EEC Trends. 25 lutego w Warszawie o przyszłości rynku pracy

Polecam i zapraszam na naszą nową konferencję, imprezowicze nazwaliby ją biforek przed #eec2020 (kto by się spodziewał że to słowo zagości w słowniku). Ale to nie będzie tylko biforek. Już dziś widać że EEC Trends ma wzięcie. 25 lu…https://t.co/8QoWL9YfeM https://t.co/hK29GYVgF8