Ewa Chodakowska mówi jak zdobyła 4 miliony "followersów"

To, na co stawiam w swojej pracy i działalności to wiarygodny i silny wizerunek, który działa w zgodzie ze mną i wartościami, które wyznaję. Przyglądam się temu, co mówi się o influencerach i chciałabym, żebyśmy wszyscy byli autentyczni, bo to kluczowa rzecz w tej pracy - mówiła Ewa Chodakowska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Skąd pomysł na siebie, jak zbudować własną markę, jak zdobyć 4 mln obserwatorów i z sukcesem ich przy sobie utrzymać, rozwijając przy tym inne biznesy? O tym m. in. mówiła Ewa Chodakowska podczas EEC 2021.

- Wracając do Polski chciałam się zwrócić do kobiet takich jak moja mama, które potrzebują wsparcia i rewolucji na pewnym etapie swojego życia. To nie było tak, że wstałam i pomyślałam, że buduję od teraz moją markę. Zaczęłam docierać do kobiet przez social media, żeby w ten sposób przekazywać im swoją wiedzę. Weszłam w to całą sobą - mówiła Chodakowska.

Jej plan na dotarcie do kobiet może się wydawać szalony, bo zakładał wysyłkę planów treningowych do 30 tys. zupełnie przypadkowych kobiet.

- Opisałam ten plan słowami pełnymi troski, bo chciałam, żeby każda z tych kobiet czuła się "zaopiekowana". Zaznaczyłam, że to nie plan na zmianę ciała, ale na życiową rewolucję - opowiadała Chodakowska.

Wkrótce zaczęły spływać odpowiedzi na przesłane wiadomości.

- To, co te kobiety robiły, kobiety było heroiczne. Drukowały ten plan, obkładały się kartkami i ćwiczyły. Gdy po trzech miesiącach zaczęły do mnie docierać relacje, zdjęcia "przed" i "po" przemianie, zapaliła mi się gwiazdka i pomyślałam, że chcę zrobić dla nich coś więcej. Poinformowałam mojego menedżera, że wracam do Polski. Poprosiłam, żeby dał mi rok i jeżeli uda mi się zrealizować, to co zaplanowałam, mój mąż przeprowadzi się do Polski, a jeśli nie - wrócę do Grecji - mówiła Ewa Chodakowska.

Lata pracy i uczciwość wobec siebie i swoich odbiorców przekuła ostatecznie w sukces. Na swoim koncie ma 9 linii produktów, jest współwłaścicielką spółki Bebio, a spółki budowane na jej marce przynoszą 25 mln zł zysku rocznie.

- Cel, jaki nam przyświeca, to poprawić jakość życia osób, które korzystają z naszej pracy. Jesteśmy w tym autentyczni, wszystko robimy uczciwie. Jestem fair w stosunku do ludzi, do siebie, do partnerów i to owocuje stworzeniem fajnej relacji opartej o zaufanie, którego w życiu nie chciałabym zawieść. Moja codzienna praca to słuchanie potrzeb odbiorcy, reagowanie, autentyczność i podawanie na talerzu rozwiązań - mówiła Chodakowska.

To, na co zwracała uwagę, a bez czego zbudowanie trwałej relacji i biznesu jest właściwie niemożliwe, to znajomość własnych mocnych i słabych stron.

- Musimy wiedzieć, kim jesteśmy, na czym się znamy, co jest naszą pasją i miłością, musimy znać swoje mocne i słabe strony, i korzystać do pracy nad nimi ze współpracy z ekspertami, bo bez nich ani rusz. Trzeba być autentycznym, szczerym, nie wolno być sprzedajnym, częściej mówić "nie", a nie "tak", nie zgadzać się na wszytkie propozycje, być uczciwym w całym procesie tworzenia, słuchać i reagować na potrzeby odbiorców. Ja wygrywam tym, że jestem w stałym kontakcie z moimi odbiorcami, bo od pierwszego dnia mojej działalności prowadzę social media sama. Dzięki temu znam ich potrzeby i mogę na nie skutecznie odpowiadać - mówiła fit-trenerka.

Pytana, skąd znajduje czas na realizację zobowiązań, prace zawodową i życie prywatne przyznała, że nauczyła się "dzielić go rozsądnie".

- Przez pierwszą dekadę pracowałam w social mediach po 12-14 godzin dziennie - jadłam z telefonem, kładłam się spać z telefonem i z telefonem wstawałam. To ma owoce, ale po 10 latach uznałam, że 10 godzin dziennie to max, reszta czasu jest dla mnie i dla rodziny. I jestem dzięki temu dużo bardziej zorganizowana, bo wiem, że muszę dla nich znaleźć czas - powiedziała Ewa Chodakowska.