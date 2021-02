Efekt drugiej fali. Ponad 1,2 mln zatrudnionych nie wykonywało pracy

W ostatnich trzech miesiącach 2020 roku 1 211 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało, co stanowiło 7,3 proc. ogółu pracujących. W tej grupie 323 tys. osób (czyli 26,7 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią COVID-19. To ogromny wzrost, bo w poprzednim kwartale było to 97 tys. osób, czyli 6,2 proc. wszystkich niewykonujących pracy.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku zwiększała się szybko liczba osób młodych, które nie miały pracy. To przyspieszenie całorocznego trendu. (Fot. Shutterstock)

W czwartek (25 lutego) Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy Monitor Rynku Pracy opisujący sytuację w czwartym kwartale 2020 roku.

Z opublikowanych danych wynika, że ponad 1,2 mln osób mimo, że posiadało pracę, to jej nie wykonywało.

Zwiększyła się liczba osób młodych, które nie miały pracy. Zatrudnienie spadało najszybciej w zakwaterowaniu i gastronomii oraz w administracji.



Dane GUS pokazują, że wpływ pandemii na rynek pracy w ostatnich miesiącach 2020 roku był bardzo silny. W trakcie drugiego lockdownu, który został ogłoszony w listopadzie (w stosunku do sytuacji zaobserwowanej w poprzednim kwartale) miał miejsce duży wzrost osób pracujących nie wykonujących pracy z powodu pandemii COVID - 19.

W III kw. 2020 r. było to 65 tys., z czego dla 36 tys. przerwa ta była bezpośrednio związana z pandemią. W trzech ostatnich miesiącach było to już 121 tys. osób (z czego dla 100 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z pandemią COVID-19) miało przerwę w działalności zakładu pracy.

Grafika: GUS

Z danych GUS wynika również, że w IV kwartale 2020 r. liczba pracujących krócej niż zwykle w pracy głównej z przyczyn związanych z zakładem pracy pozostała nadal na dość wysokim poziomie. Było to aż 3 tys. osób. To nieco mniej, niż kwartał wcześniej, ale znacznie więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. W IV kwartale 2020 r. 80 tys. osób (tj. 86 proc.) wskazało, że sytuacja ta miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19 podczas, gdy w III kwartale 2020 r. było to 76 tys. osób (tj. 74,5 proc.).

Co więcej, wpływ pandemii nadal był widoczny w danych odnoszących się do miejsca wykonywania pracy. W IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób. W IV kwartale 2020 r. w tej grupie 1038 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1009 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

- Dane GUS potwierdzają to, co dało się zauważyć w codziennym życiu, druga fala koronawirusa i wprowadzone obostrzenia sprawiły, że pracownicy mieli trudności, by wykonywać swoje obowiązki zawodowe bez wymuszonej przerwy. Na liczbę ponad 300 tys. osób, które w czwartym kwartale ubiegłego roku nie wykonywały pracy w związku z COVID-19, składają się nie tylko osoby, które chorowały lub przechodziły kwarantannę, ale też takie, których branże zostały objęte obostrzeniami – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Młodzi bez pracy Raport GUS wskazuje, że pod koniec 2020 liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 086 tys. osób, z tego 16 555 tys. to pracujący i 531 tys. - bezrobotni. Z kolei 13 170 tys. to osoby bierne zawodowo. To podobny poziom aktywnych zawodowo, jak kwartał wcześniej, ale większy w stosunku do IV kwartału 2019 r. (o 133 tys., tj. o 0,8 proc.). Natomiast inaczej wyglądała sytuacja osób młodych, do 24. roku życia. W tym przypadku liczba biernych zawodowo zwiększyła się zarówno w skali kwartału, jak i roku (odpowiednio o 26 tys., tj. o 1,1 proc. i o 98 tys., tj. o 4,3 proc.). W IV kwartale 2020 r. liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 086 tys. osób, z tego: 16 555 tys. to pracujący i 531 tys. - bezrobotni. https://t.co/2Q6SRP5pMa#GUS #statystyki #BAEL #DaneWstępne pic.twitter.com/6PsmVzIgrK — GUS (@GUS_STAT) February 25, 2021 Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,7 proc. i utrzymał się na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem (wzrost o 0,1 pkt. proc.), zaś w skali roku odnotowano wzrost o 0,3 pkt. proc. Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, liczba pracujących w odniesieniu do III kwartału 2020 r. zwiększyła się głównie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 38 tys.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (36 tys.) oraz w rolnictwie indywidualnym (o 26 tys.). Największy spadek dotyczył natomiast działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (o 27 tys.), administracją publiczną (o 25 tys.) oraz informacją i komunikacją (o 19 tys.). Bezrobocie w czwartym kwartale Stopa bezrobocia liczona według BAEL w IV kwartale 2020 r. wyniosła 3,1 proc. Oznacza to, że natężenie bezrobocia zmniejszyło się w porównaniu z III kwartałem 2020 r. o 0,2 pkt. proc., ale zwiększyło się w odniesieniu do IV kwartału 2019 r. - o 0,2 pkt. proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem spadek liczby bezrobotnych odnotowano wyłącznie wśród kobiet - o 37 tys., tj. o 13,3 proc. przy nieznacznym wzroście liczebności bezrobotnych mężczyzn (o 6 tys., tj., o 2,1 proc.). Natomiast wśród osób w wieku 15-24 lata stopa bezrobocia wzrosła zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i w szczególności w stosunku do IV kwartału 2019 r. (odpowiednio o 0,3 p. proc. oraz o 4,9 p. proc.). Grafika: GUS Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia wyniosła 6,2 proc. Wzrosła o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z końcem września 2020 r. oraz o 1,0 pkt. proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu grudnia 2020 r. 1046,4 tys. (w tym 561,6 tys. stanowiły kobiety) i była wyższa od zanotowanej w końcu września 2020 r. o 22,7 tys. (tj. o 2,2 proc.) oraz wyższa o 180,1 tys. (tj. o 20,8 proc.) w porównaniu z końcem grudnia 2019 r. Zdaniem ekspertów Personnel Service, to po części również zasługa ukraińskiej imigracji, która złagodziła pierwszy szok wywołany pandemią. - W marcu i kwietniu, kiedy wprowadzono największe obostrzenia związane z koronawirusem, ok. 250 tys. pracowników ze Wschodu zdecydowało się na powrót do ojczyzny. Zwolnione przez Ukraińców miejsca pracy mogli zajmować Polacy. To oznacza, że odpływ kadry ze Wschodu stał się swoistą poduszką powietrzną dla Polaków tracących zatrudnienie – podkreśla Krzysztof Inglot.

