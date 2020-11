E-wizyta w ZUS także u doradcy ds. ulg i umorzeń

Wirtualne wizyty cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów ZUS. Od poniedziałku 23 listopada podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków, czy prowadzeniem firmy, ale również porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń.

REKLAMA

W połowie października ZUS uruchomił e-wizytę. To wideorozmowa z ekspertem ZUS, dzięki której można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą. - Z tej bezpiecznej formy kontaktu skorzystało już ponad 7,5 tys. klientów, a ich liczba systematycznie rośnie. W ostatnich dniach codziennie e-wizytę umawiało po kilkaset osób - mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.



- Podczas e-wizyt klienci pytają m.in. o sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków oraz kwestii związanych z prowadzeniem firmy, w tym także pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wiele osób pytało o zasady i terminy wypłaty zasiłków - dodaje prezes ZUS.



Doradca ds. ulg i umorzeń na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań. Może także zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego.



Czytaj też: Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS



Aby zarezerwować e-wizytę trzeba wejść na stronie ZUS w link do umawiania zdalnych konsultacji. E-wizytę trzeba umawiać w placówce ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku płatników składek, powinien być to oddział ZUS właściwy ze względu na adres firmy.



W trakcie rezerwacji podaje się kod pocztowy, więc system podpowiada, w którym oddziale taką wizytę można umówić. Na e-wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach 9:00-14:30.



Dzień przed spotkaniem osoba, która umówiła się na e-wizytę w ZUS na wskazany podczas rejestracji numer telefonu otrzyma SMS z przypomnieniem o konsultacji. W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, otrzyma też maila z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS.



Jeśli ktoś nie może skorzystać z umówionej e-wizyty albo już nie potrzebuje spotkania z pracownikiem ZUS, powinien w każdym momencie zrezygnować ze zdalnej konsultacji. To bardzo ważne. Jeśli ktoś wie, że nie weźmie udziału w e-wizycie, powinien ją odwołać. Dzięki temu swoją sprawę w ZUS będzie mogła załatwić inna osoba.



Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.





Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.