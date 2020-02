Empatyczne roboty – czy nowe narzędzie Wielkiego Brata?

Na znaczeniu zyskała rola etyki w biznesie, a technologie cyfrowe pozwalają firmom na walkę o większe zaufanie.

Nabiera też tempa rozwój affective computing, czyli technologii rozpoznającej stan emocjonalny człowieka i kontekst sytuacji, w której się znajduje, a więc by można odpowiednio na to zareagować.

Wielkość globalnego rynku rozwiązań afektywnych wzrośnie z 22 mld dolarów w 2019 r. do 90 mld dolarów w 2024 r., osiągając roczny wzrost po 32,3 proc.

Jak przekonują autorzy raportu "Tech Trends 2020", opracowanego przez analityków firmy doradczej Deloitte, aby możliwe było optymalne wykorzystanie nowych technologii w biznesie, konieczna będzie bliska współpraca pomiędzy prezesami zarządów a szefami działów IT. Pozwoli ona firmie nie tylko zidentyfikować obecne trendy rynkowe, wypracować odpowiednią strategię działań, lecz też uzyskać pozycję lidera na tym niezwykle konkurencyjnym rynku.

Przenikanie kompetencji

Decyzje w sprawie inwestycji w IT coraz częściej należą do dyrektorów finansowych, podczas gdy architekci systemów informatycznych - zaczynają brać na siebie większą odpowiedzialność za wdrażanie poszczególnych usług. To także przykład tego, że współpraca obu działów jest konieczna do rozwoju technologicznego organizacji.

Nie dziwią zatem szacunki Deloitte, że już obecnie działy IT na wdrożenie nowych rozwiązań innowacyjnych wydają średnio 18 proc. swojego budżetu.

- Sztuczna inteligencja w sposób wykładniczy zacznie nie tylko rozpoznawać wzorce, ale również interpretować ich sens, co pozwoli firmom jeszcze efektywniej działać np. poprzez bardziej „kontekstową” obsługę klientów – mówi Sławomir Lubak, partner, lider obszaru strategii i integracji technologii oraz TMT w Deloitte. - Spodziewamy się też dalszego rozwoju technologii kwantowej, która zacznie znajdywać praktyczne zastosowania przy rozwiązywaniu, dziś wciąż zbyt skomplikowanych, zagadnień.

Zaufanie - nigdy nie było tak ważne

W ciągu ostatnich lat na znaczeniu zyskała rola etyki w biznesie, przypominają autorzy analizy. Nad kwestiami wykorzystania danych osobowych czy śledzenia zachowań w internecie zastanawiają się nie tylko klienci, lecz także: pracownicy, partnerzy, inwestorzy oraz organy regulacyjne. Pojawienie się technologii cyfrowej oznacza zatem dla firm walkę o większe zaufanie. Według badania Deloitte przeprowadzonego we współpracy z MIT Sloan Management Review (Accelerating digital innovation inside and out), 35 proc. respondentów uważa, że liderzy ich organizacji poświęcają wystarczająco dużo czasu na przemyślenia i komunikowanie wpływu innowacji na społeczeństwo. Wykorzystanie technologii w sposób etyczny pomaga nie tylko zdobyć jeszcze większe zaufanie wśród interesariuszy, lecz też zwiększa przejrzystość funkcjonowania firm oraz zapewnia bezpieczeństwo danych. Empatyczne roboty Według analityków Deloitte, tempa nabiera rozwój affective computing, czyli technologii rozpoznającej stan emocjonalny człowieka. Ich zdaniem, w ciągu następnych dwóch lat coraz więcej firm będzie inwestować w takie rozwiązania, które pozwolą im lepiej zrozumieć potrzeby swoich odbiorców. Dzięki technikom HCD, czyli projektowaniu opartym na szerszym poznaniu perspektywy człowieka (np. użytkownika), technologia będzie w stanie coraz lepiej rozpoznać emocje i kontekst sytuacji, w której człowiek się znajduje, a także odpowiednio na to zareagować. Z raportu wynika, że wykorzystanie informatyki afektywnej pomoże organizacjom osiągnąć wzrost przychodów 17 razy szybciej od tych, które takich działań nie podejmą. Ponadto, wielkość globalnego rynku rozwiązań afektywnych wzrośnie z 22 mld dolarów w 2019 r. do 90 mld dolarów w 2024 r., osiągając roczny wzrost po 32,3 proc. – Połączenie badań neurobiologicznych, czyli pomiaru aktywności mózgu, czy ruchu gałek ocznych, technik HCD, odpowiednich zasad etycznych organizacji oraz wartości ludzkich, pozwoli firmom lepiej zrozumieć naturalne procesy decyzyjne klientów – dodaje Lubak. - Umiejętne przetwarzanie pozyskanych danych stanie się zatem czynnikiem decydującym o sukcesie przyszłych innowacji.