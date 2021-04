"Dziadkowie Biznesu" podbijają internet. Możesz pomóc seniorom uratować ich biznes

Wyjątkową kampanię społeczną rozpoczęli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach akcji "Dziadkowie Biznesu" chcą pomóc prowadzącym od lat własne biznesy seniorom przetrwać trudny czas pandemii COVID-19.

- Mimo że dla nas internet jest chlebem powszednim, to dla starszego pokolenia stwarza niemały problem. Naszym celem jest pomoc Dziadkom Biznesu w powiększeniu swoich zasięgów przez reklamowanie ich przedsiębiorstw – napisali na profilu Dziadkowie Biznesu młodzi ludzie z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjaśniają, że to seniorzy są zazwyczaj wykluczeni cyfrowo i nie reklamują swoich działalności w mediach społecznościowych.

Jak dodają, w ten sposób chcą nie tylko pomóc im wypromować swoje biznesy, ale też ograniczyć negatywny wpływ COVID-19. "Dziadkowie Biznesu" swoje konta mają już nie tylko na Facebooku, ale też na Instagramie, Twitterze i Tiktoku. Z każdą godziną ich popularność rośnie.

Na tym nie koniec - pomysłodawcy akcji założyli również zbiórkę pieniędzy na promowanie postów przedstawiających historie seniorów prowadzących swoje biznesy. Cel do osiągnięcia to 2 tys. zł. Obecnie (22 kwietnia, godz. 10) udało się uzbierać połowę tej kwoty.

- Pieniądze, które zbieramy, są w całości przekazywane na cel płatnej promocji postów w mediach społecznościowych. Taka strategia pomaga nam zwiększyć zasięgi i dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, które żeby pomóc, mogą po prostu pójść do takiego sklepu i coś kupić albo przekazać nawet symboliczną kwotę na cel promocji. W ten sposób jeszcze więcej osób ma szansę dowiedzieć się o seniorach w potrzebie - wyjaśniają autorzy projektu.

Pierwsze wpisy na profilu zaczęły się pojawiać w kwietniu. Dzięki studentom poznamy m.in. historię pana Ryszarda, doświadczonego szewca z Łodzi.

- Pan Ryszard ma 80 lat, a jako szewc pracuje od 70 lat! Przez pandemię sytuacja zakładu znacznie się pogorszyła. Mężczyzna przesiaduje całymi dniami w swoim zakładzie, czekajaąc na klientów, jednakże ciężko mu zarobić na czynsz i opłaty, ponieważ często bywa tak, że nikt się nie zjawia. Zakład pana Ryszarda otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00.

W soboty nieczynne, ale jeśli będzie więcej klientów, to Pan Ryszard jest gotowy to zmienić - czytamy na Facebooku.

Kolejną z bohaterek akcji jest pani Walentyna, która od 62 lat prowadzi lodziarnię „Pingwin” w Białymstoku. Studenci podkreślają, że lody wyrabia tradycyjną metodą, więc są w 100 proc. naturalne.

- Przed laty kolejki ciągnęły się przez całą ulicę. Teraz klientów jest znacznie mniej. Na razie są 4 smaki, ale wraz ze wzrostem zainteresowania oferta się rozszerzy. Cena za gałkę to 2,5 zł. Lodziarnia otwarta jest codziennie od 10:00 do 19:00. Lody są również dostępne w opakowaniach dla całej rodziny - reklamują biznes seniorki.

Wśród promowanych na kontach społecznościowych „Dziadków Biznesu” firm jest również zakład zegarmistrzowski pana Mirosława z Warszawy.

- Pan Mirosław jest zegarmistrzem od 40 lat, a właścicielem zakładu od 35. Zegary to jego ogromna pasja. Niestety przez pandemię jego przychody spadły o ponad 50 proc., bywały miesiące, gdy spadek wynosił aż 80 proc. Jeżeli tylko potrzebujecie skorzystać z takiej usługi, koniecznie zajrzyjcie do pana Mirka. Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. Zapraszamy! - zachęcają młodzi ludzie.

Kolejnym z bohaterów jest pan Kamil, który przejął antykwariat po swoim tacie, który go prowadził od lat 90.

- W chwili przekroczenia progu sklepu od razu czuć jego klimat. Znajdziecie tam mnóstwo białych kruków, jak i materiałów do nauki. Książki są dla Pana Kamila nie tylko pasją, a sposobem na życie - który niestety prawdopodobnie będzie musiał porzucić. Obecnie bywają miesiące, gdy nie starcza na pokrycie kosztów, a obroty spadły o 50 proc.! Razem możemy zapobiec zamknięciu biznesu, ratujmy przedsiębiorstwa! - apelują studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

Pomoc dla przedsiębiorców

Wraz z wybuchem pandemii i lockdownu rząd ogłosił, że będzie wspierał przedsiębiorców w przetrwaniu tego trudnego czasu. Choć zdaniem wielu mechanizmy nie są idealne, czy też źle ukierunkowane, wprowadzane są kolejne odsłony tarcz antykryzysowych.

Najnowsza zakłada, że wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną jednym z 46 rodzajów działalności ujętych w systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które już wcześniej były objęte obostrzeniami, a także kolejnych 17 kodów, których dotyczyły obostrzenia w marcu. W sumie pomoc obejmie 63 kody PKD. O pomoc będzie można się ubiegać od 26 kwietnia.

- Kontynuujemy wsparcie do firm najbardziej obecnie poszkodowanych w wyniku obostrzeń sanitarnych, tak aby utrzymać ich miejsca pracy i zapobiec utracie przez nie płynności finansowej. To pomoc optymalnie dopasowywana do potrzeb polskiej gospodarki i uwzględniająca jej specyfikę - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Firmy mogą wnioskować o następujące formy pomocy:

- zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.; w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

- dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

- świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy

- dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.