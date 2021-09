Europejski Kongres Gospodarczy startuje już w poniedziałek. To ostatni moment na rejestrację

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Rejestracja umożliwiająca udział stacjonarny otwarta jest już tylko do piątku 17 września do godziny 15.

Rejestracja na udział stacjonarny w kongresie zakończy się 17 września

W tym roku Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 20-22.09.2021 roku. Jeszcze dziś (17 września) można zarejestrować się do udziału stacjonarnego w wydarzeniach.

Przez trzy dni debat nie zabraknie rozmów o najważniejszych problemach i wyzwaniach gospodarczych, finansowych, inwestycyjnych, politycznych.

Wezmą w nich udział przedstawiciele rządu, Parlamentu Europejskiego, specjaliści różnych dziedzin, firm, samorządów.



13. już edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

Do 17 września 2021 r. można się zarejestrować do stacjonarnego udziału w Kongresie. Sam proces rejestracji jest prosty i można to zrobić pod tym adresem.



Na uczestników czeka ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki.



Gospodarcze debaty w doborowym gronie

W trakcie wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy nie zabraknie istotnych debat. Porozmawiamy o szczególnie nurtujących nas tematach, m.in. o planie odbudowy dla Europy, Europejskim Zielonym Ładzie, międzynarodowym handlu i relacjach gospodarczych po pandemii, digitalizacji gospodarki czy konsumencie.





Wśród gości Kongresu znajduje się gros naprawdę wyśmienitych nazwisk, m.in. Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, Komisja Europejska, Swiatłana Cichanouska, działaczka polityczna, kandydatka na prezydenta Białorusi w wyborach prezydenckich w 2020 r., były premier Jerzy Buzek, prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, Zbigniew Jakubas, właściciel grupy kapitałowej Multico, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński czy poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.



O skali wydarzenia przemówią także liczby: 3,5 tys. gości stacjonarnych i 6,7 tys. uczestników online, ponad 100 tys. unikalnych użytkowników, 70 debat i dyskusji z udziałem 400 prelegentów, 20 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących - to dane wyrażające poprzednią, XII edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wyzwania rynku pracy w czasach (i po) pandemii Agenda tegorocznej edycji EEC obejmuje tematy szeroko związane z rynkiem pracy, systemem emerytalnym, zarządzaniem czy edukacją. 20 września podczas sesji "PPK a rynek finansowy" podsumujemy dotychczasowe efekty programu, sprawdzimy, w co zostaną zainwestowane zgromadzone środki, poszukamy odpowiedzi na pytanie jak zmobilizować Polaków do oszczędzania na emeryturę. Również 20 września szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak powinno wyglądać Przywództwo 5.0. Podczas sesji "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości" sprawdzimy, jaka jest sytuacja ekonomiczna, społeczna i mentalna kobiet w czasie pandemii i w czasach postcovidowych. 21 września zapraszamy na sesję "ESG", gdzie sprawdzimy, jaka jest rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance) w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy. Również 21 września podczas sesji "Technologia, zarządzanie, człowiek" spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie mogą być skutki automatyzacji procesów biznesowych, jakich kompetencji będzie poszukiwał rynek pracy, jakie regulacje będą niezbędne by procesy automatyzacji przebiegały w sprawny sposób. Podczas drugiego dnia kongresu przyjrzymy się także bliżej zjawisku influencer marketingu. Sam rynek pracy także stanie się przedmiotem rozważań kongresowych gości. 21 września podczas sesji "Rynek pracy" paneliści rozmawiać będą o wpływie pandemii na sytuacje na rynku pracy, zmianie modeli pracy, nowych realiach rynku pracy. Drugiego dnia kongresu przyjrzymy się także centrom usług wspólnych. Podczas sesji "BPO centra usług wspólnych" sprawdzimy m.in. jak pandemia zmieniła styl pracy i zapotrzebowanie na biura. Ostatniego dnia kongresu, 22 września, w sesji "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań" postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie przeprowadzić firmę i rodzinę przez proces sukcesji. Nie zabraknie także rozmów na temat edukacji. Podczas sesji "Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku" postaramy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób inwestować wiedzę, jak powinna wyglądać reforma systemu edukacji, jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii. Wydarzenia towarzyszące Nie samymi debatami Kongres żyje. Jak co roku podczas EEC odbędą się także uroczyste gale, podczas których nagrodzimy laureatów prestiżowych konkursów. I tak 20 września wręczymy nagrody niezwykłym firmom, zwycięzcom konkursu „Inwestor bez granic".



21 września wieczorem odbędzie się gala Start-up Challenge 2021, podczas której nagrody odbiorą najlepsze start-upy.



21 września będzie za to świętem samorządu, ponieważ tego dnia przyznamy nagrody w jubileuszowej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne z okazji 10-lecia konkursu oraz nagrody w tegorocznej edycji Top Inwestycje Komunalne 2021.



