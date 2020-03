Epidemia COVID-19 to test przywództwa w firmach

Specjalistom trudno przewidzieć ostateczny wpływ epidemii na ekonomię. Jednak już teraz wiele przedsiębiorstw w Polsce odczuło negatywne skutki kryzysu i mierzy się z rosnącą obawą o jutro.

- Brak informacji wzmaga stres i nasila chęć redukcji niepewności. Nietolerancja wobec niepewności jest jednym z kluczowych czynników wywołujących depresję i lęk. Sposób, w jaki musimy zaakceptować ją lub coś nieznanego może doprowadzić do załamania naszego stanu emocjonalnego - komentuje sytuację Katarzyna Richter, specjalistka w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

Czytaj też: Co druga firma obawia się zagrożenia płynności finansowej

Zdaniem socjologów nieprzewidywalne, globalne i radykalne skutki przemian, zachodzące we wszystkich obszarach życia człowieka, powodują permanentny stan niepokoju, niepewności i zagrożenia. Tolerancja niepewności jest często opisywana jako ważna umiejętność liderów.

- Osoby, które posiadają dobrze rozwiniętą tolerancję niepewności zachowają spokój i będą lepiej funkcjonować w trudnych warunkach. Zatem, co wpływa na jej poziom? Między innymi takie czynniki, jak: przewidywanie skutków, branie odpowiedzialności za własne działania, umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków (takich, jak cyfryzacja czy umiejętność pracy zdalnej), umiejętność zachowania zimnej krwi przy jednoczesnej szybkiej zmianie perspektywy, umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się przeszkodami, odporność psychiczna - wyjaśnia Katarzyna Richter.

Większość polskich firm wdrożyła procedury antykryzysowe, szybko dostosowując się do zmian rynkowych. Jednak aktualna sytuacja to test, który zweryfikuje, czy firmy faktycznie były przygotowane na kryzys i jak sobie z nim poradzą, dodaje Richter.

CZYTAJ DALEJ »

- Obecna sytuacja to przede wszystkim test przywództwa. Pokazuje nasze przygotowanie, myślenie długoterminowe i przewidywanie, a także posiadaną elastyczność działania, gotowość uczenia się i wychodzenia poza schemat. Aktualnie potrzebujemy liderów, którzy dostrzegają w trudnej sytuacji możliwości, są otwarci na wyzwania, posiadają samodyscyplinę i dobre nawyki. Tacy liderzy będą lepiej radzić sobie w tych i każdych innych okolicznościach - mówi Katarzyna Richter.

Podaje przykłady firm, które szybko przystosowały się do sytuacji kryzysu epidemiologicznego: LVMH, która wstrzymała produkcję perfum Dior i Givenchy i zaczęła produkować żel antybakteryjny, Verdant Spirits, szkocki producent ginu, który przestawił linię produkcyjną i rozpoczął produkcję żelu do dezynfekcji rąk, czy AskHenry, która oferuje usługi konsjerża i wprowadza do swojej oferty wykonywanie zakupów spożywczych dla swoich klientów.

Świadomy lider to osoba, która potrafi zarządzać sobą i innymi. Świadomy lider przejdzie do działania według procedur antykryzysowych, a jeśli w firmie nie ma planu działania kryzysowego, to skupi się na szybkim jego stworzeniu. Ważne przy działaniu jest spojrzenie na sytuację z perspektywy pracownika, jak wpłynie to na jego stan psychofizyczny. Zastanowienie się, jak pracownicy radzą sobie z tolerancją sytuacji niepewnej. Najczęściej jest to martwienie się o ciągłość pracy, zapewnienie opieki nad dzieckiem czy stabilność finansową, mówi Richter.

Komunikacja w kryzysie

Autentyczność, transparentność i czas przekazania informacji pracownikom jest kluczowa, wpływa na to, jak pracownicy odpowiedzą na sytuację kryzysową. - Rozpoczęcie komunikacji z pracownikami leży po stronie lidera. Rozmowa może zredukować stres i pomóc w zrozumieniu sytuacji, ponieważ uzyskają oni wiedzę o tym, jak obecny kryzys wpływa na ich pozycję i co pracodawca będzie robić, aby ich wesprzeć. Cisza i brak komunikacji z pracownikami jest najgorszą opcją, jaką można wybrać, gdyż powoduje rozprzestrzenianie się negatywnych emocji takich, jak strach i niepokój oraz szerzenie plotek i utratę zaufania - podkreśla Katarzyna Richter.

Sytuacja pandemii to lekcja pokory dla nas wszystkich, w której kluczową rolę odegrają spokój, tolerancja niepewności oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków, mówi Katarzyna Richter.