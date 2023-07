Europejczyków nie stać na porządny posiłek. Najgorzej jest w Bułgarii

W ubiegłym roku 8,3 proc. mieszkańców Unii Europejskiej nie było stać na to, by co drugi dzień zjeść porządny posiłek zawierający mięso, ryby lub ich odpowiednik wegetariański. To o jeden punkt procentowy więcej niż w 2021 r. (7,3 proc.).

W Polsce odsetek osób, których nie było stać na porządny posiłek wyniosła w ubiegłym roku 10,2 proc. (fot. Pixabay/csamhaber)