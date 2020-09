Dzień Kuriera i Przewoźnika. Czasu na świętowanie mają mało

Dziś (29 września) Dzień Kuriera i Przewoźnika. Przedstawiciele tej branży powinni świętować, ale mogą nie mieć na to czasu. Muszą rozwozić przesyłki. E-commerce to jedna z niewielu branż, która w czasie pandemii urosła. I to bardzo.

Z raportu o e-commerce wynika, że od poprzedniej fali badania liczba osób robiących zakupy on-line urosła aż o 11 pkt. proc. W 2019 roku taką deklarację złożyło 62 proc. ankietowanych, w 2018 roku 56 proc., a w 2017 tylko 54 proc. Nie bez znaczenia jest czas, w jakim wzrost miał miejsce. Okres pandemii i obostrzeń w życiu gospodarczym i społecznym przekonał wiele osób do kupowania przez internet. Nie tylko ubrań czy gadżetów. Coraz częściej on-line kupujemy również posiłki. W efekcie ktoś te wszystkie paczki musi dostarczyć pod drzwi zamawiających.

Robią to właśnie kurierzy. Szacuje się, że jest ich w Polsce ponad 100 tysięcy. Według rejestru operatorów pocztowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), pracują w 284 firmach. Dokładnie tyle zezwoleń zostało wydanych na prowadzenie tego rodzaju działalności (stan na grudzień 2019). Te największe firmy, to DPD, GLS oraz DHL, UPS i FedEx (TNT). Polskę na tej liście reprezentuje InPost, który właśnie ogłosił uruchomienie 8000 paczkomatu w Polsce. Jest też Poczta Polska.

Jak wygląda dzień w pracy kuriera? Zaczyna się w centrum logistycznym firmy kurierskiej, gdzie kurierzy odbierają paczki z hal i ruszają w drogę. Każdy z nich ma przydzielony swój rewir, w którym dostarcza przesyłki. Jego czas pracy jest ruchomy. Zależy od tego, ile paczek ma do rozwiezienia.

Zarobki? Jak wynika z raportu portalu pracuj.pl 50 proc. z nich zarabia poniżej 4,4 tys. brutto. Druga połowa powyżej tej kwoty. Jest o 300 zł mniej od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Najczęstszym benefitemw kurierskiej pracy jest posiadanie telefonu służbowego, który można wykorzystać do celów prywatnych - 26 proc. Z kolei 13 proc. kurierów w taki sposób może wykorzystać służbowy samochód. 7 proc. otrzymuje ubezpieczenie na życie, 6 proc. ma świadczenia socjalne. 20 proc. kurierów otrzymuje co miesiąc premię. 72 proc. ma umowę o pracę.

Warto zaznaczyć, że jest to zawód, w którym prym wiodą mężczyźni. Stanowią aż 95 proc. pracowników.

Dron z paczką

I choć dziś mówimy o błyskawicznym wzroście zapotrzebowania na kurierów, równolegle do tej dyskusji toczy się inna. Czy za kilka lub kilkanaście lat zawód ten przejdzie do historii a paczki będą dostarczać nam drony?

Jak podaje branżowy portal sendit.pl, 17 lipca 2015 roku w USA po raz pierwszy, całkowicie legalnie, odbył się lot drona z przesyłką. W czerwcu zeszłego roku duże inwestycje w tym kierunku zapowiedział Amazon. Dron ma dostarczać przesyłkę do odbiorcy w mniej niż 30 minut. Na początku 2019 roku Jeff Bezos zadeklarował, że już wkrótce tego typu dostawy będą czymś normalnym. Jednak na razie rozwiązanie nie jest wprowadzone na szeroką skalę.

Przedstawiciele branży uspokajają, że zastąpienie kurierów dronami nie wchodzi w grę. Bowiem urządzenia są w stanie dostarczyć jedynie lekkie paczki i to pojedynczo.

Święto przewoźników

Dziś ( 29 września) swoje święto obchodzą również przewoźnicy. Pod tym pojęciem kryje się wiele zawodów reprezentujących takie branże jak transport kolejowy, autokarowy czy lotniczy. To też liczona w setkach (jeśli nie w tysiącach) liczba firm działających w tej branży oraz liczba stanowisk, jakie można w nich pełnić. Sięgniemy po te najbardziej popularne stanowiska.

W przypadku przewozów kolejowych tym najbardziej charakterystycznym jest maszynista. Jak wynika z danych zebranych przez portal wynagrodzenia.pl (dane ze stycznia 2020), miesięczna mediana (dokładnie połowa osób zarabia mniej, a druga więcej) wynagrodzenia na tym stanowisku wynosi 5 650 zł brutto. Co drugi maszynista otrzymuje pensję od 4 280 zł do 7 140 zł. 25 proc. najgorzej wynagradzanych zarabia poniżej 4 280 zł brutto. Na zarobki powyżej 7 140 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych maszynistów.

fot. pixabay

Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć z kolei piloci samolotów. Mediana ich miesięcznych zarobków wynosi 10 370 zł brutto. Co drugi pilot samolotów zarabia od 6 570 zł do 14 910 zł. Okazuje się, że sporo mniej za swoją pracę otrzymują kierowcy autobusów. Z raportu wynagrodzenia.pl dowiemy się, że mediana w ich przypadku wynosi 3 800 zł brutto. Co drugi kierowca autobusu zarabia od 3 120 zł do 4 640 zł.

Dzień Kuriera i Przewoźnika obchodzimy w Polsce od 2004 roku. O to, by zostało ustanowione starały się przedsiębiorstwa kurierskie. Data nie jest wyznaczona przypadkowo. 29 września Kościół katolicki w Polsce wspomina św. Gabriela Archanioła. W Biblii jest on posłańcem, który Najświętszej Maryi Pannie zwiastował narodzenie Jezusa. Dlatego Kościół katolicki obrał go na patrona przewoźników i kurierów.