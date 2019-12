Employee Advocacy - szansa czy wyzwanie dla firm?

Programy angażujące pracowników w promocję marki to długofalowa strategia.

Dobrze zaplanowany program Employee Advocacy zmierza do tego, aby uczynić media społecznościowe jednym z kanałów sprzedaży w organizacji.

Niektórzy szefowie obawiają się, że inwestycja w budowanie wizerunku eksperta pracownika może wiązać się z ryzykiem. Boją się, że zainwestują w pracownika, a ten podniesie swoją wartość na rynku i odejdzie.

Dziś bardziej ufamy rekomendacjom i ludziom, niż instytucjom. Tę tezę potwierdza m.in. wynik tegorocznej edycji Edelman Trust Barometer. Warto uwzględnić tę tendencję w planach marketingowo-sprzedażowych, wykorzystując do tego odpowiednie kanały. Jednym z rozwiązań są programy Employee Advocacy. Ciekawą alternatywą mogą okazać się również kampanie Video Marketingowe z udziałem pracowników oraz działania zorientowane na sprzedaż relacyjną.

60 proc. pracowników biorących udział w badaniu uważa, że programy ambasadorskie w mediach społecznościowych zwiększają zaangażowanie. Ponad połowa (52 proc.) przyznała, że stworzyłaby treści dla swoich pracodawców (np. posty w mediach społecznościowych czy wpisy na blogach), jeśli zostaliby o to poproszeni - wynika z badania na temat pracowników - ambasadorów, które przeprowadziła agencja Lewis Global Communications



Kiedy Employee Advocacy działa?

Jak informuje agencja SocialCube programy angażujące pracowników w promocję marki to długofalowa strategia. Jej podstawą jest budowanie wizerunku eksperta każdego ambasadora (osoby zaangażowanej w program). Kluczowym elementem powodzenia projektu są realne i regularne działania. Co to właściwie oznacza?

Regularne publikacje na profilach ambasadorów - budowanie eksperckości

Rozbudowa sieci kontaktów o grupę docelową - zwiększanie zasięgów

Networking online – wchodzenie w dyskusje i interakcje z innymi osobami

Znajdowanie osób kluczowych dla naszego biznesu – prospecting

Komunikacja bezpośrednia w wiadomościach prywatnych - działania sprzedażowe

Czytaj też: Dobra opinia pracownika najlepszą promocją dla firmy Zakres programu powinien rozszerzać się z biegiem czasu. Ambasadorzy nabywają nowych kompetencji, zdobywają rzeszę obserwatorów i uczą się korzystać z mediów społecznościowych. Im więcej potrafią, tym lepsze wyniki mogą uzyskać. Cały program możemy podzielić na 3 etapy - informuje agencja SocialCube: 1. Początkowy (Connect)

• Szkolenie z wykorzystania kanału LinkedIn

• Przebudowa profilu osobistego

• Budowa jakościowej sieci kontaktów

• Planowanie i tworzenie skutecznych treści 2. Kulminacyjny (Influence)

• Budowa spójnego wizerunku eksperta

• Aktywne budowanie relacji biznesowych

• Szkolenia Sales Navigator - prospecting

• Generowanie spotkań biznesowych 3. Zaawansowany (Grow)

• Planowanie i tworzenie skutecznych treści

• Połączenie z decydentami biznesowymi

• Zaawansowane szkolenia Social Selling i Sales Navigator

Szanse Employee Advocacy niesie ze sobą wiele profitów. Jak informuje agencja SocialCube wykorzystanie mediów społecznościowych w sprzedaży można określić elementem transformacji cyfrowej. - Pozwalamy pracownikom rozwijać ich kompetencje, a przede wszystkim zwiększamy skuteczność biznesową ich działań. Nowe możliwości rozwoju mogą stać się atutem firmy, jako pracodawcy - wyjaśnia agencja SocialCube. Dobrze zaplanowany program Employee Advocacy zmierza do tego, aby uczynić media społecznościowe jednym z kanałów sprzedaży w organizacji. - To szansa szczególnie dla sektora B2B, aby dotrzeć bezpośrednio do decydentów, ale też skrócić ścieżkę kontaktu z klientem. Teraz, gdy ktoś będzie chciał się skontaktować z firmą, będzie wiedział, że jej wiarygodnych reprezentantów znajdzie w mediach społecznościowych - podaje agencja SocialCube. Wątpliwości Niektórzy szefowie obawiają się, że inwestycja w budowanie wizerunku eksperta pracownika może wiązać się z ryzykiem. Zainwestujemy, a pracownik podniesie swoją wartość na rynku i... odejdzie. - Takie ryzyko faktycznie istnieje, dlatego zanim organizacja przystąpi do programy Employee Advocacy, powinna zweryfikować procesy wewnętrzne oraz swój wizerunek jako pracodawcy.

Mówiąc wprost, na ambasadorów powinniśmy wybierać pracowników lojalnych, zaangażowanych i zadowolonych - donosi agencja SocialCube. Kolejną wątpliwością może się okazać otwarte przyzwolenie na łączenie osobistych wizerunków pracowników z marką firmy. A co, jeśli coś “palną”? Czy ich prywatne poglądy są zgodne z wartościami firmy? Gdzie przebiega granica między życiem zawodowym a prywatnym? Jak wyjaśnia agencja SocialCube te wyzwania można rozwiązać za pomocą ustalonych zasad i procesów, które w programie funkcjonują. Wystarczy je opisać, ustalić i wzajemnie się na nie zgodzić. Bilans Wprowadzając program Employee Advocacy więcej można zyskać czy stracić? Jak tłumaczy agencja SocialCube na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od dojrzałości biznesowej firmy, ale także kultury organizacji. - Aby inwestycja się opłaciła, firmę powinna cechować dobra organizacja, wypracowane i skutecznie wdrożone procesy wewnętrzne, a także kultura oparta o zaangażowanie i lojalność pracowników. Jeżeli spełniacie te kryteria, droga do biznesowego sukcesu na LinkedIn stoi przed Wami otworem - wyjaśnia agencja SocialCube.