Dzięki tym rozwiązaniom firmy mogą zaoszczędzić grube miliony

Podnoszenie kwalifikacji w IT, czyli upskilling, opiera się na zdobywaniu przez pracowników nowych kompetencji umożliwiających im w przyszłości wykonywanie nowych zadań. W ten sposób mogą być także szkoleni odpowiedni pracownicy z innych obszarów, takich jak np. produkcja czy logistyka – wówczas proces nazywamy zmianą kwalifikacji, czyli reskillingiem. To szansa na znalezienie ukrytych talentów w obrębie istniejących już zespołów.

Jak podaje CapGemini, duże firmy o wysokim stopniu oraz jakości automatyzacji działań, w których funkcjonują dobrze rozwinięte programy podnoszenia kwalifikacji, oszczędzają w ciągu trzech lat średnio 278 milionów dolarów. Usprawnienia te dotyczą wielu obszarów działalności organizacji, od płac po marketing, jednak w dużej mierze skupiają się właśnie w IT. Metody automatyzacji nowych technologii zwiększają efektywność rozwiązań cyfrowych w praktycznie wszystkich wymiarach – od tworzenia i wdrażania aplikacji po całą cyberprzestrzeń.

Jak mówi Sylwia Panek-Strzała z agencji pracy Experis, mimo korekty zatrudnienia w branży nowych technologii, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, nadal możemy mówić o niedoborze talentów IT na rynku.

Jak dodaje kursy doszkalające są ogromnie ważne także w kontekście zapewnienia odpowiedniego przygotowania młodych pracowników, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy.

- By przyciągnąć najlepszych kandydatów, oferty powinny zawierać nie tylko informacje o wynagrodzeniu, ale również dodatkowych opcjach pozapłacowych, jak np. benefity czy programy rozwojowe oferowane przez organizację. Podczas rekrutacji kandydaci często pytają o dodatkowe korzyści, możliwość rozwoju, szkoleń czy kwestie certyfikatów technologicznych, oferowanych lub finansowanych przez pracodawcę. W przypadku pracy projektowej oraz kontraktowej rzadko spotykamy dodatkowe opcje rozwojowe, dlatego zaprezentowanie ich w ofercie może stać się dodatkowym wyróżnikiem dla firmy – podkreśla Sylwia Panek-Strzała.

Upskilling i reskilling bez wątpienia zyskują na zainteresowaniu wśród pracowników – według danych Workable 74 proc. wszystkich pracowników, którzy jeszcze nie brali udziału w programach podnoszących kompetencje lub pomagających w przekwalifikowaniu, wolałoby pracować w firmie oferującej tego typu możliwości.

Jak zmotywować pracowników do rozwoju kompetencji

Ważnym elementem jest motywacja – firmy mogą wzmocnić zaangażowanie pracowników poprzez dodatkową premię za dalsze szkolenia czy stałe nagrody, przyznawane stopniowo po nabyciu konkretnych umiejętności. To działania sygnalizujące zatrudnionym osobom, że rozwój dodatkowych umiejętności IT jest nie tylko mile widziany przez pracodawcę, ale wręcz aktywnie wspierany.

– Programy dopasowane do potrzeb danej firmy, do których trafiają wyselekcjonowani kandydaci, pozwalają na uporządkowanie zdobytej do tej pory wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności, które będą w krótkim czasie wykorzystywać w codziennej pracy. Planując tego typu szkolenie, nie możemy zapominać o rozwoju kompetencji miękkich, są one bowiem kluczowe nie tylko w pracy zespołowej. Dzięki nim łatwiej jest odnaleźć się w nowym miejscu pracy lub na nowym stanowisku – mówi Sylwia Panek-Strzała.

Zdarza się, że wieloletni pracownicy IT stawiają pewien opór wobec innowacji, między innymi ze względu na przywiązanie do znanych im od lat rozwiązań. Wyjściem z sytuacji może okazać się zapewnienie zarówno możliwości zmiany kwalifikacji, jak i zdobycia nowych umiejętności w ramach pracy z nowymi technologiami, na czym zdecydowanie zyska profil zawodowy pracowników.

Reskilling i ubskilling w liczbach – raport opublikowany na giełdzie

Na początku 2023 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaprezentowano raport "Reskilling" na temat przebranżawiania się polskich pracowników. Analizę przygotowały Future Collars in ICAN Research.

Wynika z niej, że ponad 62 proc. firm bardzo korzystnie ocenia reskilling. Ale z drugiej strony tylko 6 proc. pracowników zostało przekwalifikowanych.

Obecna na prezentacji raportu wiceminister w MRiPS Barbara Socha stwierdziła, że "reskilling to jeden ze sposobów na to, by nadążać za rynkiem, za tym, co się dzieje w gospodarkach, za tym, co się dzieje na świecie".

"A widzimy, że zmiany są bardzo dynamiczne i bardzo nieprzewidywalne" – dodała Socha. Podkreśliła, że promowanie reskillingu jest szansą na skorygowanie planów życiowych. Według Sochy reskilling jest spójny z polityką UE, która zakłada podnoszenie wykształcenia i kompetencji przez całe życie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl