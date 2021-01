Elastyczność w pracy. W 2021 roku od niej nie uciekniemy

Zachwianie równowagi między pracą a domem, którego mamy okazję doświadczać w czasie pandemii skłania do refleksji. W obecnej sytuacji bezpieczeństwo i higiena pracy nabierają głębszego znaczenia - mówi Monika Pawelczak, specjalista HR w firmie New Work, będącej operatorem biur elastycznych.

Firmy to przede wszystkim ludzie i ich emocje. (Fot. Shutterstock)

Praca i jej elastyczność nabrały w ostatnich miesiącach zupełnie innego znaczenia.

Home office, który nie tak dawno był pożądanym benefitem, stał się nie zawsze chcianą codziennością.

To nie jedyna zmiana, jaką obserwujemy na rynku pracy. Które z nich pozostaną z nami na dłużej i na co pracodawcy postawią w tym roku?

Pojęcie elastyczności ma wiele znaczeń. Jeszcze do niedawna większość firm nastawiona była na pracę w sztywnych ramach, wyłącznie z biur. Obecnie wygląda to nieco inaczej, pracodawcy stawiają na mobilność, a przekonanie, że efektywność pracy zależy wyłącznie od fizycznej obecności w biurze, odchodzi w zapomnienie. Ubiegły rok można nazwać mianem przełomowego, także w kwestii podejścia do pracy.

- 2020 rok to czas społecznej izolacji, niepewności i funkcjonowania w środowisku wirtualnym. Wraz z pojawieniem się szczepionki na koronawirusa, z niecierpliwością czekamy na możliwość powrotu do życia jakie znamy sprzed pandemii. Nowa elastyczność w kwestii organizacji pracy zakłada tworzenie takiej przestrzeni, by zapewnić pracownikom komfort i bezpieczeństwo, przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni biurowej. Zachwianie równowagi między pracą a domem, którego mamy okazję doświadczać w czasie pandemii skłania do refleksji. W obecnej sytuacji bezpieczeństwo i higiena pracy nabierają głębszego znaczenia - mówi Monika Pawelczak, specjalista HR w firmie New Work, będącej operatorem biur elastycznych i oferującej nową generację biur serwisowanych.

Inny tryb pracy

Warto zwrócić uwagę na wyniki badania przeprowadzonego przez ADP Research Institute. Wykazały one, że 44 proc. pracodawców stosuje elastyczne zasady pracy. Przed pandemią odsetek ten wynosił 24 proc. Większość pracowników (65 proc.) jest optymistycznie nastawiona do możliwości elastycznego wyboru trybu pracy. Potrzebę zmian odnotowano również w badaniu „Workforce view 2020”. Aż 62 proc. pracowników zgłasza chęć modyfikacji dotychczasowego trybu pracy, a 23 proc. z nich opowiada się za skróceniem tygodnia pracy, ale z większą liczbą dziennych godzin, przy takim samym wynagrodzeniu. Natomiast 32 proc. ankietowanych, opowiada się za wydłużeniem tygodnia pracy, ale z wyższą pensją.

- Pandemia bardzo zmieniła rynek pracy, w tym miejsce jej wykonywania. Pracownicy, którzy mieli taką możliwość, przenieśli się do trybu home office. Firmy muszą jednak przyspieszać zmiany, aby dostosować się do nowych realiów, nie tylko pod kątem efektywności pracy, ale także samorozwoju i digitalizacji. Jedno jest pewne, zmiany, które nastąpiły, wywołają trwały skutek, a ich konsekwencje zostaną z nami nawet po pokonaniu pandemii. Gwałtowny krok w kierunku sformalizowania pracy zdalnej sugeruje potencjalną trwałość takiego rozwiązania. Ważne jest jednak zachowanie zdrowego rozsądku i przede wszystkim zwrócenie uwagi na komfort pracowników, również pod kątem zapewnienia narzędzi i przygotowania ich do tego sposobu wykonywania pracy - podsumowuje Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. Nie tylko elastyczność na celowniku Po 2020 roku, choć wiele ze schematów wypracowanych do tej pory będzie nadal funkcjonowało, szeroko rozumiana elastyczność pozostanie niekwestionowanym liderem dominując rynek pracy. Zdaniem Pawelczak, przedsiębiorcy, położą nacisk na projektowanie takich modeli pracy, który połączą bezpieczeństwo i komfort pracowników z optymalizacją kosztów. Wszystkie te elementy mają na celu zwiększenie efektywności pracy, a w rezultacie - poczucia bezpieczeństwa u pracowników, na które negatywnie wpływa niepewna sytuacja związana z pandemią. Zapytana o to, jakie jeszcze trendy będą rozwijać się w najbliższych miesiącach wymienia również upskilling, czyli połączenie rozwoju pracowników z potrzebami organizacji, zmianę w funkcjonowaniu zawodowym liderów, wellbeing, gdzie nowy wymiar zyskała promocja zdrowia i równowagi między pracą a domem, rozwój komunikacji na odległość czy też wprowadzanie nowości technologicznych, jak m.in. rozwój digitalizacji procesów biurowych. - Warto podkreślić, że firmy to przede wszystkim ludzie i ich emocje. Elastyczne i empatyczne podejście do ich potrzeb to podstawa dobrych relacji i wstęp do budowania zdrowej kultury organizacyjnej - podsumowuje ekspertka New Work.

