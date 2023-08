Dyskryminacja kobiet w Polsce ma się "dobrze", choć w Afryce jest jeszcze gorzej

W najnowszym odczycie Wskaźnika Instytucji Społecznych i Płci (SIGI) Polska uzyskała 18 pkt. Taki wynik w skali świata plasuje ją w grupie krajów o najniższym stopniu dyskryminacji. Jednak odnosząc go do obszaru Europy, nasz kraj znajduje się dopiero na 30. miejscu zestawienia.

OECD podało wyniki najnowszej, piątej edycji Wskaźnika Instytucji Społecznych i Płci (SIGI). Jak przypomina Polski Instytut Ekonomiczny, indeks funkcjonuje od 2009 r. i mierzy instytucjonalne czynniki, które mają dyskryminujący wpływ na życie kobiet oraz dziewcząt.

Grafika: Tygodnik Ekonomiczny PIE

Patrząc na poszczególne elementy wskaźnika, to nasz kraj otrzymał najlepsze wyniki w kategorii dyskryminacji w rodzinie oraz ograniczeń swobód obywatelskich. Są to odpowiednio 8 i 11 pkt. Znacznie gorsze wyniki Polska otrzymała w kategorii ograniczeń integralności cielesnej – 32 pkt. i ograniczeń w dostępie do zasobów produkcyjnych oraz finansowych – 21 pkt.