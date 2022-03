Działa lepiej niż pensja i najdroższe benefity. Tego dziś chcą pracownicy

Wdrażanie w firmie kultury stawiającej na rozwój i autonomię działania może być znacznie bardziej efektywne niż najdroższe benefity.

Pracownicy, szczególnie w branży IT, to osoby wymagające nie tylko możliwości rozwoju, ale również oczekujące elastyczności działania i podejmowania decyzji. W efekcie mikrozarządzanie, czyli styl oparty na mocnej kontroli pracy podwładnych coraz rzadziej się sprawdza. Blisko 9 na 10 pracowników z całego świata przebadanych przez firmę konsultingową Trinity Solutions, stwierdziło, że wpływa ono negatywnie na ich morale.

Tymczasem zatrzymanie pracowników w firmie i zapewnienie im satysfakcjonującego środowiska pracy staje się coraz większym wyzwaniem – w ubiegłym roku aż 28 proc. badanych zatrudnionych z całego świata rozważało zmianę pracodawcy lub zawodu.

Okazuje się, że im większa autonomia pracownika, tym większe jego zaangażowanie w miejscu pracy. Jak okazuje międzynarodowy raport 2021 roku autorstwa O.C. Tanner Institute, dla 59 proc. pracowników elastyczność działania, w tym autonomia, jest ważniejsza nawet niż wynagrodzenie czy inne benefity.

W gdańskim Dynatrace Lab, zajmującym się zautomatyzowanym monitoringiem oprogramowania, taka kultura pracy to codzienność, która przekłada się na satysfakcję z pracy. Została ona wdrożona w odpowiedzi na zapotrzebowanie najlepszych talentów na możliwości rozwoju i poczucie decyzyjności.

- Praktykowanie kultury autonomii wiąże się z bardzo wymiernymi efektami. Widzimy, że zaangażowanie osób zatrudnionych w Gdańsku jest wysokie, m.in. w ramach Klubu Autonomii odbywają się intensywne dyskusje na temat tego, co usprawnić w firmie i w jaki sposób. Biorą w nich udział pracownicy każdego szczebla, a każda z tych rozmów przeradza się w realne działanie. Co więcej – byli pracownicy chętnie do nas wracają. Takich tzw. Bumerangów, którzy uznali naszą kulturę za konkurencyjną po porównaniu jej z realiami pracy w innych firmach, jest u nas naprawdę sporo – dodaje Ewa Fijołek, director of software development w Dynatrace.

Jak to działa?

W ramach autonomii pracownik, przy wsparciu mentorów lub kierowników, samodzielnie wyznacza swoje zadania i realizuje je w sposób, który uważa za właściwy oraz zgodny z celami firmy.

Podstawą takiej relacji jest zaufanie, otwartość na pomysły pracowników niezależnie od stanowiska. To z kolei przekłada się na większe poczucie wpływu na otoczenie pracy, ale także mniejszy poziom stresu.

- Poczucie kontroli w pracy czy poza nią jest podstawą rozwoju i satysfakcji z realizowanych zadań. Autonomia to także otwarcie na pomysły pracowników niezależnie od stanowiska. Dzięki temu możemy skupić się na realizacji zadań i dzieleniu się wiedzą niezależnie od hierarchii. Taka kultura pracy jest kluczowa dla dobrostanu pracowników – podkreśla Ewa Fijołek.

Każdy może być liderem

Umieszczenie pracownika w centrum podejmowania decyzji może być cenniejsze niż najlepsze benefity. To daje mu nie tylko narzędzia do rozwoju, ale przede wszystkim wolność kształtowania swojej ścieżki zawodowej. Zmotywowany w ten sposób pracownik mający swobodę działania będzie pozytywnie wpływał na cały zespół, w efekcie przyczyniając się do tworzenia przyjaznego środowiska pracy.

Jak pokazuje raport z 2021 roku autorstwa O.C. Tanner Institute, instytucji zajmującej się zgłębianiem kultury pracy, na decyzję o podjęciu zatrudnienia w danej firmie składają się przede wszystkim takie czynniki jak: poczucie sensu działania, możliwość osiągnięcia sukcesu, dostęp do szerokich możliwości, bycie docenianym, możliwość wejścia w rolę lidera, ale również dobrostan pracownika. Od 53 do 69 proc. pracowników uważa je za kluczowe.