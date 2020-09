Efekty czasu pandemii. Pierwsze tygodnie to bóle pleców, ostatnie - stany lękowe

Pandemia koronawirusa przeniosła pracę wielu firm do sieci. Sektorowi nowoczesnych usług biznesowych przyszło to raczej z łatwością. Nie znaczy to jednak, że nie zmaga się on z problemami wynikającymi z tej formy pracy.

Aneta Kaczmarek • 22 wrz 2020 6:00





Z danych ABSL wynika, że coraz więcej firm chce na stałe pracować zdalnie. (fot. PTWP)

Zagrożenie Covid-19 dotknęło prawie wszystkich pracodawców w Polsce. Niemal każdego dnia pojawiały się zmiany lub ograniczenia, które nie pozostawały bez wpływu na działalność i ciągłość biznesową.

W przypadku sektora nowoczesnych usług biznesowych proces dostosowywania się do nowej rzeczywistości przebiegł mniej boleśnie niż w wielu innych.

Nie znaczy to jednak, że zupełnie bezboleśnie.

- W przypadku sektora usług dla biznesu 88 proc. firm miało w swoim modelu pracę zdalną, więc nie było dla nas kłopotem przerzucić na nią jeszcze większą liczbę zadań. Problemy pojawiły się w momencie, kiedy zaczęliśmy wchodzić w dłuższym okresie w ten nowy model pracy. Krzesło, stolik czy inny przedmiot można było przenieść, kiedy po pierwszych trzech tygodniach bolały plecy, ale pojawiły się sytuacje, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy. To kwestia wellbeeingu, dobrostanu - tego, by w tej nowej sytuacji każdy mógł również dobrze się czuć... Bo to, że ktoś może zmienić charakter pracy i dobrze ją wykonuje - to jedno, a drugie - czy radzi sobie z tą sytuacją - mówi Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL w wywiadzie, przeprowadzonym podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Czytaj też: Za nami pół roku pracy zdalnej. Biura nie wrócą już do dawnej rzeczywistości

Jak przyznaje, mimo upływu czasu przybywa osób, które mają z tym trudność.

- Pierwsze trzy tygodnie pracy zdalnej to były bóle kręgosłupa, ostatnie trzy-cztery tygodnie to narzekania na stany lękowe... Straciliśmy kontakt z przełożonymi, których spotykaliśmy na korytarzu czy w kuchni, i słyszeliśmy: "super robota, świetnie pracujesz"... Teraz ktoś dostaje podsumowanie, ocenę pracy i ma 98 proc. na tak, ale nie wie, czy te 2 proc. to coś, co sprawi, że on tę pracę straci albo w jakikolwiek sposób będzie musiał się dostosować? Nowość sytuacji: nie ma "czynnika ludzkiego", który w naszej pracy był bardzo ważny - mówi Panczyj.

I dodaje, że średnia wieku w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wynosi 29 lat. Dużo to i mało... - To są ludzie, którzy ciągle się uczą i potrzebują wiedzieć, że nauczyli się danej rzeczy dobrze. Z drugiej strony: to eksperci, którzy mają już jakieś doświadczenie i potrzebują wiedzieć, że to, co robią, działa - wyjaśnia. Czytaj też: Niemcy: Zaburzenia psychiczne pracowników częste jak nigdy dotąd Dlatego wiele firm, które na co dzień pracują zdalnie, stawia na rozwiązania, które - choć wirtualnie, - pozwalają na bardziej bezpośredni kontakt z pracownikami. - Mamy firmy, który ustaliły przepis, że jeżeli uczestniczysz w wideokonferencji, to musisz być widoczny, co podnosi zaufanie i poziom satysfakcji z rozmowy czy udziału w takim spotkaniu. Jeśli nie chcesz się pokazywać, nikt cię nie zmusi, ale musisz wtedy przyjść do pracy, bo masz być widoczny, chcemy mieć bezpośredni kontakt... Takie są zasady działania tych firm, to wszystko przepisy Kodeksu pracy. Staramy się, by nie wdrażać tego na siłę, ale żeby pokazać, że za pewnymi zapisami stoją pewne wartości - podkreśla Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL

