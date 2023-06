Europa wraca do biur, na razie niezbyt chętnie

Jak dodaje, w przyszłości można spodziewać się, że firmy wprowadzą systemy monitorowania obecności w biurach, a w niektórych przypadkach mogą się pojawić wymogi co do obecności.

- Niska frekwencja w biurach dla większości firm jest dużym wyzwaniem. Pracodawcy chcą mobilizować zatrudnionych do powrotu, ale na razie wiele z nich doświadcza niższych wskaźników frekwencji niż oczekiwano. Część przedsiębiorców zapewne chciałaby wprowadzić wymogi, co do obecności w biurze, ale na rynku wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika. To oznacza, że pracodawcy dwa razy się zastanowią nad drastyczną polityką w tym zakresie, bo to może doprowadzić do odejścia pracownika, którego później trudno będzie zastąpić - zauważa dyrektor w dziale biurowych CBRE Paweł Dobrowolski.

Z raportu CBRE „CEE Office Occupier Sentiment Survey” wynika, że bez względu na branżę, ponad połowa firm zgłasza obecną frekwencję w biurach na poziomie 20-60 proc., a tylko 9 proc. ma średnią frekwencję na poziomie wyższym niż 60 proc.

51 proc. pracodawców twierdzi, że modele odwiedzalności w biurach jeszcze się nie ustabilizowały i oczekuje się, że frekwencja z czasem wzrośnie. Większość (76 proc.) spodziewa się stabilizacji sytuacji w drugiej połowie tego roku lub w pierwszej połowie 2024 roku. Tylko 17 proc. przedsiębiorstw ma dłuższe lub nieokreślone ramy czasowe.

12 proc. firm dąży do wprowadzenia całkowitej pracy zdalnej (fot. Shutterstock)

Pracodawcy stawiają na równy podział czasu na pracę z biura i domu

Połowa ankietowanych w badaniu CBRE stawia na hybrydowy model pracy, przy równym podziale czasu na pracę z domu i z biura. Kolejne 36 proc. chce sytuacji, w której pracownicy są głównie w biurze (ponad 3 dni w tygodniu), a tylko 12 proc. dąży do rozwiązania w większości zdalnego. Najczęściej eksplorowanym rozwiązaniem, które działa w co trzeciej firmie to zachęcanie pracowników do odwiedzania biura według harmonogramu rotacyjnego.

– Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że funkcja biura uległa zmianie i trzeba te przestrzenie oraz samą lokalizację biura dostosować do aktualnych wymagań pracowników. Zmiany kulturowe, społeczne i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są na tyle głębokie, że wpływają wprost na czynniki, które decydują o sukcesie danej lokalizacji biurowej. Dla większości firm jasne jest to, że kluczowy jest dostęp do transportu publicznego. Wskazuje tak aż 82 proc. pracodawców. Dla 6 na 10 znaczenie mają miejsca parkingowe oraz tak samo istotny jest dostęp do zaplecza gastronomicznego w okolicy. Na czwartej pozycji znajdują się zrównoważone cechy budynku i ekologia jego użytkowania, wskazywana przez 58 proc. firm, więcej niż w całym regionie Europy – mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale badań i analiz firmy CBRE.

