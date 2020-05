EEC Online coraz bliżej. Już za tydzień wyjątkowa konferencja w sieci

Trzydniowe EEC Online będzie wypełnione transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

- Ostatnie miesiące zmieniły prawie wszystko. Ze wzrostu gospodarczego i nadwyżki budżetowej weszliśmy w recesję i deficyt. Z rynku pracownika i braku rąk do pracy wchodzimy w problemy z bezrobociem. Z konsumpcji - w trudności sieci i galerii handlowych. Z drugiej strony przechodzimy przyspieszony kurs cyfryzacji, notujemy gigantyczny wzrost e-commerce. W związku z tym wszystkim mamy mnóstwo pytań bez odpowiedzi i wyjątkowo dużo ryzyk dla gospodarki, dla każdego z nas – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator EEC Online.

- Szczególnie mocno potrzebujemy rozmów, wymiany doświadczeń, wiedzy. To od początku była misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Debaty o tym co ważne, poszukiwanie najlepszych rozwiązań, rozmowy o przyszłości. Teraz ta misja jest jeszcze ważniejsza – dodaje.

Po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w Internecie, EEC Online to wydarzenie, na które złożą się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu. Szczegółowa agenda tej imprezy znajduje się tutaj.

W dniach 18-20 maja 2020 r. odbędzie się blisko 20 wirtualnych debat, które przyniosą odpowiedzi na kluczowe pytania o charakterze gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, społecznym. Omówione zostaną dziedziny, w których dokonają się największe zmiany, sytuacja na rynku pracy, popyt na energię, cyfryzacja, rynek start-upów oraz wnioski z pandemii, które warto aktualnie formułować.

Dla rynku pracy szczególnie atrakcyjne będą debaty z ostatniego dnia EEC Online. 20 maja sprawdzać będziemy, jaki model zarządzania sprawdzi się w czasach po wirusie. Jaki krajobraz rynku pracy wyłoni się z chaosu, który stworzyła pandemia? Jak nowe standardy życia i pracy przekształcą relację pracodawca-pracownik?

CZYTAJ DALEJ »

Wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami EEC Online podzielą się m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Dominika Bettman, prezeska Siemens, Dariusz Blocher, prezes, dyrektor generalny Budimex, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i Prezes Rady Ministrów, przewodniczący Rady EEC, Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Michał Kurtyka, minister klimatu, Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University, SingularityU Warsaw Chapter Ambassador, Tomasz Misiak, założyciel Work Service, przedsiębiorca, inwestor, prezes, założyciel Mizyak Investment Fund Ltd, Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Krzysztof Pawinski, prezes Grupy Maspex, Rafał Sonik, prezes Gemini Holdings, Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments, Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI, były sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Liczmy, że wkrótce wrócimy do normalności i wszyscy spotkamy się we wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach już we wrześniu, a tymczasem zapraszam na Europejski Kongres Gospodarczy w wersji internetowej - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator EEC Online. - Największe wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej dodatkowo będzie największym gospodarczym kongresem online – dodaje.

EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbyć się ma w terminie 2-4 września br., European Tech and Start-up Days zaplanowano na 3-4 września 2020 r.