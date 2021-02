Empatia, kluczowa cecha, której wielu menedżerów nie posiada

Empatia jest często uważana za jedną z "miękkich" umiejętności przywódczych, w przeciwieństwie do autorytetu czy przykładowo umiejętności wystąpień publicznych. Jeśli jednak uświadomimy sobie, że skuteczne zarządzanie to inaczej realizowanie celów, pracy za pośrednictwem innych, wówczas odrzucenie wagi empatii byłoby krótkowzroczne. To jedna z tych niedocenianych umiejętności, której poświęca się mało uwagi w większości podręczników do zarządzania, a która jednocześnie może być kluczowym elementem w budowaniu lojalności pracowników - mówi Victor Lipman, autor popularnych książek i artykułów o zarządzaniu, były menedżer amerykańskiej firmy z rankingu Fortune 500.

Autor:KDS

• 25 lut 2021 13:04





Zaledwie 40 proc. managerów wykazywało silną empatię (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Firma DDI (Europa, Azja, USA, Australia) zapytała 15 000 managerów z 300 organizacji i 18 krajów na temat problemu empatii w pracy.

Wśród czołowych menedżerów tylko ok. 40 proc. wykazuje cechy empatycznego lidera, który stara się zrozumieć, słuchać i uważnie odpowiadać na pytania pracowników.

Badanie jednocześnie pokazało, że jest to jedna z najważniejszych i jednocześnie najsłabszych cech zarządzających.

Menedżerowie, którzy wzięli udział w badaniu oceniani byli pod kątem cech osobowościowych, umiejętności jak i poziomu IQ. W analizie brano pod uwagę nie tylko twarde kompetencje, ale także 8 umiejętności miękkich, takich jak: inicjowanie dyskusji, wyjaśnianie, rozwój pomysłów podwładnych, zatwierdzanie działań, które należy podjąć, utrzymywanie szacunku, słuchanie i reagowanie z empatią, budowanie zaangażowania, wspieranie przy jednoczesnym oddawaniu odpowiedzialności.

Okazało się, że zaledwie 40 proc. managerów wykazywało silną empatię. Najbardziej powszechną umiejętnością (77 proc. badanych) było inicjowanie dyskusji i rozmów.

Empatia ważna w biznesie

- Ciężko udowodnić liderom bezpośredni wpływ bycia empatycznym na wyniki firmy. Empatia często postrzegana jest niesłusznie jako słabość. W rzeczywistości ułatwia komunikację w zespole, otwarte mówienie o ryzkach czy problemach, pomaga w budowaniu zaufania i niwelowaniu stresu. Empatia nie jest oczywiście jedyną i najważniejszą umiejętnością, ale bardzo ważną w połączeniu z innymi cechującymi najlepszych liderów. To osoby, które słuchają, są uważne na problemy pracowników. Empatyczny szef może być jednocześnie liderem z autorytetem - komentuje Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes Recruitment International Group (RICG).

Victor Lipman, autor popularnych książek i artykułów o zarządzaniu, były menedżer amerykańskiej firmy z rankingu Fortune 500 przyznaje, że najlepsi zarządzający, których znał to ci, którzy mieli świetny kontakt z pracownikami, byli przy tym empatyczni. Rozumie jak ciężko liderom udowodnić wpływ bycia empatycznym na wyniki firmy i jak ważne jest okazywanie empatii w trudnych dla firmy momentach, m.in. takich jak pandemia.

- Empatia jest często uważana za jedną z "miękkich" umiejętności przywódczych, w przeciwieństwie do autorytetu czy przykładowo umiejętności wystąpień publicznych. Jeśli jednak uświadomimy sobie, że skuteczne zarządzanie to inaczej realizowanie celów, pracy za pośrednictwem innych, wówczas odrzucenie wagi empatii byłoby krótkowzroczne. To jedna z tych niedocenianych umiejętności, której poświęca się mało uwagi w większości podręczników do zarządzania, a która jednocześnie może być kluczowym elementem w budowaniu lojalności pracowników - mówi Victor Lipman. Lista cech dobrego menedżera Warto pamiętać, że lista cech, jakie powinien posiadać dobry menedżer ewoluuje. Zdaniem Tomasza Zawadzkiego, eksperta MindSonar Polska obecnie znajdziemy na niej takie elementy jak elastyczność w motywowaniu, umiejętność budowania odpowiednich relacji z pracownikami czy dobra informacja zwrotna. - Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek przydaje się umiejętność rozpoznawania i uznawania motywacji innych ludzi. Dla niektórych z nas wygrywanie i bonusy materialne mają znaczenie, dla innych jest to dobra atmosfera w zespole, a dla pozostałych może być to poczucie niezależności czy poczucie sensu wykonywanej pracy - mówi ekspert. Mówiąc o kolejnym istotnym elemencie, wskazuje na raport Deloitte "Trendy HR 2018". Aż 98 proc. osób biorących udział w tym badaniu określa „przyjazne miejsce w pracy” jako ważny element środowiska pracy i stawia na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o skuteczność zarządzania. - Wyobrażacie sobie? Waszych pracowników nie motywuje najwyższy osiągnięty wynik finansowy i bonusy, lecz jak najlepsza atmosfera pracy! - komentuje wyniki badania.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.