się gospodarczo od świata i jest coraz bardziej restrykcyjna. - To druzgocące - powiedział Pachikov w rozmowie z "New York Times". - Jeśli stracisz zbyt dużo krwi, oznacza to śmierć ciała. Rosja straciła dużo krwi - dodał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU