Epidemia to tylko jedno ze zdarzeń losowych. Oto co robić w takich sytuacjach

Już niemal cały świat walczy z koronawirusem. Z nowych danych zebranych i przeanalizowanych na zlecenie Rzetelnej Firmy wiemy, że blisko 39 proc. polskich małych i średnich firm dostrzega negatywne efekty wirusa w swojej działalność. Sytuacja dotyka praktycznie wszystkich branż, ale najbardziej odczuwają ją ci, których działalność opiera się na kontakcie bezpośrednim lub organizacji imprez masowych. Warto jednak pamiętać, że trwająca sytuacja nie zdarza się bardzo często. Ostatnim tej skali zagrożeniem była SARS w 2003 r. O wiele częściej mniej spektakularne wydarzenia uderzają w codzienne działania firm i przedsiębiorstw.

Obowiązujące przepisy nakładają na każdą firmę obowiązek chronienia zdrowia i życia pracowników, choćby poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednocześnie Kodeks pracy nie reguluje specyficznych sytuacji, takich jak, trwająca właśnie epidemia, czy też zdarzenia losowe - nieprzewidziane warunki atmosferyczne, czy zdarzające się awarie energetyczne.

Dla pracodawców problematyczna pozostaje organizacja sposobu świadczenia pracy, zarządzanie wyjazdami służbowymi pracowników, zbieranie informacji o miejscach w których odpoczywają, ale też niepewność czy wręcz panika, w jaką wpada coraz więcej zatrudnionych.

Pierwszym elementem w praktyce świadczenia pracy, na jaki musieliśmy zwrócić uwagę wobec trwającego kryzysu, są podróże. Przypomnijmy, że wyjazdy do Chin, powroty z tego kraju oraz delegowanie pracowników w Europie do Włoch zwróciły naszą uwagę na zagrożenie zdrowotne.

Zdrowy rozsądek nakazuje nie delegować pracowników do miejsc, gdzie występuje zwiększone ryzyko zakażenia jakąkolwiek chorobą, zwłaszcza noszącą znamiona epidemii. Również pracownik delegowany w takie rejony może odmówić ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia oraz ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo kolejnych osób.

W obliczu aktualnej sytuacji problematyczne stają się powroty z urlopów i prywatnych wyjazdów oraz związany z tym brak obowiązku informowania pracodawcy o miejscu wypoczynku - mówi Agnieszka Kolenda z Hays Poland (fot. PTWP)

W wielu firmach podróże służbowe wpisane są w działania biznesowe. Oznacza to konieczność szybkiego znalezienia nowych rozwiązań. Na szczęście dobrym rozwiązaniem okazuje się tu internet. Przeniesienie osobistych kontaktów z klientami, współpracownikami czy podwykonawcami do świata online jest dzisiaj powszechnie stosowane. Zabezpiecza przy tym ciągłość biznesu, ale również jakości obsługi i świadczonych usług. Rozwiązania te towarzyszą wstrzymanemu w wielu firmach ruchowi pracowników. Zatrudnieni nie wyjeżdżają do innych krajów czy regionów w celach służbowych, a kiedy to tylko możliwe, pracują zdalnie z domu.

Jak podkreśla Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland, delegacje to nie jedyny powód, dla którego pracownicy udają się w różne miejsca świata.

- W obliczu aktualnej sytuacji problematyczne stają się powroty z urlopów i prywatnych wyjazdów oraz związany z tym brak obowiązku informowania pracodawcy o miejscu wypoczynku. Każda osoba ma prawo do swobodnego podróżowania, a pracodawca nie ma możliwości tego prawa ograniczać - nawet jeśli takie obostrzenia byłyby wprowadzane z myślą o dobrostanie ogółu - wyjaśnia Kolenda. W tym kontekście trzeba uważać, bo w związku z ochroną prywatności zatrudnionych pytanie dotyczące miejsca odbycia urlopu nie jest standardem. - Jednak z uwagi na obecną sytuację pracodawcy coraz mniej wahają się je zadawać - kończy ekspertka z Hays.

Biuro online

W związku z wirusem na popularności zyskuje odsyłanie pracowników do pracy w domu. O ile praca zdalna jest dla wielu tematem powiązanym z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, to w obecnej sytuacji zyskuje na znaczeniu. Jest dobrym rozwiązaniem, które pozwala utrzymać zatrudnienie, gdy jednocześnie odseparowuje ludzi od siebie. Nie jest z nią jednak tak różowo.

Choć osób mogących wykonać pracę zdalnie w Polsce jest około 2,5 miliona, to są zawody, w jakich taka praca po prostu nie jest możliwa.

- Nawet przed przyjęciem specustawy dotyczącej koronawirusa niektóre firmy planowały korzystanie z tej formuły pracy na wypadek wątpliwości czy podejrzenia możliwości pojawienia się choroby. Oczywiście chodzi o takie przypadki kiedy pracownicy nie wykazują symptomów zarażenia, a jedynie występuje takie zagrożenie - mówił w kontekście zagrożenia Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Jak natomiast podkreśla Daniel Kaczmarczyk z Senetic oferującej rozwiązania IT dla biznesu, w ostatnim tygodniu jego firma otrzymała wiele zapytań ze strony polskich przedsiębiorstw. Firmy zwracające się do Senetic chcą się przygotować na sytuację, gdy będą musiały zlecić pracownikom pracę zdalną. Szukają narzędzi, które umożliwią komunikowanie się poza biurem.

- Sytuacje niepewności, jak obecna, powodują, że firmy chętniej sięgają po rozwiązanie chmurowe, jako gwarancję utrzymania sprawnej komunikacji w organizacji, dodał Daniel Kaczmarczyk.

Przykładem firmy, która takim potrzebom wychodzi naprzeciw, jest Microsoft. Gigant z Redmond wprowadził możliwość darmowego korzystania ze swojej usługi Teams przez pół roku. Co ważne, pracodawca nie musi wyposażać pracowników w dodatkowy sprzęt, wystarczy zainstalowanie usługi i cały proces odbywa się wirtualnie. Oznacza to dostęp do dokumentów, które mogą być wzajemnie udostępniane i edytowane przez pracowników w czasie rzeczywistym, a także możliwość organizowania wideokonferencji, czy korzystania z czatu.

Warto zrobić więcej

Chociaż polskim firmom oddano do dyspozycji nowe zapisy w specjalnej ustawie na okoliczność koronawirusa, to nikt nie mówi, że trzeba tylko wypełniać zapisy prawa. Czasami warto wyjść naprzeciw zagrożeniu.

Godna pochwały jest sytuacja, kiedy nawet nie czekając na decyzje władz i oficjalne komunikaty, pracodawcy ograniczają pracę w określonych miejscach, wprowadzają zasady regulujące pracę osób wracających z zagrożonych państw i regionów, a także nowe procedury na wypadek zachorowań zatrudnionych.

Sytuacja pozwala firmom sprawdzić, jaki wymiar pracy zdalnej sprawdza się w organizacji bez szkody dla biznesu oraz na ile organizacja jest na taką formę gotowa (fot. Shutterstock)

Jako przykład może posłużyć zlecenie pracownikom wracającym z krajów, w których zanotowano wiele przypadków koronawirusa, obserwację swojego stanu zdrowia i korzystanie przynajmniej przez dwa tygodnie z pracy zdalnej. Pracodawcy inwestują w dodatkowy serwis porządkowy i dezynfekcyjny, dbają o dostępność mydła antybakteryjnego, przypominają o zasadach higieny. Rezygnują też z osobistych spotkań, ułatwiają pracę elastyczną, tele- oraz wideokonferencje. Zachowują przy tym czujność i monitorują samopoczucie pracowników.

- Choć obowiązujące przepisy nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi na sposób działania w tak specyficznej sytuacji jak ta, z którą borykamy się obecnie, to kultura organizacyjna firm, respektowanie potrzeb i obaw oraz wzajemny szacunek pozwalają na wypracowanie adekwatnych rozwiązań. Coraz więcej firm zwiększa również nakłady na profilaktykę innych chorób zakaźnych. W ramach pakietów prywatnej opieki medycznej pojawiają się m.in. sfinansowane przez firmy szczepienia przeciw grypie - zauważa cytowana już Agnieszka Kolenda z Hays.

Z drugiej strony ta specyficzna sytuacja pozwala firmom sprawdzić, jaki wymiar pracy zdalnej sprawdza się w organizacji bez szkody dla biznesu oraz na ile organizacja jest na taką formę gotowa.