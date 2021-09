Dzieci nie chcą prowadzić firm po rodzicach. Chętnych jest mniej niż 10 proc.

Sukcesja nadal jest wyzwaniem dla firm rodzinnych. Dane Instytutu Biznesu Rodzinnego, przytaczane przez resort rozwoju, pokazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57 proc. firm rodzinnych w Polsce, ale tylko 8,1 proc. następców chce poprowadzić w przyszłości firmy rodziców. Czy fundacje rodzinne pomogą?

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Każda rodzina i jej wartości są inne, dlatego trudno o jeden model sukcesji – tak o tym procesie mówił prezes grupy Mokate Adam Mokrysz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Rodzicom udało się zainteresować mnie biznesem od najmłodszych lat. Poznawałem firmę od samego dołu – zaczynałem od praktyk wakacyjnych, od pracy fizycznej. Później pracowałem w działach administracyjnych. Zaczęliśmy z żoną pracę od stanowiska referenta. Był to proces wieloletni – budowaliśmy z żoną kompetencje i wiedzę. Zanim objęliśmy stanowiska kierownicze, minęło ok. 5 lat – mówi Adam Mokrysz.

Mokrysz postawił na biznes międzynarodowy – postanowił rozszerzyć działalność na rynkach pozaeuropejskich. Zaczął budować firmę – poniekąd na nowo – w krajach arabskich i azjatyckich.

– Znaleźliśmy coś, co mogło rozwinąć firmę, jednocześnie nie naruszając tego, co dotychczas zbudowano. Było to bezpieczne dla firmy i nie wymagało dużych inwestycji. Budowaliśmy wszystko od zera, krok po kroku, ale na solidnych fundamentach – udało nam się pozyskać świetny zespół – komentuje.

Jak tłumaczy prezes Mokate, znikomy procent udanych sukcesji wynika z wielu czynników. Procesowi przekazywania władzy towarzyszą emocje, jest także dominacja czy siła charakteru przodków, którzy sami budowali daną firmę.

– Sukcesja może być udana. Musi być jednak wcześniej przemyślana i przygotowywana. Nie może być też robiona na siłę. Jeśli ktoś nie jest przekonany, to nie powinien iść do biznesu, bo nie będzie szczęśliwy – ocenia Adam Mokrysz.

Inaczej było w firmie Ochnik. – Bracia założyli firmę z dużym wsparciem finansowym i mentalnym rodziców. Biuro przez kilka lat mieściło się w kuchni. Ja miałem wtedy 15 lat, a moi bracia są starsi ode mnie o 10 lat, dlatego też byli moimi autorytetami, od których wszystko chłonąłem. Później poszedłem na studia, miałem już swój zakres obowiązków – zajmowałem się zaopatrzeniem w surowce. Kiedy w 2002 roku przyszedłem do firmy na stałe, stwierdziliśmy, że ówczesny model biznesowy w perspektywie 10 lat się zakończy – budowanie marki poprzez produkcję zamieni się w budowanie marki poprzez budowę sieci sprzedaży. Bracia powiedzieli, że mamy także inne możliwości – nieruchomości i deweloperkę. Zdecydowali się pójść w tym kierunku, a mnie pozostała firma – mówi Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik.

– Była to sukcesja spontaniczna, choć w rzeczywistości ten 7-letni okres przekazywania władzy został zachowany – kilka lat uczestniczyłem w życiu spółki i wiedziałem, co się dzieje. Jak więc widać, u nas nie było rewolucji, ale ewolucja – dodaje.

Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik (Fot. PTWP)

Fundacje rodzinne

Sukcesja nadal jest wyzwaniem dla firm rodzinnych. Dane Instytutu Biznesu Rodzinnego, przytaczane przez resort rozwoju, pokazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57 proc. firm rodzinnych w Polsce, ale tylko 8,1 proc. następców chce poprowadzić w przyszłości firmy rodziców.

Pomóc ma projekt ustawy o fundacji rodzinnej, dzięki któremu przedsiębiorstwa rodzinne kierowane przez żyjących jeszcze założycieli będą miały szansę na przekształcenie się w wielopokoleniowe firmy, które zachowają rodzinny charakter.

Jak zapewnia Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych trwają.

– Prace są kontynuowane niezależnie od zmian organizacyjno-personalnych w ministerstwie – podkreśla Grzegorz Płatek. – Jesteśmy obecnie na etapie opracowywania nowego dokumentu po konsultacjach resortowych i publicznych.

– Proces legislacyjny trwa. Nie każde zagadnienie można załatwić w ciągu pół roku – ocenia. – Na projekt musimy zaczekać nieco dłużej, ale dzięki temu nie będziemy musieli go od razu nowelizować – dodaje.

Płatek wyjaśnia, że opracowywany jest nowy dokument, który będzie się znacznie różnił się od pierwotnej wersji. To efekt konsultacji społecznych.

– Model zaprezentowany w pierwszym projekcie będzie modyfikowany, chcemy zmierzać w stronę rozwiązań neutralnych podatkowo – komentuje. – Wspomniany model opodatkowania powstaje w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów. Trwa teraz dyskusja między nami, dlatego nie chcę deklarować terminu – dodaje.

Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (Fot. PTWP)

Marcin Ochnik potwierdza, że tego typu rozwiązanie jest potrzebne.

– Firmy rodzinne powinny móc otwierać fundacje rodzinne. Każda firma ma swoje rozwiązania – część z nich skorzysta, a część nie. Jako firma Ochnik nie skorzystamy, u nas już wszystko jest ustalone i podzielone – mówi Marcin Ochnik.

Również Adrianna Lewandowska, prezes i założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, uważa, że fundacje rodzinne, w rozumieniu majątkowym, są potrzebne tym biznesom, które chcą trwać.

– Każda firma rodzinna, którą znam, ma w sobie coś, co każe jej trwać przez pokolenia. Ta potrzeba trwania jest ogromna. Trzeba spojrzeć na ryzyka, które to utrudniają. Jednym z nich jest sukcesja własności. Z pierwszego pokolenia na drugie przechodzi tylko 30 proc. firm, a z drugiego na trzecie tylko 7-8 proc. Jednym z powodów jest fakt, że trudno rozmawiać o własności. Rodzice się często zastanawiają, czy dać po równo czy według modelu kompetencyjnego. Aby rozwiązać ten problem myślenia o konieczności podziału majątku, dojrzałe gospodarki mówią – stwórzmy fundacje i przekażmy tam majątek. Nie dzielmy go, bo zgromadzony kapitał lepiej funkcjonuje w takim kształcie – wyjaśnia Adrianna Lewandowska.

Adrianna Lewandowska, prezes i założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego (Fot. PTWP)

Podatki a fundacje rodzinne

Przy tworzeniu ustawy o fundacjach rodzinnych eksperci biorą pod uwagę europejskie ustawodawstwa. Jak zauważa Paweł Barański, partner i szef działu doradztwa podatkowego i prawnego w KPMG w Polsce, regulacje bywają różne, ale mają podobny trzon – fundacja służy do tego, by gromadzić majątek rodziny, tym samym unikając rozproszenia. Szczegóły różnią się zarówno co do formy prawnej, jak i w zakresie opodatkowania.

– Pytanie, jak fundacja powinna być ukształtowana, żeby gromadzenie majątku nie powodowało dodatkowych obciążeń dla fundatora czy beneficjentów w porównaniu z tym, co stałoby się, gdyby tej fundacji nie było. To będzie bardzo istotny element. Nasze uwagi w trakcie procesu tworzenia ustawy co prawda nie sprowadzają się tylko do podatków, ale stawiamy je na bardzo wysokim stopniu ważności, bo wiemy, patrząc na to, co działo się w naszym ustawodawstwie, że złe opodatkowanie danej struktury potrafi bardzo skutecznie zniechęcić do korzystania z niej – komentuje Paweł Barański.

Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego w KPMG w Polsce (Fot. PTWP)

Ekspert KPMG zauważa też, że bardzo różnie w zagranicznych rozwiązaniach wygląda kwestia zarządu.

– Pytanie, czy ma to być profesjonalny zarząd czy mają to być beneficjenci. U nas toczą się rozmowy w tej kwestii. W pierwotnej wersji było tak, że 50 proc. mogą stanowić beneficjenci, ponieważ w większości zachodnich ustawodawstw tak jest. Warto jednak zwrócić uwagę, że inne kraje miały czas na wykształcenie osób, które profesjonalnie zarządzają fundacjami. To inny sposób zarządzania niż kierowanie zwykłym przedsiębiorstwem. U nas nie ma takich osób. To w przyszłości będzie zawód – dodaje Paweł Barański.

Debatę poprowadził Roman Wieczorek, szef zespołu ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego (Fot. PTWP)

*Artykuł powstał podczas sesji "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.