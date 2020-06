Dziś Dzień Informatyka. Ta branża ma przed sobą ogromne perspektywy

8 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Informatyka. Co roku świętować będzie coraz więcej pracowników.

Zawody z szeroko rozumianego sektora IT są jednymi z najbardziej perspektywicznych na świecie. Pandemia COVID-19 dobitnie pokazała, jak ogromną odgrywają rolę.

Jak wyglądają warunki pracy, na jakie zarobki czy benefity mogą liczyć informatycy? Sprawdźcie.

Znalezienie dobrego informatyka nie jest prostym zadaniem. Według danych Komisji Europejskiej liczba wakatów czekających na obsadzenie przez informatyków wyniesie w Europie w 2020 roku aż 825 tysięcy. KE wskazuje, że wynika to między innymi z faktu, iż systemy edukacji nie nadążają za zachodzącymi zmianami w sektorze nowych technologii. Trzeba zaznaczyć, że dane KE odnoszą się do sytuacji sprzed wybuch pandemii.

Wraz z nią sporą część życia przenieśliśmy do wirtualnego świata. Praca zdalna, zakupy, koncerty, filmy... długo można tak wymieniać. Dla statystycznego Kowalskiego to, że może przeglądać internet w telefonie czy na komputerze, robić zakupy on-line, dziś jest standardem. Nikt nie zastanawia się, kto stoi za tym, że aplikacja ulubionego sklepu działa sprawnie, czy nad tym, że film na Netlixie czy HBO GO działa płynnie. Jednak wystarczy mała awaria, chwila bez dostępu do netu, by to żartobliwie przekształcone przysłowie "jak trwoga, to do serwisu" stało się dużo częściej wypowiadane, niż jego oficjalna wersja.

Koronawirus a praca w IT

Według analiz World Economic Forum zawody informatyczne nadal będą zyskiwały na popularności. Szacuje się, że tylko w ciągu najbliższych dwóch lat dzięki rozwojowi nowych technologii na rynku pojawi się 133 mln nowych miejsc pracy w zawodach m.in. programistów czy analityków danych. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że do 2025 roku w Polsce powstanie co najmniej 200 tys. stanowisk skupionych wokół rozwiązań z branży IT.

Jak podają eksperci z platform rekrutacyjnej dla specjalistów IT No Fluff Jobs, ta nagła zmiana stylu życia przyspiesza rozwój nowych technologii, których zadaniem jest wspomaganie człowieka we wszystkich wymiarach jego życia. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na ekspertów z branży IT, którzy nie tylko specjalizują się w obszarach typu mobile, ale także świetnie rozumieją rynek i są na tyle elastyczni, że potrafią efektywnie współpracować z firmami na całym świecie. Jak mówią, pierwsze tygodnie epidemii w Polsce nie sprawiły, że rynek pracy przestał istnieć, a pracownik przestał się liczyć. Nowa sytuacja sprawiła, że firmy chcą zatrudniać, ale kompetentnych pracowników i są gotowe zapłacić więcej za ich wiedzę i doświadczenie.

(fot. Christina Morillo/pexels) - Właśnie dlatego seniorzy i architekci w zespołach IT stają się szczególnie cenni. Posiadają różnorodne doświadczenia i przez lata pracy w branży nauczyli się szybko adaptować do zmieniających się warunków projektowych. Praca seniorów i podejmowane przez nich decyzje technologiczne, mają ogromy wpływ na powodzenie projektów i koszty wygenerowane w ich przebiegu. Szczególnie cenne stają się takie umiejętności, jak planowanie pracy własnej i zespołu zgodnie z celami biznesowymi, wykrywanie i usuwanie ryzyk, rozwiązywanie problemów oraz umiejętności komunikacyjne, dzięki którym główni interesariusze wiedzą, że ich pieniądze przeznaczone na utrzymanie i rozwój usług, są w najlepszych rękach - twierdzi Tomasz Bujok, CEO, No Fluff Jobs. Wynagrodzenia a doświadczenie Aspekt finansowy jest jednym z kluczowych, jeśli chodzi o zainteresowanie tą branżą. A o zarobkach w IT krążą legendy. Na starcie pensja 10-12 tysięcy złotych? Eksperci w tej kwestii zaznaczają, że rynek pracy IT nie jest jednolitym bytem. To, co jest pewne, to fakt, że od lat na najwyższe zarobki w branży mogą liczyć najbardziej doświadczeni specjaliści oraz ci, którzy specjalizują się w mniej popularnych, niszowych technologiach. Duże znaczenie ma też lokalizacja pracy. Jak wynika z raportu NFJ, mediana wynagrodzeń w całej branży IT w 2019 roku wyniosła 12,5 tys. zł brutto bez względu na typ umowy i doświadczenie. Najlepszym firmy oferowały stawki na poziomie 20, a nawet 30 tys. zł brutto. Wśród najmłodszych stażem programistów dominującą formą zatrudnienia była umowa o pracę, którą oferowało w 2019 r. prawie 44 proc. pracodawców. Mediana wynagrodzeń dla juniorów wyniosła od 4 do 7 tys. zł (na B2B oraz UoP). Umowę cywilnoprawną proponowano pięć razy częściej juniorom niż midom i seniorom. Wśród technologii w tej grupie wiekowej dominowały JavaScript, Java oraz React. W Warszawie można było zarobić średnio 14 530 zł na B2B lub 12 tys. zł brutto na umowie o pracę; podobnie było w Krakowie. (fot. materiały prasowe) Pracodawcy najchętniej zatrudniali programistów na umowach B2B - taką formę współpracy w 2019 roku proponowano aż w 60 proc. ogłoszeń. Oferowano też benefity - w blisko 75 proc. ofert pojawiła się prywatna opieka medyczna, w ok. 67 proc. karta sportowa, a ponad połowa ogłoszeń zachęcała możliwością udziału w międzynarodowych projektach, szkoleniach czy pracą w małych zespołach. W 85 proc. przypadków jako udogodnienie proponowano darmową kawę. Warto też zaznaczyć, że w branży IT coraz głośniej mówi się o jawności wynagrodzeń. Jak wynika z badania firmy doradztwa personalnego HRK, aż 98 proc. badanych przedstawicieli branży IT chce otrzymywać informację o oferowanym wynagrodzeniu już w momencie czytania opisu stanowiska. Jednocześnie aż 63 proc. kandydatów nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o wysokości pensji. Oferty bez konkretnych kwot są uznawane za mało atrakcyjne, a przeglądanie ich badani nazywają stratą czasu. A nie chcą tracić czasu na rekrutacje, które kończą się ofertami poniżej ich oczekiwań finansowych. - Zajmuję się rekrutacją w obszarze IT od ponad dekady i z mojego punktu widzenia kandydaci często zapominają, że ich subiektywne postrzeganie swoich kompetencji, może być zupełnie inaczej odbierane przez pracodawcę, pryzmat wartości dodanej dla firmy zmienia optykę - komentuje badanie Katarzyna Cioczek-Dziewulska, team leader ICT w firmie HRK. Podkreśla ona, że nawet jeśli widełki płacowe są podane w danej rekrutacji, kandydat może otrzymać ofertę na niższym poziomie ze względu na niewystarczającą znajomość poszczególnych technologii, a co za tym idzie mniejszą samodzielność w projekcie. Prześwietlić pracodawcę Co ciekawe w tej branży, to nadal pracownicy grają pierwsze skrzypce. Aż 70 proc. programistów przyznało, że szukając pracy w dobie koronawirusa, będzie jeszcze dokładniej prześwietlać potencjalnego pracodawcę. Spójna komunikacja na linii kandydat - pracodawca ma duże znaczenie. Firmy, które to robią, zyskują o 27 proc. więcej aplikacji niż ten, który tego nie robi. Jednak to wysokość zarobków nadal jest najczęściej poszukiwaną informacją w ogłoszeniach. Szuka jej aż 87 proc. kandydatów. Aż 72 proc. procent ankietowanych wskazało, że nie znajduje w ogłoszeniach informacji o zarobkach. Na kolejnych miejscach są warunki i forma zatrudnienia oraz spis obowiązków na stanowisku - odpowiednio ważne dla 83 proc. i 82 proc. aplikujących. Wśród brakujących informacji w ofertach aż 32 proc. ankietowanych wskazało te o możliwości rozwoju. Eksperci z No Fluff Jobs zapytali również o zmiany w samym przebiegu procesu rekrutacyjnego. Ten obecnie przebiega głównie on-line. Wielu ekspertów z branży HR przewiduje, że tak będzie przez najbliższe miesiące. Aż 43 proc. ankietowanych przez No Fluff Jobs wskazało, że najlepszą formą pierwszego kontaktu z rekruterem jest e-mail. Co trzeci wybrałby kontakt telefoniczny, a co piąty preferuje wiadomość na LinkedIn. W dodatkowych odpowiedziach respondenci zwracali uwagę, że to nie forma kontaktu jest najważniejsza, ale czas i komfortowe warunki, w jakich ten kontakt następuje. Dotyczy to również sposobu prowadzenia procesów rekrutacyjnych - obecnie ponad 80 proc. pracodawców publikuje oferty pracy z możliwością przeprowadzenia rekrutacji całkowicie zdalnie, podczas gdy na początku roku możliwość rekrutacji zdalnej oferował co 10. pracodawca. Nauka programowania Z okazji święta informatyków Marek Zagórski, minister cyfryzacji złożył wszystkim informatykom życzenia. Przypomniał też o programie Rozwoju Talentów Informatycznych. - Od lat aktywnie wspieramy rozwój młodych talentów informatycznych. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy program rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Dzięki niemu studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zdobędą cenną wiedzę i umiejętności z zakresu

algorytmicznego rozwiązywania problemów, programowania oraz projektowania gier komputerowych - przypomina Marek Zagórski. Przystępując do programu młodzież może wybrać, w którym obszarze chce poszerzać swoją wiedzę, zgłaszając się do „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu" lub do „Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych". U nas działa! Jeśli ktoś nigdy nie usłyszał tego od informatyka, ten życia nie zna🤣 Dziś wielkie święto - #DzieńInformatyka❤️

Z tej okazji wszystkim informatykom składamy najlepsze życzenia, a innych zachęcamy, by pójść w ich ślady⤵️ #ePolakpotrafi #KEIhttps://t.co/RnrBtaq1E0 — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) June 8, 2020 - W obecnie trwających pilotażowych edycjach w projekcie bierze udział 640 uczniów. A to dopiero początek. W trakcie całego programu, a zaplanowaliśmy go do 2029 roku, weźmie w nim udział 5 tysięcy uczniów - dodaje szef MC. W tym roku resort chce rozszerzyć program również na studentów. Planuje, że w ciągu 10 lat obejmie on 5 tysięcy osób. Dodatkowo chce wesprzeć nauczycieli rozwijać swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu wiedzy informatycznej. - Nauka programowania to dobry pomysł nie tylko ze względu na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który jest otwarty na różnego rodzaju specjalistów IT. Kompetencje, które zdobywamy ucząc się programowania, to w dużej mierze takie umiejętności, które przydadzą się nie tylko na rynku pracy, ale i w codziennym życiu - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nauka programowania, to nie tylko dobra inwestycja w przyszłość dzieci. To także sposób na zdobycie takich umiejętności jak logiczne myślenie, analizowanie informacji, czy szukanie niestandardowych rozwiązań. Warto tego spróbować - dodaje szef MC.