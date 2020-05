Epidemia koronawirusa może zakończyć erę open space

Biura po pandemii będą wyglądały zupełnie inaczej. Więcej będzie przestrzeni przypadającej na jednego pracownika, wokół biurek pojawią się strefy buforowe, jednokierunkowe ciągi komunikacyjne (tak, by nie było potrzeby mijania się) i pleksiglasowe przezroczyste przegrody oddzielające od siebie poszczególne osoby.

Zobacz też: Praca zdalna stanie się normą? Generacja Z dyktuje warunki pracodawcom

Międzynarodowa firma nieruchomościowa Cushman & Wakefield, która nadzorowała powrót prawie miliona osób do biur w Chinach, opracowała nową koncepcję przestrzeni biurowej, która z epidemicznego punktu widzenia ma być bezpieczniejsza. Podstawowym punktem tej koncepcji jest „zasada sześciu stóp” (czyli 1,83 m) – taka odległość ma minimalnie dzielić stanowiska pracy, by zachować dystans społeczny. Odległości mają być zachowane zarówno dzięki kompozycji biura i i odpowiedniemu rozmieszczaniu stanowisk, jak i znacznikom wizualnym – np. wzorowi na wykładzinach.

Zobacz też: Koronawirus. Co robić, by praca w biurze była bezpieczna

To może oznaczać, że firmy będą potrzebowały większych powierzchni biurowych, skoro pracownicy będą musieli zachować dystans społeczny. To jednak nie jest takie oczywiste. Część pracodawców liczy, że ich pracownicy będą nadal pracować zdalnie, bo ten system się po prostu sprawdza.

- Moje rozmowy z firmami ujawniają, że pracownicy pozostają produktywni. To trudny czas dla wszystkich, ale pracownicy osiągają znacznie lepsze wyniki niż wiele firm się spodziewało – mówi cytowany przez Reutersa Brad Bell, profesor specjalizujący się w badaniach nad zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Cornell.

Zwraca jednak uwagę na drugą stronę medalu. To, co podoba się pracodawcom, nie musi się podobać wszystkim pracownikom. - Dla wielu pracowników przyzwyczajonych do interakcji społecznych w nowoczesnych biurach typu open space czy tzw. gorących biurkach dostosowanie się do tych zmian może być trudne - powiedział Brad Bell.