Elektroniczne L4 nie dotarło do pracodawcy. Co zrobić?

L4. Co do zasady elektroniczne zwolnienie lekarskie powinno automatycznie po jego wystawieniu dotrzeć do pracodawcy, zdarzają się jednak sytuacje, gdy tak się nie dzieje. Co wtedy zrobić? Kiedy należy zanieść L4 do zakładu pracy?

Przypomnijmy, że elektroniczne zwolnienie lekarskie to e-ZLA. Od 1 grudnia 2018 r. jedyną formą, w której lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie jest L4 w formie elektronicznej, czyli właśnie e-ZLA.

Regułą jest, że pacjent nie musi dostarczać takiego zwolnienia lekarskiego ani pracodawcy ani do ZUS. Dawniej było to konieczne - w trakcie choroby trzeba było zrobić to na własną rękę, albo poprosić kogoś z rodziny, albo znajomego. Obecnie e-ZLA zostaje automatycznie przesłane na profil PUE płatnika (czyli pracodawcy) i do systemu ZUS.

To oznacza - jak wyjaśnia ZUS - że pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

