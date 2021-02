E-commerce w górę. Specjaliści poszukiwani, rosną płace i wymagania

Przed pandemią wartość rynku e-commerce szacowano na 70 mld zł, dziś na 100 mld zł. Dynamiczny wzrost przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Specjaliści od e-commerce mogą przebierać w ofertach i oczekiwać coraz wyższych wynagrodzeń.

W zależności od stanowiska wzrost płac w e-commerce wynosi od 10 do 15 proc. (Fot. materiały prasowe)

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że firmy straciły możliwość sprzedaży tradycyjnymi kanałami.

W efekcie dziś pracodawcy masowo poszukują specjalistów od e-commerce.

Kandydaci znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży i mogą liczyć na zarobki od 5 tys. zł do nawet 30 tys. złotych brutto miesięcznie.

Zamknięte sklepy i galerie handlowe wymusiły rozwiązania, na które większość firm nie była przygotowana. Z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” wynika, że już 20 mln Polaków robi zakupy online.

Choć COVID-19 rzucił rynkowi e–commerce szereg wyzwań związanych m.in. z logistyką, dostawami i dostępnością produktów, to zaufanie do e-zakupów w Polsce rośnie. Pomimo zniesienia obostrzeń, spora część klientów ograniczyła wizyty w sklepach stacjonarnych, a preferencje zakupowe zmieniły się - zapewne trwale. Coraz częściej dotyczy to nie tylko ubrań czy elektroniki, ale też żywności oraz leków.

Jeszcze 5 lat temu wartość polskiego rynku e-commerce wynosiła 27 mld zł. Przed pandemią szacowano go na 70 mld zł, dziś na 100 mld zł. W efekcie pozycja specjalistów od digital i e-commerce jeszcze bardziej się umocniła. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w październiku 2020 w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet o 9,1 proc.

- W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął. W efekcie osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży internetowej są dziś na wagę złota i mogą przebierać w ofertach pracy. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniami można znaleźć ponad 1400 rekrutacji na stanowiska e-commerce - komentuje Elżbieta Sobiech, ekspert ds. rekrutacji digital i e-commerce w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Zarobki w e-commerce

Eksperci z Devire wskazują, że coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalistów z obszaru e-commerce i digital marketingu utrzyma się w najbliższych latach. Mogą oni liczyć na dalszy wzrost zarobków. Firmy stawiają przede wszystkim na personalizację i zaawansowaną pracę z danymi, pozwalającą na precyzyjne dotarcie do użytkownika. Rosną inwestycje w technologie marketingowe i automatyzację, z naciskiem na jak najlepszy customer experience (doświadczenie klienta).

Dlatego też rok 2020 przyniósł wzrost ofert zatrudnienia dla kandydatów z obszarów CRM, marketing automation, czy analityki danych digitalowych i CRM-owych – aż 90 proc. kandydatów z branży zostało zaproszonych do udziału w rekrutacji – wynika z najnowszego badania Devire „Rynek Zmiany Pracy”. Firmy szukają również programistów, wytwarzających platformy i narzędzia e-commerce. - W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15 proc. rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację on-line – mówi Elżbieta Sobiech z Devire. Z danych Devire wynika, że osoba aplikująca na stanowisko specjalisty e-commerce może liczyć na pensję w wysokości od 6 000 do 10 500 zł, średnio firmy oferują 7 tys. zł brutto. Z kolei digital manager zaczyna od wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł. Maksymalna oferowana stawka to 13 500 zł, średnio jest to 12 000 zł. CRM manager może zarobić od 10 000 do 22 000 zł, średnio firmy oferują mu 15 500 zł. Gdzie ta praca? Organizacje poszukujące specjalistów e-commerce coraz częściej sięgają po kandydatów z agencji i domów mediowych. Trend ten napędza rosnące zapotrzebowanie firm na specjalistyczny know-how ekspertów z różnych obszarów digitalu i e-commerce. Największy rozkwit internetowego kanału sprzedaży można obserwować w obszarach:

- Retail – szczególnie w kategorii spożywczej i produktów świeżych, elektroniki użytkowej, a także remontowo-budowlanej i meblarskiej.

- FMCG – środki czystości i produkty kosmetyczne.

- Apteki – leki, suplementy diety.

- Bankowość i ubezpieczenia – dalszy rozwój bankowości elektronicznej i usług onine.

- Home delivery – nieograniczone dostawy do domu, nie tylko z restauracji, ale również m.in.: sklepy convinience, apteki, kawa ze stacji, fachowa pomoc. Wśród kategorii dóbr konsumenckich stabilną sytuację lub wzrosty mają miejsce wśród producentów i dystrybutorów materiałów higienicznych, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także w kategoriach spożywczych: produkty świeże i suche (konserwy i przetwory). Niezmiennie od kilku lat utrzymuje się też wzrostowy popyt na artykuły ekologiczne i z kategorii „bio”, w tym produkty wegetariańskie i wegańskie. Przed najtrudniejszym zadaniem stoją sieci oferujące produkty, które bazują na osobistym doświadczeniu klienta, takie jak kosmetyki kolorowe, perfumy. To sprawia, że od pracowników działu marketingu w tej kategorii oczekuje się nieszablonowych rozwiązań i pomysłów z pogranicza e-commerce oraz sprzedaży stacjonarnej. Także dane agencji pracy OTTO Work Force wskazują na rosnące zainteresowanie pracownikami w tym segmencie. Według ich raportu aż 72 proc. nowych pracowników tymczasowych znalazło pracę właśnie w branżach powiązanych z e-commerce, jak usługi kurierskie i logistyczne. - W czasie pandemii sprzedaż online przyspieszyła. Dodatkowi pracownicy potrzebni są przede wszystkim w centrach logistycznych, magazynach, sortowniach, biurach oraz do pracy w terenie - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

