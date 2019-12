Erbud starannie zaplanował sukcesję. Tak Jacek Leczkowski zastąpi Józefa Zubelewicza

- Myślimy o tym, co będzie po 2020 r. i rozważamy dalsze możliwości rozwoju grupy. Myślimy też o naszych następcach, których musimy wychować. To zadanie na najbliższe 10 lat. Nie stawiamy takiego priorytetu, że zarząd firmy musi pozostać „w rodzinie” - mówił w 2015 r. portalowi WNP.PL Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Wówczas firma, którą założył w 1990 r. wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem, świętowała 25-lecie istnienia. Przez pierwsze 10 lat istnienia spółka działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.

To zasługa Józefa Zubelewicza, który w 1999 r. dołączył do zarządu Erbudu i zajął się budowaniem jego polskich struktur.

- Bez Józefa Zubelewicza nie byłoby takiego sukcesu Erbudu w Polsce. Mogłem samodzielnie zarządzać spółką i być jedynym właścicielem Erbudu, bo założyłem go z ojcem. Uznałem jednak, że lepszy i bezpieczniejszy rozwój osiągniemy, gdy podzielimy się odpowiedzialnością i majątkiem - tłumaczył przed pięcioma laty Dariusz Grzeszczak.

W 2020 r. Erbud będzie obchodził 30-lecie działalności. W jubileuszowy rok spółka wejdzie bez Józefa Zubelewicza w zarządzie, w którym przez 20 lat odpowiadał on za działalność operacyjną. Zrezygnował on w związku ze zbliżającym się wiekiem emerytalnym.

CZYTAJ DALEJ »

Jednocześnie od 2 stycznia 2020 r. wiceprezesem Erbudu zostanie Jacek Leczkowski, wieloletni prezes spółki PBDI wchodzącej w skład grupy Erbud. Natomiast Zubelewicz pozostanie w strukturach grupy w charakterze doradcy.

- Doszliśmy w Erbudzie do wniosku, że bez odpowiednio przygotowanego planu sukcesji, nie tylko na najważniejszych stanowiskach, ale też niższych szczeblach, możemy z czasem zacząć doświadczać takich problemów jak wiele polskich firm, które zostały utworzone w latach 90. - wskazał Zubelewicz.

- Dziś właściciele wielu spółek przekroczyli już wiek emerytalny, a nie mają sukcesorów, którzy mogliby dalej zarządzać ich przedsiębiorstwami - zaznaczył.

Józef Zubelewicz, fot. mat. pras.

Okazuje się, że sukcesja w zarządzie Erbudu była starannie zaplanowana, co przyznaje zarówno Jacek Leczkowski, jak i Józef Zubelewicz.

- Przygotowania do sukcesji trwały blisko dwa lata, ponieważ wcześniej musiałem przygotować swoich następców w PBDI. W czerwcu tego roku przestałem pełnić funkcję prezesa w PBDI i zostałem prokurentem w Erbudzie - wyjaśnił Leczkowski.

- Na długo przed tym jak Jacek przestał być prezesem w PBDI regularnie spotykał się ze mną, aby na bieżąco zapoznawać się z pracami zarządu, jego decyzjami i planami. Dzięki temu zostając prokurentem mógł płynnie objąć nowe obowiązki - dodał Zubelewicz.

Od podwykonawcy po wiceprezesa

Jaka była biznesowa droga Jacka Leczkowskiego aż po awans do zarządu jednej z największych grup budowlanych w Polsce? W 2008 r. Erbud kupił jego firmę, czyli Rembet Plus, ale pierwsze kontakty zaczęły się znacznie wcześniej.

- Było to w 2000 r., gdy pracowaliśmy dla Erbudu jako podwykonawcy. Osobiście znamy się od 2004 r. - wspomina Leczkowski.

Firmę założył w 1995 r. jako 22-letni student. Początkowo pięcioosobowa brygada zajmowała się głównie brukowaniem posesji, ale z biegiem lat Rembet Plus coraz bardziej się rozrastał.

- Na pierwsze zyski musiałem poczekać kilka lat od założenia firmy. Wszystko, co udało się wypracować, przeznaczałem na rozwój wierząc, że wyniki w końcu się pojawią - stwierdził.

- Wiele zmieniło się w polskim budownictwie w ciągu ostatnich 20 lat. Zwłaszcza dotyczy to BHP na budowach, a także przepływów finansowych. W latach 90. wiarygodność płatnicza była bardzo niska - dodał.

Jacek Leczkowski, fot. mat. pras.

W 2008 r. sprzedał Erbudowi 75 proc. udziałów w Rembet Plus. Jak podkreślił, była to przemyślana decyzja, bo dzięki niej spółka zyskiwała bezpieczeństwo finansowe, gwarancje oraz referencje.

- To pozwoliło wejść na większe budowy, zwłaszcza po późniejszym połączeniu z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych, w wyniku czego powstało PBDI. W dzisiejszym PBDI pracuje wciąż wiele osób, z którymi rozwijaliśmy ten biznes od podstaw - zaznaczył Leczkowski.

- Po wejściu do zarządu Erbudu nie zamierzam przeprowadzać żadnej rewolucji. Pracujemy ze sobą od wielu lat i mamy podobne wartości i wizję grupy. Choć każdy ma swoje nawyki, to nie sądzę, aby mój styl zarządzania stanowił istotną zmianę dla otoczenia - zapewnił.

Budownictwo na nowe czasy

Józef Zubelewicz po zakończeniu pracy w zarządzie wciąż ma być aktywny w grupie, na co liczy też prezes Dariusz Grzeszczak.

- Mamy wiele pomysłów w Erbudzie, które należy rozwijać. Przy tej okazji możemy wykorzystać jego doświadczenie. Mamy nadzieję, że będzie chciał doradzać firmie tak długo, jak tylko będzie chciał - nawet przez najbliższe 10-20 lat - podkreślił Grzeszczak.

Jak wskazuje sam Zubelewicz, niektóre z zamierzeń Erbudu, które wynikają ze strategii grupy, a także perspektyw branży, wymagają odpowiedniego przygotowania kadry kierowniczej.

- Mamy coraz więcej młodych pracowników, którzy nie madają długoletniego doświadczenia. Dlatego chcę zaangażować się w mentoring, który pozwoli przekazać im moją wiedzę i naszą filozofię działania - wyjaśnił.

- Praca w budownictwie nie jest łatwa, jest często stresogenna i wymagająca dużego wysiłku. Ponadto najczęściej nie buduje się tam, gdzie na co dzień się mieszka. Nie dotyczy to tylko pracy fizycznej na budowach - dodał.

fot. mat. pras.

Branża budowlana będzie zmagać się deficytem ludzi do pracy i luką pokoleniową. Dla Erbudu dużym problemem jest pozyskanie pracowników średniego nadzoru. Likwidacja wielu szkół zawodowych i techników budowlanych spowodowała lukę w tym segmencie rynku pracy.

- Młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, mają już inną mentalność i podejście do pracy. Inaczej akcentują swoje zaangażowanie oraz podział między życiem zawodowym i prywatnym. Musimy to wszystko uwzględnić, bo nie zmienimy nowego pokolenia. Powinniśmy wykorzystać to, co jest w nim najlepsze dla dobra naszej grupy - podsumował Józef Zubelewicz.

Budowlana czołówka

Erbud w niedawnym rankingu Deloitte po kilku latach powrócił z szóstego na piąte miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce pod względem przychodów. Erbud zanotował w 2018 r. sprzedaż w wysokości 2,33 mld zł (+29,2 proc.).

Po trzech kwartałach 2019 r. grupa Erbud miała 43,9 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) oraz 28,3 mln zł zysku netto wobec odpowiednio strat na poziomie 27 mln zł i 25 mln zł przed rokiem. Przychody grupy ustabilizowały się na poziomie 1,79 mld zł wobec ok. 1,62 mld zł rok wcześniej.

fot. mat. pras.

W 2003 r. strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która posiada 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 r.

Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).