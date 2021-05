Eksperci rynku pracy oceniają Polski Ład. "Zabrakło tego, co kluczowe"

- Nie pojawiło się żadne rozwiązanie, które wsparłoby przygotowanie młodzieży do wejścia na nowoczesny rynek pracy czy dostosowywaniu kwalifikacji już pracujących, którzy mają luki kompetencyjne. Zabrakło tego, co kluczowe - podnoszenia jakości edukacji Polaków. To jest ten czynnik, który powoduje że przegrywamy na arenie międzynarodowej pod względem technologicznym. Nasze kadry nie są w całości dobrze wykształcone – ocenia Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.

Zaskakujące dla Moniki Fedorczuk były zapowiedzi dotyczące edukacji w ogłoszonym w sobotę 15 maja Polskim Ładzie. Zaproponowano w nim wprowadzenie dwóch nurtów: historię powszechną i historię Polski w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nie wiadomo czy liczba godzin dotyczy obu przedmiotów czy każdego osobno. Czy to jest dobrze postawiony akcent? W moim przekonaniu nie. Historia być może zbuduje tożsamość narodową (pytanie jednak, czy mamy z nią problem), natomiast nie pomoże nam w konkurowaniu o inwestycje wysoko technologiczne. Tego najbardziej brakuje – komentuje Monika Fedorczuk.

- Nie pojawiło się żadne rozwiązanie, które wsparłoby przygotowanie młodzieży do wejścia na nowoczesny rynek pracy czy dostosowywaniu kwalifikacji już pracujących, którzy mają luki kompetencyjne. Zabrakło tego, co kluczowe - podnoszenia jakości edukacji Polaków. To jest ten czynnik, który powoduje że przegrywamy na arenie międzynarodowej pod względem technologicznym. Nasze kadry nie są w całości dobrze wykształcone – dodaje ekspertka.

Czytaj też: Polski Ład zakłada stworzenie kontraktu o pracę. Co na to eksperci?

Monika Fedorczuk zauważa, że za mało mówimy o wzroście jakości kapitału ludzkiego. Tymczasem mamy duże wyzwania w obszarze dopasowania kompetencji pracowników do nowych wyzwań technologicznych, do „cyfryzującego się” świata.

Praca bez podatku dla emerytów

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość pracy bez podatku dla emerytów. Jak ten pomysł oceniają eksperci?

Premier @MorawieckiM w #Warszawa: Punkt II to emerytura 2500 zł bez podatku. W kieszeni wszystkich emerytów będzie można zostawić 2000 netto rocznie. A emeryci, którzy czują się na siłach mogą pobierać swoje wynagrodzenie bez podatku. #PolskiŁad — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 15, 2021

- Stronę podażową ma również wspierać zachęta dla osób w wieku emerytalnym, które miałby za swoją pracę nie płacić podatku. Pozostawanie dłużej aktywnym na rynku pracy to jedno z rozwiązań na walkę ze starzeniem się społeczeństwa i wpływie tego czynnika na kurczące się zasoby kadrowe – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Również Monika Fedorczuk zauważa, że na rynku pracy ubywa pracowników, a PIT 0 dla seniorów to jedna z zachęt, skłaniająca do kontynuowania aktywności zawodowej. Jej zdaniem to dobry kierunek, ale trzeba starannie go przemyśleć.

- Mamy osoby do 26 roku życia zwolnione z podatku, seniorzy również będą zwolnieni. Pytanie, czy te dwie grupy nie będą konkurować z innymi kandydatami kosztami pracy. Możemy mieć taka sytuację, że pracodawca będzie wolał zatrudnić osobę w wieku 65 lat niż np. w wieku 60 lat. Pomysł jest dobry, ale zalecam obserwacje tego, jak rynek pracy na niego zareaguje. Nie możemy pozwolić, by rozwiązanie to wypychało z rynku inne grupy wiekowe – komentuje Fedorczuk.

Czytaj też: Ekonomista ostro o Polskim Ładzie. "To lista wydatków skrojona pod potrzeby marketingu politycznego"

Dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju negatywnie ocenia ten pomysł. Jak zauważa, z jednej strony rząd obniżył wiek emerytalny - w kilkunastu krajach UE będzie wynosił 65, a w kilku nawet 70 lat. Ponadto, w 2030 będziemy jedynym krajem z różnym wiekiem emerytalnym w przypadku kobiet i mężczyzn.

- Co więcej, nie dość, że mamy najniższy wiek emerytalny, to prezydent prowadzi dyskusje ze związkami zawodowymi o wprowadzeniu emerytur stażowych. Teraz rząd mówi, że chce dopłacać do tego, aby seniorzy pozostali na rynku pracy dłużej. Jaki jest sens dopłacenia dla 61-letniej zdrowej kobiety, żeby pozostała na rynku, podczas gdy kobiety w Europie będą miały wiek emerytalny 65 i więcej? - pyta Sławomir Dudek.

Również skuteczność tego rozwiązania jest dla Sławomira Dudka wątpliwa. Jak wylicza, w tej chwili, jeżeli ktoś w wieku emerytalnym pracuje dłużej o jeden rok, to emerytura rośnie o 8 proc., po 2 latach dodatkowej pracy - o kilkanaście proc., a po 3-4 latach możemy dostać kilkadziesiąt proc. więcej. Mimo tego Polacy nie decydują się na pozostanie na rynku pracy.

- Odliczenia w PIT-ach będą miały dużo mniejszy wpływ niż te 8 proc., o którym wspomniałem. Będzie tak, że osoby, które i tak chciały dłużej chcą pracować, dostaną dodatkowe pieniądze. To marnotrawstwo, za które zapłacą pracownicy. Już dzisiaj 10 osób pracujących utrzymuje 3 emerytów. Za kilkadziesiąt 10 pracujących będzie utrzymywać 10 emerytów. PIT 0 dla seniorów w mojej ocenie jest nieskuteczny, niesprawiedliwy i kosztowny - ocenia Sławomir Dudek.

Polityka rodzinna

Monika Fedorczuk pozytywnie ocenia także fakt, że rząd zwraca uwagę na politykę rodzinną i łączenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi. Za słabo jednak, jej zdaniem, wybrzmiał fakt, że mamy zbyt mało żłobków i przedszkoli, a spora część jest otwarta do 16.00.

Premier @MorawieckiM w #Warszawa: Dajemy kolejny komponent: 12 tys. zł dla każdej rodziny na 2, 3 i kolejne dzieci pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Rodzina jest w sercu naszego programu. To polskie rodziny muszą wiedzieć, że nasz program jest dla nich. #PolskiŁad — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 15, 2021

- Miejsc opieki dla dzieci do lat 3 nadal jest za mało. Ponadto uwaga powinna skupiać się także na rodzicach dzieci powyżej 3 roku życia. Tutaj sytuacja również się poprawia, ale głównie w dużych miastach. W tych mniejszych nadal jest deficyt, jeśli chodzi o miejsca w przedszkolach – ocenia ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zachęty dla emigrantów

Polski Ład zakłada również wprowadzenie ulgi PIT na powrót z emigracji. Powracający z zagranicy Polacy już od 2022 roku mają mieć możliwość wskazania w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł. Zapewniono, że podobnie ma być także w 2023 roku.

- W planach znajdują się również propozycje ulg podatkowych, które mają stanowić zachętę do powrotu Polaków z emigracji. Stawki krajowe w ujęciu nominalnym wyraźnie odstają od zachodnich standardów, ale przy niższych kosztach życia, relatywnie lepszej dziś sytuacji na rynku pracy (najniższe bezrobocie w UE i wzrost zatrudnienia w 2020 r.), poprawa dochodów netto może stanowić choć częściowy magnes przyciągający Polaków z powrotem do kraju. Z podobnych rozwiązań korzystały już w przeszłości kraje południa Europy – np. Portugalia czy Włochy - ocenia Andrzej Kubisiak.

Praca zdalna i luka płacowa

Strategia przewiduje też likwidację luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Miałoby się to odbyć poprzez zobligowanie dużych firm do tego, by na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Jak wyjaśniono, zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki.

Zgodnie ze strategią uregulowana ma zostać również praca zdalna. Powstać mają odpowiednie regulacje umożliwiające pracę z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. W celu ułatwienia organizacji pracy zdalnej, zaproponowana ma zostać formuła diety lub ryczałtu na taką formę wykonywania pracy.

- Pojawiają się również zapisy, które mogą wywołać kontrowersje po stronie pracodawców, m.in. pokrycie kosztów pracy zdalnej i ujawnianie zarobków w dużych firmach. Pierwszy z tych elementów był już dyskutowany w RDS, ale strona społeczna nie wypracowała wiążących ustaleń. Z kolei jawność części wynagrodzeń w dużych firmach, znana co prawda w innych unijnych krajach, w Polsce może wywołać poruszenie zarówno po obu stornach rynku. Wydaje się, że krokiem uzupełniającym te regulacje mogłoby być ujawnianie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o prace, co było procedowane już przez parlament w poprzedniej kadencji - komentuje Andrzej Kubisiak.