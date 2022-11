Dyskutował z Elonem Muskiem na Twitterze. Został zwolniony

Spór między Elonem Muskiem a Erickiem Frohnhoeferem zaczął się, gdy miliarder napisał na Twitterze w niedzielę (13 listopada), że chce „przeprosić za bardzo wolne działanie Twittera w wielu krajach”. Zaledwie kilka godzin później Frohnhoefer zarzucił Elonowi Muskowi, że przekazał błędne informacje. Dodał, że pracuje od sześciu lat nad nad Twitterem na Androida. Skrytykował m.in. przeładowania aplikacji zbędnymi funkcjami i wiele lat zaniedbań, które wpłynęły na wydajność.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Jego szef po raz kolejny podkreślił, że w wielu krajach aplikacja jest bardzo wolna, jednocześnie zapytał, co zespół IT zrobił, by to naprawić. Dyskusja na Twitterze trwała kilka godzin.

Jeden z użytkowników Twittera włączył się do rozmowy, krytykując Frohnhoefera za publiczną krytykę Muska, na co inżynier odpowiedział: „Może powinien zadawać pytania prywatnie, za pomocą Slacka lub poczty e-mail". Po tym komentarzu pojawił się wpis miliardera: „Jest zwolniony”. Wpis został usunięty. Jak jednak podaje "Forbes", dostęp pracownika do firmowego laptopa został zablokowany - zajęło firmie około pięciu godzin. Potwierdził to sam Frohnhoefer.