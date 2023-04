EEC 2023: Jest szansa na godną reprezentację kobiet w biznesie

- Potrzebne są rozwiązania systemowe na etapie państwa, samorządu i biznesu. Bez rozwiązań systemowych to będzie trwało 100 lat zanim będzie nas tyle w biznesie, ile nas powinno być – mówiła Dorota N. Haller, VP Marketing CEE & Nordics Region Huawei Consumer Business Group na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Udział kobiet w procesach decyzyjnych jest nie do przecenienia

Potencjał wynikający z udziału kobiet w biznesie jest ogromny. Ich udział w procesach decyzyjnych jest nie do przecenienia. Ich wykształcenie, ich doświadczenie i różnorodność, którą mogą wnosić do organizacji to coś co powinno być na agendzie każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa, które chce walczyć o miejsce na podium – mówiła Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, członkini rady doradczej The Alliance Of Her otwierając 25 kwietnia 2023 r. sesję ‘’Kobiety w biznesie’’ podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.