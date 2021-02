EEC Trends: Nie ma obaw, biura nie zostaną puste

Badanie przeprowadzone na samym początku pandemii na zlecenie Gumtree.pl i Randstad Polska wśród pracowników umysłowych pokazało, że odsetek osób mających możliwość pracy zdanej zdecydowanie wzrósł po wybuchu pandemii koronawirusa - przed marcem 2020, możliwość pracy zdalnej miało 41 proc. z nich, w czerwcu 2020 było to już 76 proc. Czy pracownicy wrócą do biur?

Autor:jk

• 18 lut 2021 20:00





Jedna z debat na EEC Trends została poświęcona pracy zdalnej.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia ok. 350 tys. ludzi.

W tej chwili większość biur jest zamknięta, jednak jak przekonuje Janusz Dziurzyński, prezes ABSL, branża nowoczesnych usług biznesowych z czasem wróci do biurowców.

Również Maciej Wójcik, managing Partner w TDJ Estate, przekonuje, że segment biurowy w dalszy ciągu będzie się rozwijał.

Jak zauważa Janusz Dziurzyński, prezes ABSL, sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia ok. 350 tys. ludzi. To ogromna liczba. Przejście na pracę online było dla firm z tego obszaru czymś naturalnym. 70 proc. pracodawców dokonało tego w ciągu pierwszego kwartału 2020 r. W tej chwili większość biur jest zamknięta. Te, które nie zamknęły się całkowicie, dopuszczają niewielką liczbę osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach - ok. 5-10 proc.

- Organizacje z naszej branży na co dzień świadczą zdalnie usługi swoim firmom matkom. Z założenia główne siedziby wymagają świadczenia tego typu pracy w wielu językach za pomocą łącz cyfrowych. W efekcie przejście na home office nas nie było to wyzwaniem, jednak jego skala dała się mocno we znaki - mówi Janusz Dziurzyński.

Biura, które stoją w tej chwili puste, zmieniają swój charakter. Nic nie będzie już takie, jak było wcześniej. Czy jednak praca na stałe przeniesie się do domów?

- Branża na pewno z czasem wróci do biura. Ludzie potrzebują kontaktu - podkreśla Dziurzyński.

Prezes ABSL wylicza też, że na jedno miejsce pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych przypadają ponad dwa dodatkowe miejsca pracy w powiązanych branżach - chodzi o usługi biurowe, sprzątające, telekomunikacyjne czy cateringowe.

- Gdyby policzyć ten mały ekosystem, okaże się, że w sektorach związanych z nasza branżą jest ok. 1 mln osób - dodaje Dziurzyński.

Jednym z obszarów, z którym branża SSC/BPO współpracuje to sektor nieruchomości. Z jednej strony słychać, że wieżowce będą świeciły pustakami, z drugiej nawet najwięksi giganci podkreślają, że nie wyobrażają sobie pracy wyłącznie z domu.

W podobnym tonie wypowiada się Maciej Wójcik, managing Partner w TDJ Estate. Jego zdaniem segment biurowy w dalszy ciągu będzie się rozwijał. - Aktualna sytuacja na rynku pokazuje, że deweloperzy biurowi są umiarkowanymi optymistami. Mogę odnieść się tutaj do kilku inwestycji, które zostały wstrzymane. Niemniej jednak, część z tych inwestycji ruszyła już w roku 2020 r. Pandemia kiedyś się skończy - mówi Maciej Wójcik. - Patrząc na rynek deweloperski w Polsce możemy powiedzieć, że podaż jest duża. Mamy 1,7 mln metrów kwadratowych powierzchni biurowej, która będzie oddana w latach 2021-2022 - dodaje. Tekst powstał podczas debaty "Kalejdoskop trendów. Food Foresight: scenariusze przyszłości dla rynku spożywczego. Praca zdalna, hybrydowa czy biurowa. E-commerce", która odbyła się drugiego dnia konferencji EEC Trends.

