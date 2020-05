Eurostat: tylko 5 proc. Polaków bierze udział w szkoleniach on-line

Jak pokazują dane GUS-u, w 2019 roku choć raz zakupy przez internet zrobiła ponad połowa Polaków, czyli 53,9 proc. Co daje nam ponad 15,7 mln osób. Najczęściej kupujemy ubrania i sprzęt sportowy, wyposażenie domu oraz książki i czasopisma. Również informacje o liczbie osób pracujących zdanie podają dwucyfrowe dane. Z sondażu przeprowadzonego przez InsightOut Lab na zlecenie firmy Nexera dowiemy się, że pod koniec marca 2020 roku już 63 proc. polskich pracowników mogło przejść na pracę zdalną.

Tak dobrze nie jest, kiedy przyjrzymy się danym Eurostatu o liczbie osób poszerzających swoją wiedzę i kompetencje on-line. W 2019 roku zaledwie 5 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat w Unii Europejskiej (UE) zgłosiło, że odbyło kurs online w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed badaniem. To nie najlepszy wynik, który daje nam jedno z ostatnich miejsc na liście. Gorzej wypadli tylko mieszkańcy Litwy (4 proc.), Rumunii (3 proc.) i Bułgarii (2 proc.). Średnia dla wszystkich badanych państw wyniosła 8 proc. To i tak więcej niż dwa lata wcześniej (7 proc.) oraz aż dwa razy więcej w porównaniu z 2010 rokiem.

Liczba osób (podana w procentach, w wieku 16-74 lata), która w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie Eurostatu wzięła udział w szkoleniach on-line.

Wśród państw członkowskich UE wyróżniały się kraje nordyckie Finlandia i Szwecja. W 2019 roku 21 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat w Finlandii odbyło kurs online w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w Szwecji odsetek ten wynosił 18 proc.. Kolejne miejsca zajęły Hiszpania (15 proc.), Estonia (14 proc.), Irlandia i Holandia (po 13 proc.).

CZYTAJ DALEJ »

Dane Eurostatu wskazują również, że nauka on-line jest dużo bardziej popularna wśród młodych ludzi - w wieku od 16 do 24 lat. W 2019 roku 13 proc. nich zgłosiło się na kurs online w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w porównaniu do 9 proc. wśród osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Wśród osób starszych (w wieku od 65 do 74 lat) tylko 1 proc. odbyło kurs online.



Jeszcze większe różnice między grupami wiekowymi obserwuje się w jeszcze jednym aspekcie - działań edukacyjnych online: komunikacja z instruktorami lub studentami za pośrednictwem edukacyjnych stron internetowych lub portali.

W 2019 r. 28 proc. młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat zgłosiło komunikację online z instruktorami i studentami w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas gdy tylko 7 proc. osób w wieku od 25 do 64 lat robiło to.

Liczba osób (podana w procentach, z podziałem na wiek), która w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie Eurostatu podczas nauki wykorzystywała internet.