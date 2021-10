Etat wciąż dużo cenniejszy niż kontrakt. Najbardziej pragną go kobiety

88 proc. Polaków twierdzi, że wybrałoby pracę na etat zamiast kontraktu - tak wynika z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce view” firmy ADP. Na pracę w oparciu o kontrakt najchętniej zdecydowaliby się najstarsi pracownicy, powyżej 55. roku życia (20 proc.), natomiast pracę na etacie wybrałyby najczęściej kobiety – 90 proc.

88 proc. Polaków twierdzi, że wybrałoby pracę na etat zamiast kontraktu (fot. Shutterstock)

Co trzeci badany (33 proc.) przyznaje, że wzrosło u niego zainteresowanie możliwościami, które otwiera praca kontraktowa.

Raport „People at Work 2021: A Global Workforce View” objął 32 tys. pracowników z 17 krajów, w tym Polski. Wniosek? Polacy najchętniej decydują się na tradycyjną formę zatrudnienia. Ponad połowa przebadanych uważa, że pandemia nie miała wpływu na ich stosunek do preferowanej formy zatrudnienia.

Co interesujące, co trzeci badany (33 proc.) przyznaje, że wzrosło u niego zainteresowanie możliwościami, które otwiera praca kontraktowa (umowa kontraktowa łączy w sobie cechy umowy o pracę z umową zleceniem. Osoba pracująca na kontrakcie nie ma etatu, ale zasady współpracy zapewniają jej stałe zatrudnienie). Istotnymi czynnikami, które wpływają na nastawienie Polaków do pracy na kontrakcie są m.in. otworzenie się na nowe możliwości i nauka nowych umiejętności.

Na etat stawiają milenialsi

Etat wybierają przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 34 lat. Tylko 9 proc. milenialsów deklaruje, że praca kontraktowa jest dla nich korzystniejsza. 87 proc. pracowników z dwóch grup wiekowych (od 35-44 oraz 45-54), preferuje pracę na etacie (po 87 proc.).

Natomiast pokolenie Z dużo odważniej podchodzi do pracy w ramach kontraktu – 17 proc. z nich opowiada się za elastyczną formą zatrudnienia. Największymi zwolennikami umów krótkoterminowych są badani z grupy powyżej 55 lat. Jeden na pięciu starszych pracowników wybrałby pracę w tej formule.

fot. Shutterstock

- Preferowana forma zatrudnienia jest silnie skorelowana z wiekiem pracownika. Dla osoby, która rozpoczyna swoją karierę zawodową, a do tego jest na etapie zakładania rodziny, poczucie bezpieczeństwa i komfortu będą kluczowymi wartościami. Dlatego też częściej zdecyduje się na pracodawcę oferującego zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - wyjaśnia szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska Anna Barbachowska. Jak podkreśla, z wiekiem rośnie poczucie niezależności, co przekłada się na formę współpracy. - Warto dodać, że u osób starszych dużo silniejsza może być potrzeba autonomii. Oni już osiągnęli stan dobrostanu i mają wiedzę, jak pracować w formie B2B, dlatego też chętniej pracują na kontrakcie. Najmłodsi pracownicy również są skłonni wybrać tę formę zatrudnienia, jednak w ich przypadku powody są znacznie inne. To właśnie przedstawiciele pokolenia Z najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19, dlatego też są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i dostosowania się do wymagań pracodawców – dodaje. Kobiety na etaty 90 proc. kobiet woli pracę na etat, to o 5 proc. więcej niż w przypadku mężczyzn. Jeżeli pod uwagę weźmiemy rodziców to ta różnica jest podobna – 93 proc. matek oraz 88 proc. ojców wybrałoby pracę w pełnym wymiarze. Umowy krótkoterminowe wybierają chętniej kobiety bezdzietne (84 proc.). - Poczucie bezpieczeństwa, które idzie w parze z etatem, jest najważniejszym czynnikiem branym przez uwagę przy wyborze pracodawcy. W świadomości wielu osób ich interesy w relacji z firmą skutecznie zabezpiecza Kodeks pracy. Kwestia regulacji prawa do urlopu czy dni na opiekę nad dziećmi są poruszane jeszcze częściej niż kiedyś ze względu na niedawne doświadczenia związane z pandemią COVID-19. Szczególnie matki musiały skutecznie godzić pracę zawodową z obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi – dodaje Anna Barbachowska.

