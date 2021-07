Elon Musk to bardzo nieszczęśliwy człowiek. Zobaczcie, co powiedział przed sądem

Elon Musk ujawnił, że nie lubi być szefem Tesli. "Powiedziałbym, że tego nienawidzę i wolałbym poświęcić swój czas na projektowanie i inżynierię" - zeznał przed amerykańskim sądem.

Wolałbym poświęcić swój czas na projektowanie i inżynierię - powiedział Elon Musk (fot. James Duncan Davidson/ CC BY-NC 3.0)

Założyciel Tesli wypowiedział te słowa w swoim wystąpieniu na początku procesu, w którym jest oskarżony o wywieranie presji na członków zarządu firmy. Chodziło o zawarcie umowy zakupu firmy SolarCity o wartości 2,6 mld dolarów w 2016 roku.

Akcjonariusze twierdzą, że pieniądze producenta samochodów zostały zmarnowane na zakup produkującej panele słoneczne firmy założonej przez kuzynów Muska. SolarCity miało być na granicy bakructwa.

W momencie transakcji Musk miał po 22 proc. udziałów zarówno w Tesli, jak i w kupowanej firmie.

Twierdzi, że nie odniósł żadnych korzyści finansowych, ponieważ była to transakcja "akcja za akcję" i posiadał prawie dokładnie taki sam procent akcji w obu firmach.

Elon Musk zaprzeczył również wywieraniu presji na członków zarządu, podkreślając, że transakcja była częścią planu na niedrogie pojazdy z odnawialnymi źródłami zasilania.

Akcjonariusze wnoszący sprawę przeciwko Muskowi do sądu chcą, by zwrócił on Tesli 2,6 mld dolarów. Byłby to jeden z największych w historii wyroków przeciwko osobie fizycznej.

Proces będzie trwał około dwóch tygodni.

