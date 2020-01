Europejski Urząd Pracy w polskiej optyce

Polska obawiała się, że powstająca agenda będzie koordynować tylko państwa środkowoeuropejskie.

Jak uspokaja w wypowiedzi dla PulsHR.pl europoseł Jarosław Duda, urząd ma przede wszystkim stanowić źródło rzetelnej informacji i wspierać współpracę pomiędzy państwami członkowskimi.

Urząd sam wylicza wśród swoich działań informowanie i koordynację systemu EURES (ang. The European Job Mobility Portal), koordynowanie stolic członkowskich w sprawach prawa unijnego dotyczącego prawa pracy, koordynowanie ponadnarodowych kontroli.

Europejski Urząd Pracy powstał jako odpowiedź na coraz bardziej powszechne przenoszenie się Europejczyków między państwami członkowskimi. W 2017 r. ok. 17 mln osób w Europie migrowało między ojczyzną a innym krajem Unii. Ten proces zainteresował ówczesnych komisarzy i skłonił ich do powołania Europejskiego Urząd Pracy. Jednak jego obecność nie jest jeszcze bardzo widoczna. Zaznaczmy, że w Polsce powołanie urzędu nie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem.

Polska obawiała się, że instytucja może ograniczać możliwości funkcjonowania Polaków na zachodnich rynkach pracy. Swoimi obawami dzielił się w 2019 r. m.in. wiceminister ds. pracy Stanisław Szwed:

- Nie chcemy, by się to przerodziło w instytucję, która ma koordynować tylko państwa środkowoeuropejskie. Mamy obawy, czy to nie będzie kolejny instrument wykorzystywany przeciwko naszym pracodawcom czy pracownikom - zaznaczył. Podkreślił też, że brak ściśle określonych kompetencji urzędu może być wykorzystywany do różnych celów - także niezgodnych z intencjami.

Czy jest się czego obawiać? Europoseł PO Jarosław Duda precyzuje dla PulsHR.pl ideę nowego urzędu:

- Powołaniu Europejskiego Urzędu Pracy towarzyszyło sporo wątpliwości i nieporozumień. Dlatego warto podkreślić, że urząd ten w żaden sposób nie będzie zastępował krajowych urzędów pracy ani wkraczał w kompetencje państw członkowskich - mówi europoseł. - Ma on przede wszystkim stanowić źródło rzetelnej informacji, wspierać współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, a także służyć pomocą w wypracowaniu dobrych rozwiązań w kwestiach transgranicznych. Biorąc pod uwagę, że obecnie około 17,5 miliona Europejczyków mieszka lub pracuje poza granicami swojego kraju, a także to, że tysiące firm prowadzi działalność międzynarodową, praktyczne i kompetentne doradztwo jest bardzo potrzebne.

Jarosław Duda akcentuje, że wiele kwestii związanych m.in z prawami pracowniczymi czy BHP jest uregulowanych na poziomie europejskim. - Mobilność pracowników to ogromna szansa dla rozwoju europejskiej ekonomii, należy zatem znosić bariery w tym zakresie, przy poszanowaniu interesów pracowników. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to ogromne wyzwanie. Zatem Europejski Urząd Pracy jest potrzebny - uważa członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Europejski urząd okiem polskiego systemu pośrednictwa pracy Grzegorza Sikorski ze Śląskiego Urzędu Pracy zwraca uwagę, że jest jeszcze za wcześnie, by opisać powstającą agendę. - Za wcześnie, aby już dostrzegać wpływ na działanie publicznych służb zatrudnienia w Polsce - komentuje dla PulsHR.pl. - Trudno też przewidywać, czy taki wpływ faktycznie będzie. Na poziomie europejskim funkcjonowały dotąd organy, które miały podobne kompetencje. Inicjatywa powołania nowej instytucji miała zapewne skoordynować je w jednym miejscu. Na ile to będzie efektywne, pokaże czas. Jak podkreśla nasz rozmówca, musimy odejść od filozofii, w myśl której urzędy pracy są potrzebne tylko wtedy, kiedy mamy wysokie wskaźniki bezrobocia. To dotyczy zwłaszcza Polski. - W tej chwili, mając na myśli Polskę i rekordowo niskie bezrobocie, coraz częściej służby pomagają pracodawcom, którzy borykają się z brakiem rąk do pracy. W kontekście Europy będzie podobnie, a dodatkowo trzeba mieć na względzie jeszcze kwestię mobilności pracowników. Chociażby z tego punktu widzenia koordynacja jest niezbędna. Pytanie jednak, czy w takiej formie, pozostaje otwarte - dodaje. Działa, a jakby go nie było? Co prawda Urząd już działa, ale nie jest jeszcze w pełni operacyjny. Gdy powoływano agendę, stawiono przed nią trzy zasadnicze cele. Pierwszy to zapewnienie obywatelom dostępu do wiedzy o ich prawach i obowiązkach związanych z pracą. Po drugie urząd ma poprawić współpracę między administracjami państw w sprawach rynku pracy. Po trzecie ma prowadzić mediacje i wypracować rozwiązania w sytuacjach, gdy dojdzie do różnicy zdań między stolicami w sprawach pracy w Europie. Czytaj też: Polska lepsza od Węgier, Austrii czy Danii Od pewnego czasu działa ela.europa.eu, czyli strona internetowa urzędu. Znajdziemy na niej informację, że zatrudni około 140 osób. Część z nich będzie oddelegowana przez państwa członkowskie. - Sam proces rekrutacji tylu osób jest czasochłonny - dodaje jeszcze w komentarzu dla PulsHR.pl europoseł Duda. - Na pełne funkcjonowanie Urzędu potrzebny jest też niemały budżet (szacuje się, że ok. 50 milionów euro rocznie), który trzeba wygospodarować. No i w końcu najważniejsze; wypracowanie takich procedur, sposobu funkcjonowania Urzędu, które będą efektywne i możliwie najlepiej odpowiedzą na oczekiwania pracowników, przedsiębiorców i państw członkowskich. Do tego potrzebne będą stałe konsultacje, regularny monitoring i ewaluacja pracy Urzędu. I w tej dziedzinie zaangażowanie rządów, partnerów społecznych, ekspertów jest kluczowe. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim, której jestem członkiem, będzie na bieżąco monitorować postępy prac Europejskiego Urzędu Pracy. Urząd na stronie sam wylicza wśród swoich działań: informowanie i koordynacja systemu EURES (ang. The European Job Mobility Portal), wspomniane wcześniej koordynowanie stolic członkowskich w sprawach prawa unijnego dotyczącego prawa pracy, koordynowanie ponadnarodowych kontroli. Urząd chce także pomagać w zwalczaniu szarej strefy rynku pracy w Europie i mediować, gdy zajdzie rozbieżność w rozumieniu europejskiego prawa dotyczącego rynku pracy. Rada nadzorcza Ponadto na stronie Urzędu można się dowiedzieć, że kieruje nim rada nadzorcza. To ciało działa już od jesieni, choć jego skład się zmienia i nie jest jeszcze ostateczny. Stanowią go przedstawiciele krajów członkowskich, po jednym, dwie osoby reprezentujące Komisję Europejską, ekspert wybrany z poparciem Parlamentu Europejskiego, 4 osoby reprezentujące organizacje rynku pracy - związki zawodowe i związki pracodawców, w końcu obserwatorzy (którzy mogą, ale nie muszą być zaproszeni na spotkania rady) - z ramienia Eurofunduszu, EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) i Europejskiej Fundacji Kształcenia. Samym urzędem kieruje natomiast dyrektor wykonawczy. Ma za zadanie wytyczyć strategię działania urzędu. Nadzoruje aktywność urzędników, którzy tworzą to ciało. Osoby, która ma piastować to stanowisko, jeszcze nie wybrano. Urząd a sprawa delegowania i transportu Urząd podkreśla na swojej stronie, że jego działania będą ważne dla wszystkich gałęzi gospodarki, ponieważ rynek pracy jest niezwykle zdywersyfikowany i obejmuje wszelkie aktywności gospodarcze człowieka. „Nasza uwaga skupia się na prawie rozumianym horyzontalnie” - widnieje na stronie Urzędu. Po czym czytamy, że będzie angażował się w sprawy przepływu ludzi, pracowników delegowanych i międzynarodowego prawa dotyczącego związków zawodowych. Czytaj też: Praca biurowa uszczęśliwia Polaków Urząd podkreśla także, że dopełni wszelkich starań, by uporać się z 2 milionami pracowników sektora transportowego. Tyle osób zatrudniają firmy zajmujące się transportem towarów między granicami członków Unii. Jak zauważa Urząd, regulowanie ich pracy bywa wyzwaniem. Bardzo ważne jest, że Europejski Urząd Pracy nie będzie organizował swoich inspekcji. Nie taka jest jego rola. Jak zaznaczono na stronie tej instytucji, „prawo do sprawdzania warunków pracy pozostaje na poziomie narodowym, krajów członkowskich.” Mimo to na stronie agendy zaznaczono możliwość uczestnictwa urzędników europejskich, jeśli zajdzie taka potrzeba – zwłaszcza, gdy zostanie stwierdzone oszustwo lub wykorzystywanie ludzi. Ich obecność będzie jednak warunkowana zgodą kraju, którego inspekcja dotyczy i międzynarodowym charakterem badanej sprawy. Europejski Urząd Pracy zaczął już działać. Pełną funkcjonalność ma jednak osiągnąć dopiero w 2024 r. Jak wspomnieliśmy, pracować ma w nim 140 osób. Zdecydowano, że siedzibą urzędu będzie Bratysława.

