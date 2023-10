Dyskryminacja tych firm trwa od 30 lat. "Państwo załadowane po sufit bałaganem"

Szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) Cezary Kaźmierczak wystosował list do politycznych liderów.

Opisuje w nim problemy małych polskich firm, które jego zdaniem od 30 lat są dyskryminowane, mimo że wypracowują więcej PKB i tworzą więcej miejsca pracy niż duże firmy.

Zdaniem szefa ZPP zostało stworzone "państwo nieprzyjazne biznesowi, załadowane po sufit bałaganem", a "przedsiębiorstwa pogrążone są w chaosie i strachu regulacyjnego kasyna".

Szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) Cezary Kaźmierczak wystosował list do liderów politycznych: Krzysztofa Bosaka, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołowni, Jarosława Kaczyńskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Sławomira Mentzena, Donalda Tuska, Adriana Zandberga i Zbigniewa Ziobro.

Szef ZPP: Mikrofirmy są od 30 lat są dyskryminowane

W piśmie zwraca uwagę na problemy małych polskich firm, które jego zdaniem od 30 lat są dyskryminowane, mimo że wypracowują więcej PKB i tworzą więcej miejsca pracy niż duże firmy.

Z danych, które przytacza Cezary Kaźmierczak wynika, że udział mikroprzedsiębiorców (zatrudniających poniżej 10 osób) w tworzeniu PKB w 2019 r. (ostatni rok, za który dostępne są w październiku 2023 dane) wynosił 30,6 proc. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw (zatrudnienie powyżej 250 osób) udział w tworzeniu PKB wynosił mniej, bo 22,7 proc.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to na koniec 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało prawie 10 mln osób, z czego aż 4,2 mln w mikrofirmach, a 3,2 mln osób w dużych firmach.

- Mikroprzedsiębiorców w odróżnieniu od dużych firm nie stać na sztaby prawników, księgowych, lobbystów oraz PR-owców. Żaden zagraniczny ambasador nie dzwoni do premiera i ministrów, gdy ustawy czy decyzje administracyjne ograniczają mikroprzedsiębiorcom możliwości działania. Regulacje, które dla dużej firmy mogą oznaczać jedynie dodanie jednego etatu prawnika czy księgowego dla mniejszych firm mogą oznaczać koniec działalności. Małych firm nie stać na wieloletnie odpieranie w sądach zarzutów urzędników. Nie mają sztabów lobbystów i firm PR na usługach do obrony swojego wizerunku i uzyskania dojścia do decydentów - pisze Cezary Kaźmierczak.

Polska to "państwo nieprzyjazne biznesowi, załadowane po sufit bałaganem"