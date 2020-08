Epidemia i negocjacje umów najmu. Firmy w Polsce są zadowolone

- Pogorszenie sytuacji finansowej i ograniczenie możliwości korzystania z przestrzeni biurowej skłoniło wielu najemców do podejmowania rozmów na temat negocjacji umów i czynszów. Okazuje się, że wiele z nich, choć niełatwych, było udanych, szczególnie w Polsce. Ciekawym wyzwaniem dla rynku może być teraz fakt, iż część firm oczekuje większej elastyczności przy zawieraniu umów, obejmującej np. krótszy czas wynajmu. Jednocześnie jednak zainteresowanie nowoczesną powierzchnią w centrach miast nie słabnie i póki co wszystko wskazuje na to, że epidemia nie pozostawi w tym roku znaczącego śladu w poziomach stawek czynszowych czy innych warunkach wynajmu – mówi Łukasz Kałędkiewicz, członek zarządu operacyjnego CBRE Polska.

Według danych CBRE sytuacja skłoniła ponad połowę najemców biur w Polsce do podjęcia dyskusji z właścicielami nieruchomości na temat warunków najmu powierzchni. Niemal czterech na dziesięciu zdecydowało się zawalczyć o obniżki czynszów, a około 13 proc. negocjowało uzyskanie okresów wolnych od ponoszenia kosztów wynajmu. Jedna czwarta uznała efekty za satysfakcjonujące, co jest najwyższym wynikiem w regionie, a 31 proc. osiągnęło nie w pełni zadowalające rezultaty i wciąż oczekuje większej elastyczności. Natomiast 45 proc. nie uzyskało korzyści.

Dla większości firm z Europy Środkowo-Wschodniej renegocjacje warunków wynajmu biur, opustoszałych podczas epidemii, okazały się trudniejsze niż dla polskich. W pełni zadowolonych z rezultatów jest 17 proc. przedsiębiorców w regionie, a jedna czwarta oczekuje więcej, mimo uzyskania częściowych korzyści. Ponad połowie (58 proc.) właściciele nie zaproponowali żadnych ułatwień.

Podobnie jak w Polsce, w pozostałych krajach regionu najczęściej dyskutowane były obniżki czynszów, o które zabiegała niemal jedna trzecia wynajmujących. Dużo odważniej niż w naszym kraju walczono o „wakacje czynszowe”, całkowite czasowe zniesienie opłat – ten temat podjęło 32 proc. najemców. Pojawiły się również rozmowy o dopłatach właścicieli nieruchomości do wyposażenia biura.

- Polskie, mniej roszczeniowe podejście mogło okazać się przyczyną większego powodzenia rozmów i satysfakcji z rezultatów – mówi Łukasz Kałędkiewicz.

czytaj też: Praca z domu czy w biurze? Te firmy nie mają tego dylematu