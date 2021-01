Dziś rusza Design Days Pre-Opening Online. Debaty również o biurach XXI wieku

Już dziś, 28 stycznia, rozpocznie się 4 Design Days 2021 Pre-Opening Online. To internetowa odsłona święta architektury, designu i nieruchomości, w trakcie której zostanie poruszone wiele uniwersalnych tematów. Także dla ekspertów związanych z HR i zarządzaniem firmą.

Podczas styczniowej odsłony 4DD będziemy mówić między innymi o roli gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji mebli - czyli biznesie meblowym bez śmieci i CO2, a także o tym jakie znaczenie ma relacja między budynkiem a środowiskiem i jak koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.

Jednak to tylko część z tematów, jakie poruszymy podczas 4DD. Wątków do dyskusji jest znacznie więcej, dlatego w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy do śledzenia transmisji live wszystkich debat na stronie 4dd.pl i w portalach propertydesign.pl, propertynews.pl i dobrzemieszkaj.pl.

HR-owcy powinni zaplanować sobie czas 29 stycznia między godziną 10.00 a 11.15. Obędzie się wtedy transmisja debaty "Design. Jak zaprojektować 1,5-metrowe społeczeństwo w... biurach. Architekci o wyzwaniach w tworzeniu biur od nowa". Udział w dyskusji wezmą m.in. Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions, Agata Frątczak, architekt wnętrz, współzałożycielka, Madama, Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche czy Piotr Kalinowski CEO w MIXD. Transmisja dostępna będzie w portalu PulsHR.pl.

Jednak wśród zaproszonych gości jest wiele więcej osobistości, które wyznaczają trendy we współczesnej architekturze. Na liście prelegentów jest m.in. Ivan Blasi, architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej, Pete Kercher, ambasador EIDD – Design for All Europe, Robert Konieczny, architekt, założyciel KWK Promes, Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel Konior Studio, Robert Majkut, CEO, Head of Design w Robert Majkut Design, Jürgen Mayer, architekt, założyciel J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB, Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate czy Oskar Zięta, architekt, projektant, założyciel Zieta Prozessdesign.

Wezmą oni udział m.in. w takich panelach jak poruszający kwestie zainteresowania miejscami, które oferują wiele funkcji pod jednym dachem. Wątek ten zostanie poruszony podczas debaty "Architektura. Projekty „dobrze zmieszane”, która rozpocznie się w czwartek, 28 stycznia, o godz. 11.30.

Tuż po niej, o godz. 13 odbędzie się debata "Architektura. Budynki z zielonym przesłaniem". Szybciej, taniej - to nie zawsze lepiej. Liczy się relacja między budynkiem a środowiskiem. W jaki sposób planować ten dialog, by obiekty były gotowe na wyzwania przyszłości? Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju? To wątek, który coraz częściej pojawia się przy budowaniu przestrzeni biurowej. Firmy już dawno wykonały zwrot w kierunku bycia EKO, a funkcjonowanie w "zielonych" budynkach jest jednym z nich.

Drugi dzień również przyniesie szereg ciekawych debat. O godz. 13 rozpocznie się debata, w której dowiemy się jak budować m.in. bezdotykowe przestrzenie biurowe. Podczas panelu "Design. Nowa, bezdotykowa era" eksperci poruszą takie wątki, jak komfortowe, designerskie, sterowane głosem lub zbliżeniowo i bezpieczne – czy systemy i bezdotykowe urządzenia opanują nasze mieszkania, biura, sklepy, ulice? Co oferuje rynek, czego oczekują klienci?

Z kolei o godz. 14.30 rozpocznie się debata "Design. Cel - zdrowy klimat. Biznes meblowy bez śmieci, bez CO2". Jej uczestnicy będą dyskutować m.in. o roli gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji mebli.

Wszystkie debaty i sesje będą transmitowane w portalach Grupy PTWP. Oto plan transmisji:



28 stycznia 2021 r. | 10.00-11.15

Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze

www.propertynews.pl

www.propertydesign.pl

www.housemarket.pl





28 stycznia 2021 r. | 11.30-12.3028 stycznia 2021 r. | 13.00-14.0028 stycznia 2021 r. | 14.30-15.3028 stycznia 2021 r. | 16.00-17.3029 stycznia 2021 r. | 10.00-11.1529 stycznia 2021 r. | 11.30-12.3029 stycznia 2021 r. | 13.00-14.0029 stycznia 2021 r. | 14.30-15.30

Co jeszcze czeka nas w ja najbliższych dniach w ramach 4. edycji Design Days 2021? Szczegółowa agenda wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie www.4dd.pl.

Już dziś zapraszamy też w dniach 13-16 maja 2021 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na 4 Design Days.